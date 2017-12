/ ÚN/Líder .-El derecho Junior Guerra, abridor de los Tiburones de La Guaira, fue la primera selección del Draft de Adiciones y Sustituciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, previo a la primera ronda de playoffs de la temporada 2017-2018.El grandeliga fue tomado por Cardenales de Lara, líderes de la ronda eliminatoria.Así se llevó a cabo el sorteo:AdicionesCardenales de Lara: Junior Guerra, LD (Tiburones)Navegantes del Magallanes: O mar Bencomo Jr., LD (Bravos)Leones del Caracas: Logan Darnell, LZ (Bravos)Tigres de Aragua: Dustin Antolin, LD (Tiburones)Caribes de Anzoátegui: Luis Sardiñas, INF (Tiburones)Águilas del Zulia: Cade Gotta, OF (Bravos)SustitucionesCardenales de Lara: Scott Maine, LD (Bravos) toma el lugar de José Cisnero, LD.Navegantes del Magallanes: Jonathan Albadeljo, LD (Tiburones) toma el lugar de Adonis García, 3B.Leones del Caracas: Gregory Infante, LD (Tiburones), toma el lugar de Anthony García, OF.Tigres de Aragua: Rafael Cova, LD (Tiburones), toma el lugar de Alberto Baldonado, LZ.Caribes de Anzoátegui: Carlos Navas, LD (Bravos), toma el lugar de Andrés Santiago, LD.Águilas del Zulia: Henderson Álvarez, LD (Tiburones), toma el lugar de Edgar De La Rosa, LD.RosterEl roster semanal subirá de 30 a 31 jugadores, mientras que el cupo de importados ahora es de 10 en lugar de nueve por la adición. El 2 de enero los equipos deben entregar su nómina activa, antes de las 4:00 pm.SeriesLas series de la primera vuelta de los playoffs comenzarán el 2 de enero, a partir de las 7:00 pm, en Barquisimeto ( Águilas vs Cardenales ), en Valencia (Caribes vs Magallanes ) y en Caracas (T igres vs Leones ). Los enfrentamientos serán al mejor de siete encuentros con descansos de un día después de los juegos 2 y 5 , de ser necesarios. El horario de los fines de semana está por definirs e, a la espera de acuerdos entre los equipos y las televisoras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi