Fue un año diferente para Alondra García Miró . Luego de confirmarse su separación de Paolo Guerrero, la modelo dio el salto a la actuación y se supo que inició grabaciones en una serie local a emitirse en 2018. En lo sentimental mantuvo un romance con el actor Christian Meier . Y para cerrar el año, cambia de look de forma drástica. Así lo demuestra esta foto subida a Instagram .Y es que la ex figura de ATV compartió en sus redes sociales fotografías que muestran su nuevo aspecto. "¡Enamorada! Estoy feliz. Nuevo look. Color de cabello. Enamorada, cambio de look. Blondee balayage", dice la leyenda de las fotos subidas a Instagram.¡¡Enamorada!! 😍 Gracias @danielolivoartisansalon por el increíble trabajo! Estoy feliz! Simplemente perfecto!! 😍❤️🔝🙌🏼. #newlook #haircolor #hairstyle #inlove😍 #cambiodelook #blondebalayageUna publicación compartida por Alondra García Miró (@alondragarciamiro) el Dic 30, 2017 at 8:02 PSTEn poco más de seis horas, la imagen de Alondra García Miró recibió casi 30 mil 'Me gusta' proveniente de varios de los seguidores de la novel actriz, la cual luce muy feliz con sus rayos luminosos más pronunciados.Como se recuerda, ella tiene 1.5 millones de fans en Instagram . Ellos siguen atentamente las imágenes de su vida diaria.⚡️M O S S I M O ⚡️ Chicas!! Que opinan de estos vestidos metálicos?? Plateado o dorado? 🤔🤔 Con cuál se quedan? ☺️ Ya saben que los pueden encontrar en @sagafalabella o en sagafalabella.com 😉🙌🏼😘 Me cuentan que les parece?! Espero que les guste!! 🌟🌟🌟 #mossimobyalondra #sagafalabellaperu #metalicdresses #silverandgold #lovemossimoUna publicación compartida por Alondra García Miró (@alondragarciamiro) el Dic 21, 2017 at 2:27 PSTChicas!!! Como están?? Les cuento que ya salió mi nueva colección #Alondra para #Mossimo..!! Por ejemplo, este vestido es de Denim (ya saben que el #denim es un "must" en nuestro closet! 😉) súper sexy y asentador!! 😍 Que opinan?? Si les gusta lo pueden encontrar en todas las tiendas de Saga Falabella y sagafalabella.com 😊 Toda la colección está lindísima! Ya les iré enseñando más fotos para que vean la colección completa. Y lo más importante es que la hemos hecho con mucho amor para ustedes. ❤✨ Cuéntenme que les parece? Espero sus comentarios!! Las quiero con todo mi 💖 Bonito domingo para todas y muchas energías positivas!! #mossimobyalondra #solojeans #sagafalabella @sagafalabella #lovemossimo #denim #nuevacoleccion #agm #lovemossimo Foto 📷: @ozzierissoUna publicación compartida por Alondra García Miró (@alondragarciamiro) el Sep 17, 2017 at 1:28 PDTAlondra García Miró debutará actoralmente en "Te volveré a encontrar", nueva serie de América TV. Para asumir este reto debió ser instruida por la destacada artista Norma Martínez.