Hogmanay , la fiesta con la que se espera el Año Nuevo en Escocia . Una celebración que convoca a un gran número de personas e incluye trajes de vikingo, antorchas, cantos y más, en Edimburgo y las principales ciudades escocesas. Esta fiesta tiene origen en el solsticio de invierno, posteriormente se trasladó a la noche de San Silvestre que también se le conoce como Nochevieja. Actualmente demanda una gran organización, en la que incluso se contemplan campañas publicitarias.Es la celebración por Año Nuevo más grande de Europa, llegando a convocara a más de 100.000 personas de todo el mundo. El Hogmanay arranca el 30 de diciembre con un tradicional desfile de antorchas a ritmo de percusiones que concluye en Calton Hill.Se desarrolla por tres días, en esas 72 horas de fiesta se presentan conciertos, festivales de cine, juegos y varios tipos de manifestaciones culturales para adultos y niños. Lo que nunca faltan son los espectáculos con fuegos artificiales.Pyro Celtica on the Holyrood Stage at the end of the Torchlight Procession @edhogmanay pic.twitter.com/xmW2OY7Hjq— Edinburgh Reporter (@EdinReporter) 30 de diciembre de 2017 En el desfile de la primera noche de Hogmanay se puede asistir de dos formas: como espectador o participante. Para este último hay que invertir unas 15 libras esterlinas por el alquiler de una antorcha. Al día siguiente, el 31 de diciembre, se celebra la Street Party. Se trata de una fiesta al aire libre en el centro de Edimburgo, la entrada cuesta unas 30 libras esterlinas. En las calles aledañas se instalan escenarios, pantallas gigantes y bares.Many children are taking part in the Torchlight Procession in #Edinburgh tonight as the beginning of Year of the Young People! 👧🏻👦🏻🔥 #YoYP2018 #ScotWord #EdHogmanay #OMGB pic.twitter.com/S8UF09bzWD— Jessica & Laurence - Independent Travel Cats (@TravelCatsBlog) 30 de diciembre de 2017 A las 12 de la noche se da la bienvenida al Año Nuevo con un espectáculo de fuegos artificiales frente al castillo de Edimburgo. Tras las campanadas, los asistentes a la fiesta se toman de las manos y cantan 'Auld lang syne' ('por los viejos tiempos', en escocés), una canción popular basada en un poema de Robert Burns.Some techno vikings at tonight's Torchlight Procession! #edhogmanay pic.twitter.com/mYJngnzLgP— Edinburgh's Hogmanay (@edhogmanay) 30 de diciembre de 2017