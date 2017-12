/ En el ‘murito’ de piedra de la esquina de la calle 50 con carrera 2E del barrio San Vicente, en Soledad, junto al angosto canal de aguas residuales, estaban sentados los seis hombres que fueron baleados el viernes a las 7:40 de la noche por cuatro sujetos "vestidos de negro y con cascos verdes" ."Ellos llegaron en dos motos y se bajaron con las armas. Les dijeron que se arrodillaran y después los levantaron a tiros", cuenta un testigo. En el lugar, donde el denso vaho es el alimento de las moscas y los animales se nutren de los desechos arrojados, las paredes de las casas no tienen oídos. Allí, las detonaciones ensordecen a los vecinos y "es poco lo que se sabe".De la balacera resultaron muertos dos hombres: Kewin Habith Ojeda Acuña, de 27 años, y Jan Carlos Marín Montenegro, quien ayer cumpliría 23. Wincy Ojito Ojito, Jesús Martínez Amaya, Edgardo Herrera Fuentes y Jesús Herrera Iriarte están heridos en la Clínica Adelita de Char.La esquina donde fueron asesinados está cerca de la casa de Luz Acuña, madre de Ojeda, quien vio cómo su hijo salió corriendo tras los disparos. "Él no vivía por aquí, sino unas calles más arriba. Kewin estaba comiendo y dejó de hacerlo por acompañar a una señora que venía para la casa, vio a los que estaban en la esquina y se quedó hablando con ellos. Llegaron unos tipos y los arrodillaron, él como que salió corriendo y le dispararon por la espalda. Alcanzó a llegar a los escaloncitos de la casa, pero se me desplomó". Mientras habla, sus ojos verdes están rojos mirando sin mirar y tiene el ceño fruncido.Kewin Habith era padre de cinco niños y otro viene en camino –su compañera tiene cuatro meses de gestación–, trabajaba como soldador, igual que su padre, José Ojeda. "Yo estaba laborando cuando me dijeron que habían matado a mi hijo, no lo podía creer. Cuando llegué ya estaba muerto".De acuerdo con Diana Aguas, tía de la víctima, "él ayer (viernes) iba a trabajar, pero el jefe le dijo que no había material y por eso se quedó en la casa. Si él no hubiese salido no se encuentra con la mala hora".El traslado de los heridos hacia el Adelita de Char se dificultó porque, según la versión de los familiares, no encontraron ayuda de los vecinos. "Todo el mundo se metió, no había ni motocarro ni nada que nos llevara", dicen."¡Llévenme, llévenme, que me muero!", le dijo Kewin a la mamá antes de fallecer.El otro asesinado era un habitante del sector. Jan Marín Montenegro trabajaba en oficios varios y era el menor de seis hermanos, de los que, con él, ya han muerto dos. "A mí me avisaron anoche y salí corriendo para donde mi mamá. Pero nosotros no sabemos nada de lo que ocurrió, solo lo que se escucha que dicen los que vieron", comenta fuera de las instalaciones de Medicina Legal Fernando López, hermano de la víctima.Familiares indican que han escuchado los rumores de unos panfletos amenazantes en el sector. "Dicen que habían tirado unos panfletos que decían que debían tener ojo con los pelaos que estén en las esquinas porque van a pasar y van a hacer barrida".San Vicente está en silencio. Los moradores que están sentados en las terrazas cercanas a donde ocurrió el crimen no tienen una información distinta a que escucharon más de treinta tiros. Un hombre pasa y dice: "Aquí somos como Shakira: ciegos, sordos y mudos", y las bocas se cierran para acompañar el movimiento de negación de las cabezas.Policía y Ejército en SoledadAyer se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla por los últimos homicidios registrados en Soledad, acordándose realizar constantes operativos en las zonas periféricas donde los delincuentes se reúnen para cometer delitos.Josefa Cassiani, secretaria de Gobierno de Soledad, indicó que la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la administración continuarán con las caravanas interinstitucionales, poniendo todo el pie de fuerza en estas zonas para capturar a los delincuentes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi