/ Ao menos duas pessoas morreram em confrontos com a polícia na cidade de Droroud, no Irã, no terceiro e maior dia de manifestações contra o governo, informa o governo. No entanto, a mídia local chega a falar em seis mortos durante os atos.Esses são os maiores protestos no país desde 2009 e surgiram sem uma pauta específica na cidade de Mashhad, no noroeste do território. De lá, eles se espalharam por diversas cidades, incluindo a capital Teerã que, no entanto, também teve uma série de manifestações em defesa do governo de Hassan Rohani.Assim como ocorre em muitos países, o Irã proíbe atos não autorizados pelos governos locais e, por conta disso, os manifestantes estão sendo ameaçados com o "punho de ferro" pela Guarda Revolucionária."Se as pessoas queriam ir para as ruas para protestar pela inflação, elas não deveriam ter usado aqueles slogans e queimado propriedades públicas e carros", disse o general Esmail Kowsari à agência de notícias local Isna.A fala refere-se ao fato de que as primeiras manifestações criticavam a inflação e o aumento do desemprego, mas logo tornou-se um ato contra o governo em geral, com cartazes pedindo "a morte do aiatolá Ali Khamenei" e a saída do presidente, que foi recentemente reeleito.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi