Expertos y dirigentes del sector portuario coincidieron en que no fue un año bueno para el canal de acceso. Debido a las constantes restricciones en el calado autorizado para transitar por el canal navegable de la ciudad, 350 mil toneladas de carga, que tenían que ingresar al terminal Puerto de Barranquilla, tuvieron que ser desviadas a otras ciudades.Así lo informó René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, quien además señaló que debido al desvío de estas 350 mil toneladas a Cartagena o Santa Marta, la sociedad ha dejado de percibir durante el año aproximadamente $13 mil millones.El directivo definió el 2017 como "un año complejo" en el que la ciudad fue testigo de la inestabilidad del canal de acceso, lo cual produjo perjuicios, no solo a la terminal que él dirige, sino a la imagen de Barranquilla como zona portuaria.Puche precisó además, que terminaron el año con un 3% debajo de la carga que movilizaron el año anterior, ya que en lo corrido de 2017 transportaron alrededor de 4,3 millones de toneladas, mientras que en 2016 la carga movilizada fue 4,6 millones.Sin embargo — aclaró— finalizaron el 2017 generando utilidades, aunque sin cumplir con las expectativas previstas. "Generamos utilidades gracias a un gran esfuerzo administrativo, operativo, de optimización de recursos y de recorte de gastos", sostuvo Puche.Por su parte, Carlos González Bassi, presidente de la junta directiva de la Federación de Agentes Logísticos, Fitac, ratificó que la carga que tuvo que ser aligerada por las restricciones en el calado autorizado para navegar por el canal de acceso le representaron a Puerto de Barranquilla no menos de $13 mil millones de pesos.Detalló que cuando un buque es desviado para los puertos de Cartagena o Santa Marta, cuesta entre $15 y $20 dólares por tonelada trasladarlo hasta la terminal de carga de Barranquilla. "Por ejemplo, un buque que aligere 3 mil toneladas le genera al importador $45 mil dólares adicionales", afirmó GonzálezDe igual forma, informó que envió una carta al Ministerio de Hacienda, solicitando que se le de celeridad a la apertura de la licitación de la nueva APP, pero recibió una respuesta "vaga" a su requerimiento. "Nos preocupa que esto sea un caballito de la agenda política de 2018. Me parece que no se debe manejar el tema de esa forma", manifestó el dirigente gremial.No obstante, González Bassi destacó que la ciudad le esté dando la cara al río Magdalena y se esté sensibilizando con todo lo relacionado a su cuidado y preservación. "La administración del alcalde Char ha realizado obras que han despertado en el barranquillero esa sensibilidad con el río", manifestó.