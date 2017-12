/ Jefferson Farfán disfruta sus vacaciones alejado del frío de Moscú. Tras su arribo a Lima, el futbolista del Lokomotiv de Moscú emprendió viaje junto a varios de sus amigos a un desconocido lugar. Y lo hizo en un jet privado. Así lo muestran fotografías subidas a su Instagram Stories.La tarde del sábado, el ex atacante de Alianza Lima, PSV y Schalke 04 compartió dos instantes que lo muestran (el primero) junto varias personas dentro de un avión privado.Notas relacionadas Instagram viene cambiando lo que los restaurantes nos dan de comer No hay más detalles que los nicknames de Instagram de los acompañantes de 'La foquita'. Entre los viajeros se encuentra Valeria Roggero, ex pareja de Yordy Reyna.Jefferson Farfán junto a sus amigos rumbo a un hasta ahora desconocido lugar. (Captura: Instagram Stories)Jefferson Farfán junto a sus amigos rumbo a un hasta ahora desconocido lugar. (Captura: Instagram Stories)DifusiónSi bien a Jefferson Farfán se le ha visto más de una vez junto a Roggero, el futbolista ha negado en repetidas ocasiones tener algún vínculo con ella.Otra de las instantáneas subidas a Instagram Stories muestran al futbolista aparentemente ya descendido de la aeronave. Jefferson Farfán tapa su rostro con un emoticon.Jefferson Farfán sonriente.Jefferson Farfán sonriente.DifusiónEn Instagram , Jefferson Farfán cuenta con 1.4 millones de seguidores.Melissa Klug, ex pareja del futbolista y madre de sus dos hijos, se encuentra también fuera del país disfrutando junto a su actual pareja, Ítalo Valcárcel.Notas relacionadas Instagram: Alondra García Miró impacta con sorpresivo cambio de look Instagram: James Rodríguez da que hablar por supuesta mega propina en barberíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi