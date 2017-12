/ El estadio del barrio La Magdalena fue el epicentro del tradicional encuentro de sóftbol con el que la comunidad beisbolera de Barranquilla despidió el 2017. Nuevamente José Quintana, lanzador de Cachorros de Chicago, ofició como anfitrión del espectáculo que tuvo entre los invitados de lujo al venezolano Sandy León, receptor de los Medias Rojas de Boston.Los barranquilleros Jonathan Solano, Nabil Crismatt y Luis Sierra también integraron el roster de miembros de la Grandes Ligas que le dieron a la ‘bola suave’. El otro extranjero que tuvo acción fue Adrián Sánchez, campo corto de Nacionales de Washington."Es la tercera vez que vengo a Barranquilla, me parece una ciudad muy bonita, agradable", comentó León, quien está casado con la barranquillera Liliana Triana.Javier Antonio Pájaro estuvo a cargo de la organización de la integración."Es la séptima vez que la organizamos y solo puedo sentir gratitud con José (Quintana) por ayudarme a convencer a los muchachos a que vinieran. La finalidad de todo esto es que la gente vea que sus estrellas no los olvidan y siempre están prestos a compartir con ellos".Entrando en materia deportiva toca decir que las novenas que se enfrentaron fueron Amigos de Quintana contra Amigos de Pájaro, esta última clara dominadora de las acciones."El sóftbol no es fácil y tuvimos un rival que juega domingo tras domingo y contacta bien la bola", comentó Solano en medio de risas. "Lo más importante siempre será compartir con los amigos, después está todo lo demás".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi