Luego del aumento del salario mínimo dado a conocer por el el presidente Juan Manuel Santos, y los ministros de Trabajo, Griselda Restrepo, y de Hacienda Mauricio Cárdenas, son varias las reacciones que han surgido ante este aumento.El salario que empezará a regir a partir del 1 de enero y que beneficiará a más de 1.7 millones de colombianos tuvo un incremento de 5.9% y quedó en $781.242, mientras que el auxilio de transporte se ajustó en 6.1% y será de $88.211.El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas celebró la concertación a la que se llegó este sábado e indicó que es un gran logro para el país y que, a pesar de que fue una decisión compleja, muestra que es posible llegar a consensos que son trascendentales para millones de familias en el país."Estoy muy satisfecho por haber logrado con el equipo del gobierno, liderado por el presidente, con los representantes de la Centrales Obreras y con los líderes de los sectores gremiales este acuerdo. Valió la pena porque va a mejorar la capacidad adquisitiva de muchas familias quienes además van a contribuir a mejorar las condiciones económicas del país", indicó Cárdenas.El jefe de la cartera de Hacienda también reconoció el esfuerzo que hicieron los empresarios para llegar a este acuerdo "agradezco especialmente a los empresarios de Colombia por su solidaridad y compromiso, estuvieron firmes y dispuestos a ser generosos en un momento en el que el país requiere de esa concertación para mostrar que es posible crear estas condiciones de cohesión para beneficio de de millones de familias".Por su parte uno de los sindicatos que no asistieron a la reunión en la casa de Nariño fue la Central Unitaria de Trabajadores quien se mantuvo en una propuesta de 9 % de incremento."Es una absoluta arbitrariedad por parte del gobierno haber excluido a la CUT de cualquier tipo de conversación sobre el salario mínimo por cuanto que nosotros no estamos en la mesa de concertación por la benevolencia del gobierno sino por un derecho legal que nos otorga la ley que creó este mecanismo, es un irrespeto con la Central", manifestó Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.El líder sindical también aseguró que este acuerdo está viciado de legalidad "porque es la Comisión de Concertación en plena reunión de carácter tripartito la que tiene que tomar la decisión y no el presidente con unos dos o tres sindicalistas".Frente al aumento del salario mínimo en un 5.9 % señaló que "solo le da satisfacción al gobierno porque de esta forma le puede cumplir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Ocdec que siempre han reclamado que los salarios deben estar atados a la inflación bajo el supuesto de que un salario estimulado genera desempleo lo cual es una falacia que no podemos aceptar y por lo mismo consideramos que es muy grave lo que se ha presentado", indicó Pedraza.Por su parte, la Ministra de Trabajo indicó que este acuerdo se realizó con responsabilidad frente a la economía del país."Quiero agradecer a las centrales obreras y a los empresarios del país que nos acompañaron en este acuerdo. Llegamos a este aumento actuando con absoluta responsabilidad con el país, protegiendo la empleabilidad pero beneficiando a los trabajadores colombianos", señaló Restrepo.Frente a la inasistencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a esta reunión, la funcionaria aseguró que en la mañana de este sábado sostuvieron una llamada con el presidente de esta central a quien se le preguntó la posibilidad de que ellos acompañaran y aprobaran el acuerdo."Él se negó y dijo que la CUT se distanciaba de esta decisión cosa que respetamos absolutamente por una actitud de discrecionalidad que tiene la Central frente a este acuerdo", aseguró la jefe de la cartera. Hasta el momento la central no se ha pronunciado al respecto.