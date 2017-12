/ Los colombianos con mayores ingresos son buena parte de los beneficiados con los millonarios subsidios que, por 72 billones de pesos, el Estado paga para ayudar, supuestamente, a la población de menores recursos. Dicho de otra manera: una parte asombrosa de los subsidios creados para beneficiar a los pobres están favoreciendo a los ricos. A esa desastrosa conclusión se llega después de dialogar unas horas con Luis Fernando Mejía, director nacional de Planeación. Mejía es economista con maestría de la Universidad de los Andes y doctorado de la Universidad de Chicago.Sus revelaciones sobre los subsidios y a quienes están beneficiando son aterradores. Sugiere inclusive cambiar el sistema de estratos como medición social, a fin de solucionar la actual realidad asombrosa. Denuncia, por ejemplo, que más del 70 % del subsidio a las pensiones lo recibe el 40 % más rico de la población. Y los más pobres solo reciben el 4,3 %."El monto total de subsidios está estimado en 72 billones de pesos, esto es equivalente al 9 % del PIB. Los más importantes están concentrados en educación, con 3 % del PIB; pensiones, con 2,3 % del PIB y salud, con 1,9 %", dice Mejía.¿Por qué la comisión del gasto público denunció que no hay claridad sobre cuántos subsidios hay y a quiénes benefician?Porque es así. Es difícil conseguir la información entre las entidades del Estado; no porque se oculte, sino porque a veces no se sabe cuánto es el subsidio y cuánto es el costo administrativo. Un segundo problema tiene que ver con la focalización, es decir, a quiénes se entregan los subsidios, que en algunos casos no se hace a la población más vulnerable. Un tercer problema es la ausencia de evaluaciones de impacto, pues muchos subsidios se entregan sin realmente llevar a cabo ese proceso.¿Y qué ha hecho Planeación Nacional frente a semejante desorden?Presentamos un proyecto de ley que soluciona puntualmente esos tres problemas. Primero, plantea la creación de un sistema único de información interoperable para centralizar todos y cada uno de los programas relacionados con el gasto en subsidios en el país; segundo, crea un procedimiento de elementos mínimos necesarios para garantizar que los subsidios lleguen a los que realmente los necesitan y, tercero, obliga a evaluar la efectividad de los subsidios al menos una vez cada cuatro años.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi