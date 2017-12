/ El presidente de China , Xi Jinping, le afirmó este domingo a su homólogo de Rusia , Vladimir Putin, que está dispuesto a consolidar la confianza mutua y expandir la cooperación estratégica entre las dos potencias.En su mensaje de saludo dirigido a Putin, con motivo del Año Nuevo, dejó claro la intención de su Gobierno de "promover la coordinación internacional estratégica con Rusia ", para así consolidar su relación vario ámbitos.>> Xi Jinping afirma que 2018 será un año trascendental para China Esta cooperación entre Pekín y Moscú, especialmente en puntos de conflicto, ha contribuido a mantener la paz y la estabilidad del mundo, subrayó Xi citado por la agencia oficial china, Xinhua .Putin, por su parte, recalcó su deseo de continuar el fomento de la coordinación con Pekín en asuntos internacionales y destacó el fuerte aumento del comercio bilateral durante 2017.Christmas and New Year greetings to heads of state and government https://t.co/et41mtseyY— President of Russia (@KremlinRussia_E) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi