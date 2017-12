/ Anahí de Cárdenas y el periodista deportivo Michael Succar dieron a conocer, a través de un post publicado en Instagram , que han decidido "desandar" sus vidas y "volver a ser niños", por lo que viajaron a un mega centro de diversiones en Orlando, Estados Unidos. Esto como parte de sus vacaciones de fin de año.Ambos han compartido imágenes de su travesía por dicho espacio y lucen muy contentos.Notas relacionadas Instagram viene cambiando lo que los restaurantes nos dan de comer Lindsay Lohan fue mordida por una serpiente en Tailandia "Últimamente leí mucho sobre aprender a desaprender. Volver a ser niños, le dicen. Sonaba bien. En eso estamos", dice la leyenda de la imagen subida a Instagram por el enamorado de la famosa actriz de cine, teatro y televisión.Últimanente leí mucho sobre aprender a desaprender. Volver a ser niños, le dicen. Sonaba bien. En eso estamos ! #islandofadventure #spidermanUna publicación compartida por michael succar acurio (@michaelsuccara) el Dic 30, 2017 at 4:09 PSTPor su parte, Anahí de Cárdenas ha subido a Instagram una foto en la que Michael Succar besa la parte posterior de su cabeza. El amor parece estar más presente que nunca en esta pareja.@ hogwartsUna publicación compartida por Anahi De Cardenas (@anahidec) el Dic 30, 2017 at 1:48 PSTEl vínculo entre ambos personajes se hizo público días antes de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. Desde entonces ambos han compartido con sus seguidores su felicidad.Disfrutando, aprendiendo, compartiendo… 😘😘Una publicación compartida por michael succar acurio (@michaelsuccara) el Dic 22, 2017 at 10:22 PSTMiauUna publicación compartida por Anahi De Cardenas (@anahidec) el Dic 10, 2017 at 6:16 PSTAnahí de Cárdenas viene de una separación matrimonial. Por su parte, Michael Succar saltó a la luz pública cuando se le relacionó con Alejandra Baigorria, de quien dijo ser solo su amigo.Notas relacionadas Instagram: James Rodríguez da que hablar por supuesta mega propina en barbería Instagram: Alondra García Miró impacta con sorpresivo cambio de lookCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi