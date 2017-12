/ A tradicional prova de São Silvestre teve uma campeã queniana entre as mulheres e um etíope naturalizado barenita como seus vencedores neste domingo (31).Entre elas, Flomena Cheyech venceu a prova com 50m18s e foi seguida pela etíope Sintayehu Hailemichael, com 50m55s, e a queniana Birhane Dibaba, com 50m77s.Já entre os homens, Dawitt Admasu venceu a São Silvestre pela segunda vez na carreira com o tempo de 44m17s. Ele foi seguido pelo etíope Belay Bezabh e pelo queniano Edwin Rotich.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi