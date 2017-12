/ Aries **Palabra clave: amorNúmero de suerte: 033El mundo en tus manos. Debes sentirte importante por lo que haces. Compra de ropa brillante. Decisiones. Olvida el pasado. Personas fallecidas que debes atender. Problemas con amigos. Trabajo: vences a tus enemigos. Oportunidad laboral. Te cancelan un dinero. Salud: buena. Amor: debes poner de tu parte para que las cosas sucedan. Parejas: esfuérzate un poco más para mejorar la relación. Tu pareja no está sola(o), en tu casa necesita ayuda. Solteros: hazte un chequeo. Molestia en la vista. Oportunidad en edificio de gobierno. Mujer: comienzas un trabajo con muchas personas. Busca a tus parientes. Unión familiar después de tanto sacrificio. Hombre: declaraciones sorpresivas. No te enredes con personas comprometidas. Consejo: acepta las nuevas oportunidades.Tauro **Palabra clave: ilusiónNúmero de suerte: 019Confía con quien estás. Se hace justicia. Hombre de poder te ayuda. Cuidado con lo que pasa en lo espiritual. Apoyas a amigo. Debes tener más confianza en tu familia. Gastas demasiado. Celebraciones. Trabajo: compañero te hace sentir a gusto. Prosperidad laboral. Alegría. Salud: estrés. Amor: noticias de personas de otras tierras. Solucionas un conflicto con gente querida. Parejas: cambio de muebles. Reconciliación y fertilidad. Inquietud por familiar que se va de tu casa. Solteros: superas el aburrimiento. Cambio de planes para fin de año. Alegría y estabilidad. Mujer: buenas noticias. Invitación en grupo. Deja los caprichos, no te convienen. Hombre: superas la tristeza. Compañero en el entorno te traerá problema. Fiestas. Consejo: cuidado, no siempre tienes la razón.Géminis **Palabra clave: optimismoNúmero de suerte: 001Compra y venta con ganancias. El dinero llega al tope, organízate. Atiende los compromisos. Debes cumplir lo que ofreces. Busca qué hacer para producir más. Un nuevo amor. Viajes, paseos por celebraciones. Trabajo: nuevos compañeros. Cambio de horario te compromete. Te cancelan un dinero. Salud: cuida la tensión. Amor: es época para estar con tus seres queridos y tendrás seguridad. Inquietud por adolescente. Parejas: educa a tus hijos con amor al trabajo y a los estudios. Alegría por soluciones económicas en casa. Solteros: adelantas el pago de una deuda. Quejas sobre el trabajo doméstico. Mujer de cuidado. Mujer: asistirás a un acto en el que debes estar clara en lo que haces o dices; nada de sorpresas. Hombre: compras una máquina para iniciar un trabajo que te cambia la situación económica. Consejo: ríe para que no te deprimas.Cáncer **Palabra clave: sonrisasNúmero de suerte: 479Debes respetar a quienes están a tu lado. No permitas que abusen de tu confianza. Cambios en algo que compras. No juegues con los sentimientos de los demás. Otro amor. Alegría. Trabajo: debes asumir tu responsabilidad. Llegó el momento de actuar. Logras algo en una tienda. Salud: tratamiento para la caída del cabello. Amor: debes analizar lo que haces. Cuidado con personas negativas. Parejas: celebraciones. Matrimonio con fecha. Mudanza y cambio. Paseo con amigos. Solteros: inicias este año con estudios. Cambio de empleo. Logras equilibrio. Mujer: no discutas por dinero. Reclamas tus derechos. Reflexiones. Cuídate de amoríos ocultos. Te vistes con mucho brillo. Hombre: relación con metas. Estás en busca de una mejor vida. Toma las cosas con calma. Consejo: no escuches chismes.Leo **Palabra clave: amistadNúmero de suerte: 774Disfrutarás en sitio de mucho frío. Piensas comenzar estudios especiales. Evita los abusos. Celebración de cumpleaños en sitio verde. Dirás que no puedes más. No le des la razón a quien no la tiene. Brindis. Trabajo: deja los juegos, asume tu responsabilidad y toma decisiones. Cambios en la rutina. Salud: resfriado. Amor: mujer importante te busca. Nuevas ideas. Parejas: paseo familiar. Salida nocturna. La rueda de la fortuna está contigo. Solteros: firmas, alegría. Viaje. Te dedicas a los estudios. Buscas a una persona especial. Mujer: decides empezar una rutina de ejercicios y modificar la alimentación. Un nuevo amor. Hombre: percibes que tu familia está orgullosa de ti. Tranquilidad y seguridad. Consejo: olvida el pasado.Virgo ***Palabra clave: cariñoNúmero de suerte: 021Llegan cosas nuevas que modificarán tu existencia. No olvides a ninguna persona. Compra de materiales. Cuidado con lo que te piden sin compromiso. Éxito. Reunión en la que te ofrecen un negocio. Fiesta. Trabajo: atento con personas que recién conoces y laboran a tu lado. Cambios en nueva empresa. Salud: cuida la tensión. Amor: remodelaciones en casa con mucho amor. Aportas dinero para una comida especial. Parejas: si vas a hacer un trabajo en casa, presta atención a tubería de agua. Salida nocturna. Solteros: mujer te explica una situación económica. Ganas dinero en juego de azar. Mujer: problemas por una plata que no llega. Matrimonio. Celebraciones. Entendimientos. Invitación a cena. Hombre: hecho curioso con una computadora. Ideas novedosas. Vecinos te buscan. Consejo: no dejes nada para mañana, termina las cosas.Libra ***Palabra clave: magiaNúmero de suerte: 223Viaje por carretera. Alguien de poder te busca. Nuevos deseos. Debes estar seguro de lo que haces para poder ofrecer ayuda. Asistes a un bautizo especial. Trabajo: ganancias, producción. No juegues con los sentimientos de otros. Salud: cansancio. Amor: ideas. Cambios. No te dejes engañar. Dudas. Parejas: préstale más atención a tu compañero(a). Aléjate de gente de malas ideas. Reclamos. Solteros: nueva experiencia en el amor, pero solo tú debes cuidar lo que tienes. Mujer: separación de esa pareja de toda la vida. Todo cambia. Debes centrarte en lo que quieres. Hombre: alguien no es sincero contigo. Limitaciones. Descuidos con hijos. Deseos de quedarte en casa. Consejo: utiliza la intuición.Escorpio **Palabra clave: regalosNúmero de suerte: 025El tiempo no te alcanza para todo. Inicias negocios. Esperas que los demás hagan por ti lo que debes hacer tú. Defiendes a alguien. Una persona se va de tu lado. Sé más constante. Mucha música. Trabajo: analiza bien una comunicación que llega a tus manos por un empleo o negocio. Salud: dolor de garganta. Amor: persona especial en tu vida te pide algo, piensa bien. Tristeza por alguien que no está. Parejas: debes cancelar lo que debes. Cada quien que haga lo que le corresponde. Solteros: nuevos socios. Cuídate de errores. No juegues con los sentimientos de otros. Mujer: separación. Problemas de dinero. Te cansas de la infidelidad. Algo en un periódico. Hombre: cambio de look. Viaje. Asistes a una charla sobre alimentación. Consejo: la vida es una, disfrútala.Sagitario **Palabra clave: felicidadNúmero de suerte: 884Molestias que logras vencer. Dinero ahorrado para el próximo año. Suerte en el azar. Buscas apoyo en tu pareja. No permitas que te maltraten. Compra de ropa. No critiques. Disfruta una reunión. Trabajo: terminas este año donde laboras, pues te vas. Nuevos caminos. Salud: estrés. Amor: estás en busca de tranquilidad. Sale el sol para ti. Mejora una relación. Parejas: propuestas. Otro empleo. Alegrías. Nuevo cargo y dinero. Solteros: algo relacionado con una pensión. Amigos te buscan. Triunfas y tienes el título. Mujer: tendrás seguridad en lo que haces. Salidas con alegría. Celebraciones. Hombre: invitación a salir. Te vas del país. Compra de seguro. Amigo llega del extranjero. Consejo: no desprecies las oportunidades.Capricornio **Palabra clave: uniónNúmero de suerte: 015Tienes en tus manos lo que quieres. Tratarás de alegrar a la familia. Habla bien, no critiques. Debes cuidarte. Procura equilibrar las relaciones con parientes. Sale el sol, aprovecha algo que hiciste en el pasado. Trabajo: te ofrecen un reto para ver si haces un cambio donde estás o en un grupo. Salud: dieta. Amor: deja el pasado. Inicias una nueva vida. Parejas: motivos para que sientas alegría. Celebraciones. Firmas. Solteros: la suerte está de tu lado y compras un carro. Viaje por disfrute. Mujer: deseas concretar una fecha con tu pareja. Sorpresas te cambian el ritmo de la existencia. Hombre: controla las tensiones. Ten paciencia con niños o adolescentes. Ayuda familiar. Consejo: asume tu responsabilidad.Acuario *** Palabra clave: disfruteNúmero de suerte: 493No digas a los demás lo que tienes. Quienes están a tu lado valen demasiado. No tengas miedo a nuevas propuestas. Cuídate de traiciones. Embarazo. Prosperidad. Alegría y celebraciones en familia. Trabajo: debes creer en lo que haces. Acuérdate que la vida nos devuelve lo que damos. Salud: ejercicios. Amor: no vivas apurado, ten calma y verás el resultado. Consulta pendiente. Parejas: dedícate más a tus hijos o pareja. Nuevo negocio. No dejes nada para mañana. Solteros: estás pensando en viajar al exterior por una invitación que te hicieron. Mujer: ten más respeto por tu pareja. Hecho curioso con una iglesia y te ayudan. Gastos por diversión. Hombre: logros positivos por algo relacionado con compras para revender. Cambios vitales. Consejo: no te dejes manipular.Piscis **Palabra clave: lazosNúmero de suerte: 627Cuídate de embarazo. Inicias un negocio. Renovación en el comienzo de año. Atención con personas que no dicen la verdad. Llega amiga del pasado. Paseo a sitio de agua. Brindis en familia. Trabajo: abundancia, prosperidad, inicios. Alegría. Encuentras una oportunidad de trabajo en un viaje. Salud: mejorando. Amor: algo con un sueño te preocupa. Nuevas emociones en sitio de montaña. Parejas: reconciliación familiar. Aléjate de alguien a quien quieres mucho, pero es conflictivo. Solteros: buscas la tranquilidad en casa de unos amigos, no te puedes quedar en tu casa solo(a). Mujer: alerta con enamoramiento de desconocido. Disfrute con la familia. Hombre: asistes a una charla con amigos del pasado. Nuevas ideas. Celebración, alegría. Consejo: escucha consejo, aunque quien te lo da sea joven.