/ Madrid, 31 dic (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dio la bienvenida a sus dos nuevos jugadores a partir de enero, el delantero hispanobrasileño Diego Costa, del que dijo que es "un gran amigo", y el extremo Víctor Machín 'Vitolo', que tiene "todo para triunfar" en el Atlético.El presidente rojiblanco fue el encargado de dar la bienvenida a ambos jugadores antes de sus respectivas comparecencias, los dos primeros fichajes del Atlético después de un año sin poder inscribir jugadores por la sanción de la FIFA debida a una infracción de la normativa sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de 18 años.En este sentido, dijo a Vitolo en el primero de los dos actos de hoy en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano que entra "en una gran plantilla" que "durante un año no hemos podido reforzar", en referencia a esta decisión de la FIFA ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)."Vitolo, hoy inicias un nuevo camino profesional y te unes al Atlético, todos hemos visto la capacidad de trabajo y sacrificio que tienes y tu gran calidad como futbolista, que te ha llevado a ser internacional absoluto", destacó.El dirigente rojiblanco recordó al extremo canario la "exigencia" que se pide en el Atlético, la "meticulosidad en el trabajo" y la "unión del vestuario", lo "valores" y el "apoyo y cariño de los seguidores"."Lo tienes todo para triunfar en este equipo y estamos seguros de que muy pronto disfrutaremos de jornadas inolvidables y celebraremos nuevos logros", añadió Cerezo, que resaltó que el canario es el primer jugador presentado en el nuevo estadio del Atlético, inaugurado el pasado 16 de septiembre."Ser el primero implica ser el primero en muchas cosas. Se recordará que hoy 31 de diciembre de 2017 has sido la primera presentación oficial que se hace en este estadio, espero que también seas el primero en el campo", finalizó Enrique Cerezo.A continuación, el mandatario rojiblanco dio la bienvenida a Diego Costa, en su retorno al Atlético tres años y medio después de su partida hacia el Chelsea inglés."Un futbolista que creo que no necesita presentación, porque esta es su casa, la casa de Diego Costa, y hoy damos la mejor bienvenida a un extraordinario delantero, una formidable persona y un gran amigo", presentó Cerezo a su nuevo jugador.El presidente rojiblanco recordó que Costa al despedirse del Atlético dijo que el club madrileño "le había dado todo" y rememoró la Liga 2013-14, la Copa del Rey 2013 y las dos Supercopas de Europa logradas por el de Lagarto (Brasil).Definió a Costa como "un futbolista muy querido" y recordó que se lleva preparando "tres meses" para lo que venga a partir del próximo año, al que le quedan "cinco meses intensos con tres competiciones", en las que el Atlético es segundo en LaLiga Santander, afronta los octavos de final de la Copa del Rey y los dieciseisavos de la Liga Europa tras ser eliminado de la Liga de Campeones."Dentro de la magnífica relación que siempre has tenido con este gran club al que vuelves a pertenecer, y espero por mucho tiempo, solo te queda una cosa que hacer, aparte de meter muchos goles, que es llevarme a Lagarto, tu tierra que no conozco y espero conocer", bromeó Cerezo al finalizar su discurso.Tras las dos presentaciones, el presidente rojiblanco posó con ambos jugadores y sus nuevas camisetas rojiblancas, la de Vitolo con el dorsal 23 y la de Costa con el 18. EFE1011340mam/japCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi