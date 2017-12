/ el empuje que pone en cada jugada que disputa en las canchas es el rasgo más característico de Paolo Guerrero, capitán y goleador de la selección peruana de fútbol, que este año –con él como una de sus figuras– clasificó al Mundial después de más de tres décadas de ausencia.El delantero de 33 años, emblema de la Blanquirroja y jugador del Flamengo brasileño, fue elegido con amplia ventaja sobre los demás como el principal personaje positivo del año en el Perú, de acuerdo con la última encuesta de El Comercio -Ipsos. Y para confirmar que el fútbol marcó este 2017, el técnico del equipo nacional, Ricardo Gareca, ocupa la segunda posición en el ránking. Y en la octava casilla aparece Edison Flores, mediocampista que fue determinante en la campaña de Perú rumbo a Rusia 2018.(Gráfico: El Comercio)(Gráfico: El Comercio)En medio del desastre que significaron para el Perú los huaicos ocasionados por el fenómeno de El Niño costero, Evangelina Chamorro se convirtió en una imagen de tesón.La joven madre de 32 años fue arrastrada tres kilómetros por un huaico en Punta Hermosa, mientras intentaba rescatar sus bienes. En la memoria de los peruanos, su imagen quedó asociada a la lucha por salir adelante en medio de la adversidad. Por ello, destaca como el tercer personaje positivo de este 2017.La primera figura política de la lista, ubicada en el cuarto lugar, aunque con mucho menos porcentaje, es Kenji Fujimori, congresista de Fuerza Popular que se opuso a decisiones importantes de su partido e hizo públicas sus discrepancias con este, lo que le valió una suspensión.El hijo menor de Alberto Fujimori fue, además, uno de los 10 legisladores fujimoristas que se opusieron a la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien aparece en el puesto 11 del conteo.Días después de la vacancia, la noche del 24 de diciembre, Kuczynski concedió el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori, que aparece como la quinta figura positiva más destacada del año.En la sexta ubicación está Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010 y uno de los más férreos críticos del fujimorismo. Le sigue Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular.En este ránking también aparecen dos atletas: Gladys Tejeda (9) e Inés Melchor (12). Ambas representan con éxito al Perú desde hace varios años y este 2017 obtuvieron medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Colombia).Otras figuras son Salvador del Solar (10), ex ministro de Cultura, y Richard Concepción Carhuancho (13), juez de la Sala Penal Nacional que ha dado fallos emblemáticos en el Caso Lava Jato.MÁS EN POLÍTICA…Año 2017: Los hechos políticos más destacados [Fotos] ► https://t.co/UMfgWSjByU pic.twitter.com/PDnrIMNaq0— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi