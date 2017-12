/ En los últimos años el cine colombiano se ha caracterizado por integrar nuevas miradas en la oferta que anualmente se le ofrece al país.La comedia sigue siendo el género que lidera no solo la producción, sino el recaudo en taquillas, sin embargo, cada vez son más los directores que se atreven a contar historias distintas, acabando con el estigma de que la industria nacional solo está interesada en unos temas específicos.La participación de largometrajes realizados en el país, algunos en co-producción con otras naciones, en los distintos festivales internacionales de cine va en aumento. La presencia de grandes directores en la competencia oficial de grandes festivales de cine alrededor del mundo pasó de ser la excepción a convertirse en la regla. Cada año se espera que Colombia sea uno de los grandes exponentes de Latinoamérica.Aunque el panorama es alentador y cada vez más crece el número de películas colombianas que se estrenan por año –pasaron de ser 39 en 2016 a 46 en 2017–, sigue siendo poco el público que asiste a las salas de cine del país a consumir la producción nacional.En lo corrido del primer semestre del año la diferencia es abrumadora. Mientras que a Rápidos y furiosos 8 (la película más vista en el país) asistieron casi cuatro millones de espectadores, ¿Usted no sabe quién soy yo? (líder del listado de titulos colombianos) no alcanzó las 400 mil visitas.En esta oportunidad hacemos un resumen de todos los estrenos de 2017, que incluyó siete documentales, una película de animación y 39 cintas de ficción, en su mayoría de drama y comedia.Cifras10,97% de los estrenos del primer semestre del año fueron producciones colombianas, frente a un 12.75% el año anterior.Barranquilla fue la ciudad que pasó a tener menor asistencia a cine al compararse entre el primer semestre de 2017 (1.204.952) y 2016 (1.379.659) con un crecimiento negativo de 12,66%.La asistencia a películas colombianas durante el primer semestre de 2017 tuvo una disminución del 5,3% con respecto al primer semestre de 2016 pasando de 2.127.634 a 2.014.545 respectivamente teniendo en cuenta que se estrenaron 17 películas en 2017 frente a las 19 del 2016.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi