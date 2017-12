/ Ciudad de México.- Muchas son las tradiciones que se tienen, para celebrar la Noche Vieja y recibir el Año Nuevo en América Latina. Algunas, heredadas de la tradición española o europea en general, otra autóctonas. Lo cierto es que habitantes de todos los países del continente americano, llevan a cabo tradiciones para celebrar la llegada de los nuevos 365 días."Que venga el amor, la paz, la prosperidad y la abundancia, que se vaya la angustia, la desesperación, el miedo y la miseria", clama Manuel Valadés mientras rocía un puño de semillas y ahúma con un cigarro una veladora que utiliza en uno de sus rituales para recibir el año nuevo, destacó Efe.Manuel es uno de los santeros que ofrece sus servicios en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México, donde en 44 locales se venden "como pan caliente" todo tipo de artículos y objetos esotéricos y místicos que los creyentes buscan para "conseguir" amor, dinero, trabajo y abundancia en el año que está por llegar. "A principios de diciembre las personas comienzan a pedirnos un buen ritual", explica Manuel , quien asegura que de diez clientes que lo visitan ocho buscan resolver sus problemas económicos, y el resto cuestiones de salud y sentimentales.En el pasillo número ocho del mercado se sucede la "magia". Ahí trabaja Luz Aura Menchis, mejor conocida como la bruja Aura, leyendo las cartas del tarot egipcio a quienes buscan conocer su suerte en el 2018. "Hay gente que viene arrastrando problemas desde este año y quieren saber si todas sus situaciones legales se van a componer" , comenta la bruja nacida en la región de Catamaco, en Veracruz, un estado conocido por sus creencias sobre brujería y hechicería.En su pequeño local de dos pisos, la bruja Aura muestra a Efe uno de los rituales que recomienda a sus clientes para limpiar su casa. Para ello levanta una copa de barro negra, con polvo de mirra, incienso y copal encendido, y con el humo que desprende la mezcla invita a los dioses de su altar a visitar su negocio. "Dios todopoderoso, yo vengo limpiando mi negocio de toda oscuridad y de toda brujería", relata la bruja quien comparte el local 199 con Amelia Salazar Vázquez, conocida como la bruja Emily , quien lleva 60 años quitando angustias, tristezas, depresiones y problemas de salud a sus clientes.En el Mercado de Sonora, los creyentes compran con pesos mexicanos dólares estadounidenses de plástico y papel que adornan paquetes que contienen una mazorca de elote seca pintada de color dorado y plateado . El paquete es colgado como amuleto en la cocina de la casa para mantener "el vestido, el dinero, el trabajo y el sustento".También se venden por 70 pesos mexicanos (3,55 dólares) las llamadas canastas de la abundancia, que contienen doce veladoras de distintos colores decoradas con diferentes semillas. Los devotos prenden todas las veladoras en un ritual de año nuevo, y después las apagan para encenderlas de nuevo, una por una, el primer día de cada mes."La función principal es sacar este 2017 con luz y recibir el 2018 con luz", comenta el santero Manuel respecto a la canasta de la abundancia. La bruja Aura agrega que las veladoras son importantes en los rituales de año nuevo por que "iluminan" el camino de los creyentes. Otro de los rituales que los santeros y brujas recomiendan a sus clientes se realiza con una veladora dorada , en la que las personas escriben, con la ayuda de una aguja, todos sus deseos y la decoran con doce monedas doradas para después encenderla en el último día del año."Vienen siempre por rituales; por eso es muy importante que cualquiera que saque de internet una receta confirme su autenticidad", señala Alfonso Espejel un santero , que asegura que incluso en el Mercado de Sonora la gente puede recibir "gato por liebre"Usar ropa interior de colores no habituales, cargar con una maleta a la calle aunque no se haga ningún viaje, o quemar objetos que se relacionen con el pasado, son algunas de las costumbres para despedir el año viejo en América Latina. Cada año, los latinoamericanos cumplirán dentro de sus casas o en lugares públicos algunos raros rituales antes de que suenen las 12 campanadas que indican que otros 356 días comenzarán a andar.Ropa interior coloridaEn ciertas partes de la región se usan prendas de ropa interior de color amarillo, en otras roja, y en Argentina, Brasil y Uruguay, la tonalidad es más bien rosa . En algunos países se pide que sea nueva y en otros que esté puesta al revés. Tanto el color rosa como el amarillo y el rojo son considerados de buena fortuna.Arrastrar una maleta vacíaSi ve a una persona llevar una maleta en sus manos la víspera de Año Nuevo, es posible que el viaje no ocurra en ese momento sino meses más tarde. Esa costumbre es utilizada en algunos países de América Latina para favorecer los viajes en el nuevo año.Comer lentejasEn algunas mesas latinoamericanas no pueden faltar las lentejas en la celebración del Año Nuevo. Esta posiblemente sea una tradición de origen europeo, que se lleva a cabo para representar la prosperidad y la abundancia. en Venezuela la gente acostumbra a llenar los bolsillos de lentejas para que les traiga mucho dinero el próximo año. También en Los Andes Venezolanos, se quema el Año Viejo, muñecos hechos con sobras de ropas, cartón y papel, y dentro les colocan fuegos pirotécnicos que hacen estallar luego de las doce campanadas.Quemar objetosEn Ecuador, la noche de Año Nuevo, se quema el año viejo, al que se encarna en tradicionales muñecos o monigotes hechos con ropa vieja, aserrín y papel , en representación de las cosas buenas y malas que transcurrieron durante el año que termina. Se toman en cuenta aspectos de interés político, social o del mundo del espectáculo, que fueron relevantes. De igual manera, los hombres jóvenes se disfrazan de viudas y salen a la calle en llanto para recolectar dinero para el próximo año . Esta tradición también se lleva a cabo en algunos lugares de México, Perú, Nicaragua y Honduras , entre otros países.Comerse las 12 uvasEn buena parte de las mesas no faltan los racimos de uvas, que tradicionalmente se comen una a una con cada campanada que anuncia que el nuevo año está por llegar. Esta usanza tiene origen español y, al igual que las otras costumbres, busca llamar la buena fortuna y la prosperidad.Lanzar un balde de aguaPor raro que parezca, en Uruguay se acostumbra tirar a la calle un balde lleno de agua para limpiar el camino del año que comienza. En otros países de la región también se hace un limpieza general en la casa y se encienden algunas esencias para "alejar las malas energías".Alasitas bolivianasEn Bolivia el nuevo año comienza el 24 de enero, en la llamada fiesta de las Alasitas , donde se invoca al dios Ekeko para pedir que los deseos , que son colocados en el cuerpo del muñeco que lo representa, se conviertan en realidad.Ir al cementerioPor muy extraño y hasta tétrico que parezca, e l cementerio municipal de Talca, 260 kilómetros al sur de Santiago de Chile, se llena de visitantes la noche de Año Nuevo. Esta costumbre, que también se sigue en otras ciudades chilenas como Iquique y Valparaíso , comenzó como una incursión clandestina de los deudos para estar con sus difuntos, y ya se lleva a cabo oficialmente en algunos camposantos.Saltar las siete olasEn Brasil se estila en ciertos lugares vestirse de blanco en honor a Yemayá, diosa de la fertilidad en la mitología yoruba , proveniente de África. En Brasil se estila en ciertos lugares vestirse de blanco en honor a Yemayá, diosa de la fertilidad en la mitología yoruba , proveniente de África. Además, se saltan siete olas a la medianoche como forma de rendir homenaje a esa deidad africana y para tener un venturoso año nuevo.