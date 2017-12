/ A Nicolás González, un campesino de Marialabaja, el Ñametón que hicieron en septiembre le llegó muy tarde. Su cosecha comenzó en enero y para junio había perdido casi dos hectáreas de cultivo, porque el ñame que arrancó nunca tuvo a quien vendérselo.Él piensa que este año le ha ido tan mal por la variación de precios que se ve en cada cosecha, lo que hace que en meses como agosto, puedan venderse 50 kilos (un quintal) del tubérculo a 70 mil pesos y por esta época se vaya a pique, llegando incluso a 22 mil pesos. "Uno siembra ahí, a lo que Dios quiera", contó Nicolás desde la parcela de su vecino, Manuel Vega en la vía que de Marialabaja conduce al antiguo corregimiento de Mampuján.En ‘Entra si puedes’, como nombró el señor Manuel a su predio de 10 hectáreas, el panorama es un poco diferente. Sembró 40 mil matas de ñame diamante, de las que esta semana ya recogió el 15% (200 quintales), pero las variaciones de precios también lo afectan. "Este ñame está arreglado por 25 mil pesos el bulto, pero con los gastos que tiene, no compensa el precio de producirlo… ¿por qué lo vendemos así?, por necesidad, porque ya tenemos que alistar la tierra para el otro año y de algún lado tiene que salir la plata", contó."¿Nosotros qué pedimos?, que los costos sean un poco más económicos, uno va a preparar una hectárea de tierra y solo por eso le cobran 400 mil pesos, después vienen las siembras, las limpias, los insumos, los jornales… uno no está haciendo ningún negocio", explicó Manuel Vega.Lo que ellos sueñanTras un año de buenos climas, pero malas ventas, estos dos campesinos esperan más apoyo para el 2018. ¿Qué hacer para lograrlo?Gabriel Pulido, líder de la comunidad de Mampujancito, a la que pertenecen Manuel y Nicolás, aseguró que el problema es que no se hacen visibles los productos que se cosechan en la región. "El reto es que de manera integral se mire el campo como una alternativa de desarrollo y se organicen las vías y los recursos para que los campesinos desarrollen las labores agrícolas con acompañamiento técnico eficiente", aclaró el líder.Explicó Pulido que durante todo el año, los productores se enfrentan a las variaciones del clima. Cuando llueve mucho no pueden acceder a la tierra, porque las vías se dañan y en épocas de sequía, corren el riesgo de que se pierdan los cultivos. "El antiguo asentamiento de Mampuján está a 4,5 kilómetros después de la troncal, en ese recorrido hay producción de lado a lado, pero quienes tienen el cultivo a hora y media, tienen que sortear vías impenetrables".Mejorando la planificaciónDanilo Contreras, director de Desarrollo Agroindustrial y de Asistencia Técnica de la Secretaría de Agricultura de Bolívar, explicó que para fortalecer la actividad campesina en el departamento ya está en marcha un plan que pretende fortalecerla desde su base. "A través de la figura del Contrato Paz se ha generado un proceso de ejecución de vías, como el denominado circuito vial del norte y la transversal de los Montes de María, cuyo tramo hasta Macayepos estará terminado en los próximos días". Según Contreras, además de la infraestructura, la Gobernación también le apuesta al llamado "Clúster agropecuario", mirando el proceso desde el establecimiento de cultivos, la transformación del producto y su distribución en mercados locales, con perspectiva internacional."La sobreoferta de ñame, por ejemplo, es una consecuencia de la poca planificación que ha tenido el establecimiento del producto en el departamento. Así que las apuestas van a que ganen organización y se vinculen juntos a mercados sin intermediarios; en la medida en que encuentren una mejor demanda de sus productos, vamos a avanzar", explicó Contreras.Asistencia técnica y acceso a créditosLa inversión que Manuel Vega hace todos los años para trabajar la tierra con máquinas antes de sembrar, saldría más barata luego de que el departamento les aprovisione de maquinaria, proyecto que ya está formulado. "Estamos organizando bien lo que será el uso, porque la idea es que llegue a todos los municipios y que sea bien aprovechado, sin que los equipos se queden tirados en las parcelas", aclaró Contreras.Sobre los apoyos técnicos que reciben los campesinos, el funcionario explicó que el próximo año pretenden vincular la asistencia con los créditos, por lo que están fortaleciendo las alianzas con entidades como el Banco Agrario.Acopio y redes de distribuciónLa experiencia del Ñametón, con la que se logró la comercialización de más de 80 toneladas de ñame y 12 mil porciones de distintos platos preparados con el tubérculo, evidenció que la clave está en el encadenamiento de los procesos. "Este año, después del éxito del evento, pudimos conectar con grandes organizaciones de comercialización, como la Olímpica y Surtimax; también hemos logrado que la demanda institucional como el PAE departamental y la cárcel de San Diego, puedan incluir dentro de sus dietas este producto", explicó Contreras.Soluciones progresivasSobre el estado de las vías carreteables y los problemas de agua, el funcionario contó que el próximo año se consolidarán cuatro minidistritos de riego para Montes de María, y en Marialabaja se rehabilitarán 24 kilómetros de vías carreteables, compuertas y un puente en el distrito de riego, lo que aunque no es una solución definitiva, sí ayudará a sortear algunos inconvenientes.Pensando en un parque agrologísticoMientras en Marialabaja siguen organizándose para que cada vez menos campesinos se queden sin apoyo, desde la gobernación están planteando una alianza con Holanda que permita vincular ciencia y tecnología al campo, pasando de la agroindustria a la agrologística.Para ello, explicó Contreras, es necesario analizar cómo es la producción del departamento, cómo se mueven esas cargas hacia el caribe y qué tanto se exporta. "Hay un proyecto piloto que hemos venido impulsando, un gran parque agrologístico que permita recibir toda la producción agropecuaria, enfocada a lo que piden los mercados en este momento", contó.Mirando otros productosEl ñame es el quinto producto más cosechado en Bolívar. Según datos de la Secretaría de Agricultura, en la serranía de los Montes de María, específicamente en Marialabaja, El Carmen de Bolívar, San Juan y San Jacinto, se centra la mayor producción de ñame. El funcionario David Acuña explicó que son cerca de 5.000 pequeños productores que siembran unas 13 mil hectáreas, pero se producen reducciones que promedian las cosechas en 8 mil hectáreas, que representan entre 80 mil y 100 mil toneladas de ñame.El aguacate, reconocido por su producción en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar tiene un área de producción de 3.561 hectáreas y se cosechan anualmente unas 2.940. Tras varios años en crisis, el director de desarrollo aseguró que se fortalecerá su siembra y cuidado, priorizando el aguacate hass, pero también probando con especies mejoradas, como el aguacate antillano.¿Y el acceso a tierras?La restitución de tierras en Bolívar es también un punto clave para el desarrollo agrícola de la región. El campesino Nicolás González tuvo que esperar un tiempo, luego de perder la cosecha de ñame para resembrar con otros productos como papaya, frijol y maíz, porque no tenía recursos para las semillas. "Si nosotros tuviéramos la titulación sería más fácil conseguir algún préstamo para estos casos, pero como todavía estamos en ese proceso, nos toca con las uñas", contó González.Danilo Contreras coincidió con Nicolás y aseguró que para ello se están haciendo piloto s de restitución en municipios del sur, como Achí, Magangué y San Jacinto del Cauca."Estamos mirando que los piloto s se extiendan a otros municipios, queremos hacer un piloto adicional en Marialabaja, porque el distrito de riego en parte tiene problemas por la falta de titulación", enfatizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi