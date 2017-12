/ Muy a pesar de que las campañas aumentan diariamente de parte de la Policía Nacional y de las autoridades de tránsito, especialmente en esta época de fiestas de fin de año, muchas son las personas que se rehusan a acatar las recomendaciones para proteger la vida en las vías.El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, capitán Cristian Pérez, informó que en la noche del viernes fueron sancionados 10 conductores por manejar en estado de embriaguez. Sus vehículos fueron inmovilizados.Como quiera que Cartagena es una de las ciudades más apetecidas para visitar en estas vacaciones, el capitán aseguró que "hay un amplio dispositivo cubriendo las diferentes vías que conducen hacia esta capital, especialmente en este puente festivo en donde se esperan entre 14 mil y 15 mil vehículos. Hay un cubrimiento especial en la Terminal de Transportes en donde esperamos a unos 45 mil pasajeros que llegaron en unos 5 mil buses provenientes de otras ciudades", aseguró el oficial.Es por esos que desde ayer se intensificaron los controles y las campañas de prevención, tomando como punto de referencia el peaje Marahuaco, en la Vía del Mar, en donde participó también el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, y el comandante de la Policía de Bolívar, coronel Víctor Hugo Gómez Arias. Allí, además de darle la bienvenida a quienes vienen a visitar la ciudad, les reiteraron las recomendaciones para evitar accidentes en las carreteras y así poder tener un final y comienzo de año sin ningún hecho que lamentar."El año anterior, durante este mismo puente festivo de fin de año, murieron 99 personas, eso es una tragedia nacional y no queremos que se repitan esos hechos. Estamos trabajando con todos los organismos de tránsito, y diciéndole a la gente que el primer promotor de la seguridad vial es el conductor, para que comprenda que tiene que conducir bajo toda la precaución. El 88% de los accidentes en el país se dan por fallas en el comportamiento vial", precisó el director Nacional de Seguridad Vial.Añadió que una de las infracciones más comunes es conducir sin la licencia de conducción por lo que recomendó que antes de viajar se revise toda la documentación, el SOAT, la revisión técnico mecánica, el seguro del vehículo; no conduzca bajo los efectos del alcohol, no adelante en curvas ni en doble línea y respetar todas las señales de tránsito".En Bolívar El comandante de la Policía de Bolívar añadió que hay operativos en los principales corredores viales del departamento con un refuerzo importante de uniformados, más de 1.500, no solo en las carreteras si no en las acciones normales, toda vez que varias poblaciones de Bolívar también celebran sus fiestas patronales."Tenemos un despliegue importante en las vías dentro del plan ‘Navidad inspirada en usted’. Se han dispuesto varios ejes de atención en vías principales y de manera oportuna hemos atendido los requerimientos de los ciudadanos. Nos preocupa mucho el exceso de velocidad y el uso de los dispositivos tecnológicos a la hora de conducir . Es por ello que la recomendación es ser prudentes a la hora de manejar", indicó.De la misma manera se aumentaron las campañas contra la piratería y el contrabando, y "se han hecho incautaciones de pólvora, licor adulterado, y armas de fuego".Ojo con los niñosLa directora de ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, hizo un llamado a todos los adultos para que, durante las celebraciones de fin de año y en lo que resta del periodo de vacaciones, intensifiquen el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en la casa, en la calle y durante los viajes de vacaciones."Debemos reforzar nuestro cuidado con los niños, sin importar el lugar en el que estemos, porque ellos pueden correr riesgos que como cuidadores podemos evitar. Por eso, a los padres de familia les pido que estén pendientes de ellos y que por ningún motivo los dejemos solos, ni en la casa, ni en la calle y mucho menos durante los viajes", destacó Abudinen Abuchaibe. Recordó la tarea sobre protegerlos y cuidar a los menores. Ningún colombiano debe exponer a su hijo a la muerte. Poner pólvora en manos de un niño es igual de grave que ponerle en sus manos un explosivo. Darle a un niño pólvora es atentar directamente contra su vida, es un acto grave con consecuencias irreversibles."El ICBF hace un llamado para que durante estas fiestas y en especial el 31 de diciembre, ningún adulto permita que los niños, niñas y adolescentes, se acerquen a la pólvora, por eso evite comprarlas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi