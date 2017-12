© Naman Wakil

El primer Obi-Wan Kenobi , interpretado por Alec Guiness , no parecía estar en sintonía con la fuerza que digamos allá por los años 70, cuando una de las franquicias más populares de la historia del cine daba sus primeros pasos.Recientemente ha salido a la luz en Reddit una carta que Guiness escribía a una amiga durante el periodo de rodaje de la película que más tarde se conocería como Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza . En dicha carta el actor se queja de los diálogos, del trato que recibe de sus jóvenes compañeros de reparto y de que no está disfrutando del trabajo en general.Mi querida Anne,He vuelto a Londres esta tarde para pasar en el estudio el resto de la semana. No puedo decir que esté disfrutando la película -me siguen unos diálogos terribles en páginas rosa- y ninguno aclara la personalidad de mi personaje o lo hace al menos soportable.Solo me salva el delicioso pan, que me ayudará a continuar hasta abril aunque Yahoo colapse en una semana.Debo ir al estudio y trabajar con un enano (muy entrañable - y debe lavarse en un bidé) y tu paisano Mark Hamill y Tennyson (eso no puede estar bien) Ford, Ellison (¿? ¡No!*), bueno, un joven largirucho, lánguido que probablemente sea divertido e inteligente.Pero oh, Dios, me hacen sentir como si tuviera 90 años - y me tratan como si tuviera 106.*Harrison Ford ¿Alguna vez has oído hablar de él?Resulta cómica por momentos e incluso bochornosa esta carta que ahora sale a la luz pero que no debería sorprender a nadie, pupes en numerosas ocasiones el reparto de aquellas películas ha tenido quejas sobre temas como los diálogos que debían decir y hacerlos de forma natural.En alguna ocasión los actores incluso se lo han comentado al propio George Lucas. Igual de curioso resulta el comentario sobre Ford, ahora uno de los actores más reputados del cine.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Top mejores secuencias de los episodios de Star Wars Las películas a las que se ha enfrentado cada entrega de Star Wars Star Wars: Una Nueva Esperanza.Tráiler.

