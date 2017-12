/ La ratificación de acuerdos internacionales y el enfoque en las áreas protegidas son algunos de los temas que marcaron la agenda ambiental del país este año. Tras siete meses en el cargo, Tarsicio Granizo , ministro del Ambiente, evalúa las acciones realizadas en el 2017 y anuncia cambios en los modelos de gestión.¿Cuáles fueron los logros más importantes en el año?En el plano internacional lo más importante ha sido la ratificación del Acuerdo de París, que era algo pendiente, y la ratificación del Protocolo de Nagoya, que era algo por lo que se había luchado por más de 10 años. En temas de áreas protegidas y conservación hicimos la primera área de reserva de biósfera transfronteriza de América del Sur con el Perú. Hemos propuesto la creación de una reserva de biósfera en el noroccidente de Quito, hemos ampliado en 25 000 hectáreas la zona baja de Cotacachi- Cayapas. También se creó el sitio Ramsar más grande del país, con más de 700 000 hectáreas entre Yasuní y Cuyabeno. Se ha adscrito a la reserva municipal La Bonita-Cofanes- Chingual al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y en enero tendremos la primera área protegida comunitaria en Morona Santiago, que se va a adscribir al SNAP.¿El modelo de gestión de las áreas protegidas va a continuar igual?Va a cambiar. Estamos creando toda la normativa para poder hacer esto. Si bien ha avanzado bastante, todas las áreas protegidas tienen conflictos y queremos reducir esa conflictividad. Estamos haciendo trabajo de recategorización de las áreas, redelimitación, rezonificación y un sistema de comanejo de áreas protegidas. Queremos concesionar los servicios y, sobre todo, un programa para la gente que vive dentro o alrededor de estas áreas.¿Se planea cobrar por la entrada a estas zonas?Estamos en el análisis. Es probable que algunas áreas tengan tarifa de ingreso. Es algo que todavía debemos discutir. Un cobro mínimo podría ayudarnos a tener servicios para el turismo. Queremos tener un turismo de bajo impacto que realmente reconozca que al entrar a un área protegida no está yendo a un parque de diversiones, sino que la persona está en un escenario que requiere un comportamiento adecuado para la zona.¿Cuál es la situación actual de Socio Bosque?Estamos poniéndonos al día en los pagos. Está en proceso de pago casi el 90%. Hay un porcentaje que todavía no podemos pagar porque tienen problemas administrativos o no han presentado papeles. Es un programa que sigue siendo exitoso y es emblemático. Hasta ahora, 1 600 000 hectáreas están bajo conservación. Esto representa a 43 000 familias que han sido beneficiadas con este programa.¿También se piensa cambiar el modelo de gestión?La idea es cambiar el modelo de gestión, es decir, ya no tener el bosque simplemente en pie, sino hacer un manejo forestal sostenible en esas áreas.¿Cómo se han desarrollado las acciones para combatir el tráfico ilegal?Estamos en una cruzada en contra del tráfico de madera ilegal. Durante este año se retuvieron 8 700 metros cúbicos de madera de 109 especies. En el tema forestal también estamos cambiando el modelo de gestión. Nos dimos cuenta que el control en los caminos no es lo más efectivo. Ahora estamos viendo si la madera que se encuentra en los depósitos es legal. A través de eso hacemos un sistema de trazabilidad hasta encontrar de dónde viene. Además, estamos en proceso de proteger las principales especies madereras como la caoba.¿Desde cuándo se podrá contar con un fondo ambiental nacional?Teníamos el fondo ambiental nacional, que era la cuenta donde llegaba la cooperación y ese fondo se liquidó. Lo que hicimos en esta administración es crear el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, que está en proceso. El Presidente ya firmó el decreto de creación. Esperamos que a principios de marzo ya esté operativo. Tenemos el baúl, ahora estamos arreglándolo para que ya esté disponible y pueda recibir la cooperación internacional.¿Cuál ha sido la postura del Ministerio en relación a las concesiones mineras?Se han dado algunos permisos, no son muchos porque hemos estado en esta discusión con el Ministerio de Minería. Una de las políticas que yo tengo es que no voy a crear ni una sola área protegida si no cuenta con el visto bueno de todos los actores. Una de las cosas que logramos en la Reserva de Biósfera del Noroccidente de Pichincha es que el Ministerio de Minería esté de acuerdo y cierre algunas concesiones que había dado en el área del corredor del oso andino. Allí logramos un acuerdo con la comunidad para crear un área protegida en una zona que es inminentemente minera o con potencial minero.Usted ha mencionado que se tiene una propuesta para "reverdecer el país".Así como hay Plan Casa Para Todos y Agua Segura Para Todos, el Presidente de la República va a lanzar el próximo trimestre la propuesta Reverdecer el País para fortalecer el tema forestal, Socio Bosque, la bioeconomía, la educación ambiental y fortalecer temas como cercas vivas. Son una serie de actividades que se están haciendo pero se va a dar un impulso mayor. Por ejemplo, se va a trabajar con la Senagua en la limpieza de los ríos. Tenemos más de 100 ríos contaminados en el Ecuador. Incluye también el tema de desechos sólidos. Tarsicio GranizoEs el Ministro de Ambiente desde mayo. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Gestión de Industrias Ecológicas por la Universidad de Málaga. Entre el 2009 y 2013 trabajó en el Ministerio de Cultura y Patrimonio.