Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este domingo 31 de diciembre del 2017.ARIES(marzo 21-abril 20)Amor: inesperada visita resulta agradable y aviva divertidos recuerdos. Nace un romance pendiente. Salud: su dieta debe incluir frutas. Sorpresa: un paseo deriva en aventura divertida.TAURO(abril 21-mayo 20)Amor: su carisma se vuelve irresistible para alguien desconocido. Trate de conocer mejor a la persona. Salud: molestias de estómago. Sorpresa: un viejo sueño se cumplirá de improviso.GÉMINIS(mayo 21-junio 21)Amor: los asuntos del corazón le desvelan pero con la ayuda de un amigo destrabará el problema. Salud: habrá dolores de cuello y espalda. Sorpresa: será divertida una reunión familiar.CÁNCER(junio 22-julio 23)Amor: alguien llama su atención y le reclama algo más que una relación formal. Todo conduce al romance. Salud: conviene tomar más agua. Sorpresa: una ex pareja lo visitará de improviso.LEO(julio 24-agosto 23)Amor: un encuentro no será azaroso. Prepárese a recibir a alguien especial que conquistará su corazón. Salud: una alergia o fobia desaparecerá. Sorpresa: recibirá un regalo del menos imaginado.VIRGO(agosto 24-septiembre 23)Amor: elabora demasiadas excusas pero lo único que hace es postergar una cita. Decídase a tiempo. Salud: su vista merece atención. Sorpresa: un niño le dará una lección inolvidable.LIBRA(septiembre 24-octubre 22)Amor: un desencuentro precipita hechos que revelan malestar. Se avecinan fuertes cambios. Salud: si consume menos sal, mejor. Sorpresa: llega raro mensaje que le inquietará.ESCORPIO(octubre 23-noviembre 22)Amor: una discusión con parientes políticos no impedirá que su pareja le haga un regalo. Salud: un masaje aliviará su espalda. Sorpresa: alguien se marchará lejos sin avisar.SAGITARIO(noviembre 23-diciembre 21)Amor: al inicio de una relación, habrá reclamos pero la armonía llega cuando no hay celos. Salud: cada día mejor y mejor. Sorpresa: un negocio terminará de mala manera.CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)Amor: llega a su vida la persona que disipa sus temores. La seguridad arrasa con su timidez. Salud: la natación le hará bien. Sorpresa: el azar le sonreirá de un modo curioso.ACUARIO(enero 21-febrero 19)Amor: su nueva pareja le hará una observación y tendrá razón. Convendrá justificar su actitud. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: le revelarán una graciosa intimidad.PISCIS(febrero 20-marzo 20)Amor: un romance estará plagado de circunstancias extrañas. Su voz interior le guiará hacia la felicidad. Salud: su piel le pedirá cuidados. Sorpresa: alguien responderá de manera desmesurada.