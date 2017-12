/ Cuando el reloj marque las cero horas del primero de enero de 2018, MiRed IPS Barranquilla asumirá la operación de la red pública hospitalaria de la ciudad, en reemplazo de la IPS Universitaria de Antioquia.Este nuevo operador, integrado por diez empresas (ver recuadro), tendrá a su cargo la operación de más de 10 Caminos y 30 Pasos a lo largo de la ciudad por 30 años, periodo en el que deberá realizar inversiones por $29 mil millones.Luis Posso, gerente de MiRed y quien a su vez ofició como gerente de la IPS Universitaria de Antioquia, explicó que durante los primeros minutos de 2018 el empalme será administrativo.Detalló que hay exigencias en estos cambios de operación, debido a que cambia el responsable del proceso de atención de los usuarios a esa hora en los Pasos y Caminos distritales."Debe haber unas actas en la forma de cómo se reciben esos pacientes para que pasen a la responsabilidad del nuevo operador", precisó Posso.De igual forma, el funcionario informó que existirán otros procesos de empalme concernientes a la infraestructura, dotación y algunos procesos administrativos, que desde hace semanas se adelantan entre las instituciones, con el fin de agilizar el proceso.Posso precisó que la secretaría de Salud Distrital está sirviendo como garante y acompañante de todo el proceso de empalme entre los dos operadores. "Ellos acompañarán el proceso para que no existan trastornos en la prestación del servicio", sostuvo.Asimismo, enfatizó en que el proceso de prestación no se verá afectado y no habrá trastornos en la operación del servicio. "Estamos preparados, tenemos nuestro plan de contingencia y vamos a garantizar la prestación a los usuarios de la red pública de Barranquilla, desde las cero horas del primero de enero", manifestó Posso.Por su parte, Alma Solano, secretaria de Salud de Barranquilla, ratificó que MiRed IPS asumirá la red pública hospitalaria y garantizará la continuidad de los servicios de salud de los usuarios de la ciudad, desde los primeros segundos de 2018.Solano enfatizó que no habrá interrupción en los servicios y que se tienen activadas todas las alarmas para la celebración de fin de año. "Tenemos un registro de todos los pacientes que se encuentran en cada institución y ya hay incluso citas médicas programadas para el mes de enero. Todo está coordinado para que el operador saliente de la red pública distrital, IPS Universitaria, culmine adecuadamente y sin inconvenientes la prestación de los servicios", señaló.Agregó que para el alcalde Barranquilla, Alejandro Char, la prioridad es la atención digna a la ciudadanía en todos sus niveles para que los servicios se presten con calidad y oportunamente y además, se mantenga la infraestructura en los Pasos y Caminos.ExpectativasLa funcionaria Alma Solano agradeció el trabajo que desde 2011 venía prestando la IPS Universitaria de Antioquia, la cual tuvo "buenos resultados". "Hoy día el modelo de salud del Distrito sigue siendo referente a nivel nacional, hay algunas cosas que mejorar y por eso vamos a seguir trabajando para fortalecer la red pública hospitalaria", manifestó.Expresó que las expectativas son muchas, debido a que por primera vez en Colombia se crea una sociedad de economía mixta, en donde la mayor participación es del Estado, pero en la que, además, intervienen todos los actores de salud del sistema para beneficio del usuario.Entretanto, el gerente de MiRed IPS Barranquilla, Luis Posso, indicó que "hay lecciones aprendidas" desde el punto de vista administrativo y gerencial en el proceso de la IPS Universitaria."Lo que más marcó la salida de la IPS fueron las dificultades administrativas, sobre todo en las contrataciones y el flujo de recursos con las IPS. Por eso este nuevo modelo incluye una figura novedosa para el país, que esperamos dé las garantías del flujo de recursos para garantizar la operación", detalló Posso.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi