/ Un paquete de "emojis" sobre Ciudad de México desató una polémica en las redes sociales por una supuesta amenaza de que las autoridades accedan a información privada, algo que negaron los desarrolladores de la aplicación. El paquete llamado "Emoji Keyboard by CDMX", que está disponible para teléfonos con sistema operativo Android e iOS, es el resultado de un concurso de diseño de emoticonos sobre la capital mexicana impulsado por la empresa pública de innovación Laboratorio para la Ciudad. Los usuarios que lo descarguen en su teléfono celular disponen de un nuevo teclado mediante el cual pueden mandar mensajes con iconos emblemáticos de Ciudad de México como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, tacos al pastor, el Metro, la pintora Frida Kahlo o un vendedor de tamales. Sin embargo, al descargar la aplicación, ésta avisa al usuario de que "puede registrar todo lo que escribas, incluidos datos personales", condición sin la que no es posible su descarga.WTF! Quería instalar el paquete #EmojisCDMX (ya sé, fail on me) cuando recibí la advertencia de uso del desarrollador. No lo hagan! It’s a trap pic.twitter.com/7KtNDN6akL— Gabriela Negrín (@gab_nm) 27 de diciembre de 2017 Ello provocó numerosas críticas en las redes sociales avisando de que su instalación compromete la privacidad de los usuarios que la instalen. "El desarrollador te pide entrar en tu teclado y en el historial de lo que has escrito y puede registrar contraseñas y cuentas bancarias", contó a Efe el periodista Francisco Alanis, que con cerca de 2,8 millones de seguidores en Twitter fue uno de los más críticos contra la aplicación. "Mientras que (la aplicación de mensajería) WhatsApp encripta cada vez más los mensajes para aumentar la privacidad, ahora el Gobierno de Ciudad de México lanza un paquete que compromete la privacidad", añadió.Espionaje buena ondita, los emoji de @ManceraMiguelMX #EmojisCDMX #Emoji #CDMX pic.twitter.com/fvt6RTIBOR— Ñuusavi (@Yoll_Nadxhi) 26 de diciembre de 2017 Zoe Mendelson, asesora de la empresa Laboratorio para la Ciudad, que impulsó la polémica aplicación, negó tajantemente a Efe todas las críticas recibidas: "no recogemos ningún tipo de datos". Asimismo, recordó que la alerta de registro de datos personales es una condición de uso que "contienen todos los modelos de teclado que se instalan en los teléfonos celulares". La aplicación tiene una puntuación de 2,4 sobre 5 en la tienda online Google Play, donde la mayoría de usuarios, que pueden instalarla gratuitamente, critican que la aplicación no es un paquete de "emojis" sino de "stickers". Eso implica que los emoticonos sobre Ciudad de México no están integrados en el teclado predeterminado de los celulares, por lo que los usuarios deben descargar un teclado distinto, además de ser más grandes y menos estéticos.¿Cuál de estos #EmojisCDMX crees que representa mejor el centro de nuestra amada capital? pic.twitter.com/OXRC2b3sds— El centro de la CDMX (@CDMXcentro) 26 de diciembre de 2017 Mendelson respondió que el Gobierno de la capital mexicana lanzó los iconos en forma de "sticker" porque todos los "emojis" del mundo tienen que estar homologados por el consorcio internacional Unicode en un proceso que puede tardar 2 años. "Si los usuarios están enojados (enfadados) porque no son "emojis", que hablen con Unicode", añadió Mendelson, quien sostuvo que mantienen conversaciones con el consorcio para que homologue algunos iconos. Mario Flores, diseñador de algunos de los emoticonos finalistas en el concurso, lamentó en conversación telefónica con Efe que el Gobierno de la ciudad dijera que lanzaría un paquete de "emojis" y no fuera así. "En México tenemos que ser más profesionales. No se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir", añadió Flores, quien señaló que el diseño grande y cuadrado de los "stickers" provoca que "no valga le pena" descargar la aplicación. Asimismo, algunos de los 10.000 usuarios que la obtuvieron afearon que exista un icono de un delincuente con pistola como representantes de la capital mexicana. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, publicó un tuit este martes anunciando que la aplicación estaba disponible y recibió más de 180 respuestas, la mayoría llenas de críticas e insultos. El concurso de los "emojis" recibió cerca de 1.000 propuestas de diseñadores sobre puntos emblemáticos, de los que 240 fueron elegidos por un jurado como finalistas y figuran actualmente en la aplicación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi