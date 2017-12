/ Hace poco tuve la ocasión de ver unos programas de televisión, tipo documentales, que describían situaciones que ocurren con la fauna de otras latitudes; me percaté de varias formas cómo es de perfecta la naturaleza. Observé de qué manera los animales pasan por distintas etapas en sus vidas, como por ejemplo: etapas de abundancia en cuanto a los alimentos y agua disponibles y a opciones para procrear; otras al contrario, donde dichos animales se las ven difíciles, debido a que la disponibilidad de alimentos y agua se reduce notablemente. Las semejanzas con los humanos llegan hasta ahí, ya que los animales prácticamente viven solo para eso, para comer y reproducirse, mientras que las opciones de los humanos son (o al menos deberían ser) más variadas, como por ejemplo el tener la posibilidad de alcanzar distintos aprendizajes, algunos sencillos otros complejos, y a través de ellos poder crecer y convertirse en mejores seres humanos. Volviendo a la naturaleza, me percaté de que la diferenciación de las épocas de abundancia y de restricciones ocurre de una manera previsible: a través de las distintas estaciones del clima, y de manera ordenada. También me pude dar cuenta de que únicamente en épocas recientes, cuando se ha incrementado la participación directa o indirecta de los humanos en esos procesos naturales, es que se ha roto un poco esa perfección propia de estos. Y así, a través de distintas actividades que han dañado el medio ambiente, a veces las sequías duran más de lo previsto, cuando llegan las lluvias a veces son muy intensas y causan inundaciones, además de que, por causa de la cacería ilegal y daños al ambiente, se han extinguido algunas especies y otras están a punto de extinción, todo lo cual a su vez ha afectado a todo el ecosistema de formas notorias, y ha generado un gran descontrol en la naturaleza que antes funcionaba de una forma más estable.De manera similar, debido a decisiones y actitudes de nosotros los humanos, las sociedades están siendo afectadas en todos sus procesos y sus diferentes etapas, desde la formación de los niños, pasando por el desarrollo de los adolescentes hasta llegar a las relaciones entre los adultos, que están completamente afectados por la ausencia casi total de valores, por lo que también hay un gran descontrol en la forma en que están marchando dichas sociedades. En algunos lugares se disimula este descontrol por una estabilidad económica (que a veces es aparente). También se da el caso de que la tecnología ha progresado notablemente, y por ello nos suministra herramientas que pueden ser muy valiosas y útiles para el éxito en cada una de las etapas mencionadas antes, pero por otro lado hemos dado un uso a veces deficiente, otras veces un muy mal uso a dichas herramientas, con consecuencias negativas para la sociedad. Y todo esto se origina principalmente por el problema de la ausencia casi total de valores que tenemos. De allí que, ante una fecha en la que estamos en el umbral de un nuevo año, sería muy conveniente que lo comenzáramos con buen pie admitiendo que nuestras actuaciones y decisiones en lo personal y en lo colectivo siempre van a tener un efecto en el funcionamiento de una sociedad, para bien o para mal. Y por ello, esta es una ocasión propicia para reflexionar sobre cambios personales a efectuar a lo largo de todo el año que está a punto de iniciarse. Antes que nada habría que aclarar que si queremos de verdad arreglar el mundo, deberíamos comenzar por nosotros mismos. A la mayor parte de la gente le disgustan los cambios. Prefieren permanecer con sus viejos hábitos porque los cambios son costosos. Requieren mucho tiempo y esfuerzo, pero si son buenos cambios con el tiempo uno sale adelante y al final muestran que valió la pena el costo.Si me lo permiten, quisiera hacer algunas sugerencias sobre temas que creo serían prioritarios en este sentido, y que podríamos establecer como metas para cambios el año que viene:1. En cuanto a integridad. La integridad significa todo. Debemos esforzarnos por ser la misma persona en todos los escenarios y situaciones2. Controlando más la lengua. Aunque la lengua es un miembro pequeño de nuestro cuerpo, es muy difícil de controlar y puede crearnos muchos problemas3. Encontrar un propósito útil en todo lo que hagamos4. Practicar a menudo la empatía con los demás5. Respecto a nuestras intenciones: preguntarnos con mayor frecuencia ¿cómo puedo ser útil en esta situación? y con menor ¿cómo me desempeño en esta situación?6. Respetar hasta el extremo, sin esperar a que me respeten más por ello (para lo cual hará falta trabajar mucho en nuestra humildad)Así sea que nos concentremos en uno solo de estos temas y hagamos algo al respecto, ya tendremos un cambio importante en nuestro entorno, y por tanto en el mundo.Ponte en guerra con tus vicios, en paz con tus vecinos, y deja que cada nuevo año te encuentre un hombre mejor Benjamin Franklin@agusal77@viviendovaloresCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi