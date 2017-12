/ El 2017 fue un año negro para la política peruana. El Caso Lava Jato, el escándalo de corrupción más grande de los últimos años, involucró –en mayor o menor medida– a políticos de todas las tiendas: autoridades, ex mandatarios y líderes de partidos. Esto se ve reflejado en la encuesta de El Comercio -Ipsos sobre personajes en términos negativos.La lista la encabeza el ex presidente Ollanta Humala, quien dejó el año pasado Palacio de Gobierno y ahora cumple prisión preventiva, mientras se lo investiga por los aportes que su partido habría recibido de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para las campañas del 2006 y el 2011, respectivamente.(Gráfico: El Comercio)(Gráfico: El Comercio)También aparecen otros dos ex presidentes: Alejandro Toledo (2), prófugo desde que la justicia ordenó prisión preventiva en su contra, y Alan García (4), a quien la fiscalía investiga por lavado de activos.La única persona de esta lista que no es parte activa de la política es el terrorista Abimael Guzmán (3), cabecilla de Sendero Luminoso.Además figura la ex primera dama Nadine Heredia (5), quien encabezó el conteo en los años 2015 y 2016. Heredia se encuentra bajo mandato de prisión preventiva mientras se la investiga, al igual que a su esposo, por lavado de activos.En esta lista hay tres miembros de la familia Fujimori: Keiko Fujimori (6), lideresa de Fuerza Popular, el recién indultado Alberto Fujimori (8) y el legislador Kenji Fujimori (10), quien en este período se ha caracterizado por discrepar con su bancada.MÁS EN POLÍTICA…Año 2017: Los hechos políticos más destacados [Fotos] ► https://t.co/UMfgWSjByU pic.twitter.com/PDnrIMNaq0— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi