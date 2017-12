/ Los optimistas creen que el año que comienza a partir de las 12:01 minutos de esta noche no puede ser peor que el que acaba de terminar. Los pesimistas -por su parte- consideran que toda situación por mala que sea es susceptible de empeorar. Los primeros ven el vaso medio lleno y los segundos lo ven medio vacío. Aquellos son amigos del Gobierno y estos últimos son sus contradictores. La verdad es que el año que termina fue menos malo de lo que dicen los enemigos del Gobierno, pero tampoco fue el lecho de rosas que el presidente Juan Manuel Santos insiste en querer mostrarnos.En términos académicos se podría decir que el 2017 apenas dio para una calificación de 3.0. Es decir, una nota excelente para los mediocres, pero una pésima calificación para quienes apuestan a la excelencia. Para decirlo en plata blanca: pasamos el año raspando.¿Qué pasó para ese modesto desempeño? El gran responsable, aunque lo niegue, fue el Gobierno que no supo -o no quiso o no pudo- darle el manejo adecuado a situaciones estructurales o coyunturales, que terminaron generándole más de un dolor de cabeza. Por ejemplo, la caída de los ingresos petroleros no tuvo una respuesta acertada por parte del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien decidió apostarle a una reforma tributaria que aumentó el IVA, descuadró las cuentas de la clase media y rompió los bolsillos de los trabajadores y asalariados del país.El Gobierno prefirió meterle las manos a las billeteras de los colombianos en lugar de apretarle las tuercas de forma drástica a los evasores y declararle la guerra de frente a la corrupción, donde pudo obtener recursos suficientes para evitar el pesimismo, el desconsuelo y la incertidumbre con que buena parte de los colombianos esperan el Año Nuevo.Al terminar el año el país tiene la corrupción en su máxima expresión -con "cartel de la toga" incluido- y una pésima calificación por parte de Standars and Poor´s (S&P), que pasó factura por la poca flexibilidad fiscal y el mediocre crecimiento económico. La pregunta que trasnocha a los expertos es: ¿Qué tal que las otras calificadoras sigan el ejemplo de S&P y metan al país en la licuadora de recortes en la calificación? Ahí sí el rancho terminaría de arder.De manera que esta noche, Santos y su gabinete deberán sacar unos minutos de su valioso tiempo, cuando falten cinco minutos para las doce, para rezar un Padrenuestro y un par de Avemarías para que en 2018 la desaceleración de la economía -que lleva cuatro años en línea- llegue a su fin. En sus cálculos está proyectado un crecimiento de 2.5%, lo que prueba que estamos en presencia de uno de los gobiernos más optimistas de la historia.Poner fin a la desaceleración económica y crecer por encima del 2,5% no será fácil. El año que comienza en unas cuantas horas será muy agitado en materia política, con dos elecciones trascendentales para el país: las parlamentarias de marzo y las presidenciales de mayo. En ambas el Gobierno recibirá más garrote del que le han dado, pues muy pocos quieren cargar con el bacalao del presidente más impopular en nuestra historia reciente. Si ello es justo o injusto es tema de otra discusión y otro debate.Contrario a lo que ha pasado con casi todos los presidentes, incluyendo a Uribe que lo dejó instalado en la Casa de Nariño en 2010, Santos no tendrá heredero en la Presidencia. Su vicepresidente en el segundo mandato, Germán Vargas Lleras, se bajó del bus hace tiempo y le marcó distancia en el tema de la paz con las Farc. Humberto De la Calle, por su parte, asumió la defensa la negociación con las Farc y por cuenta de ello no despega en las encuestas, aunque tampoco ha podido elaborar un discurso convincente, persuasivo y seductor.El primer semestre de 2018 será fundamental para construir y consolidar las alianzas políticas y electorales que son las que van a definir la Presidencia de la República. Lanzarse solo a las aguas turbulentas de la primera vuelta implica un riesgo enorme, con grandes posibilidades de naufragar. Ningún candidato tiene hoy las cuentas claras para emprender esa aventura casi suicida en materia electoral. ¿Qué nos traerá el 2018?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi