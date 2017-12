© Naman Wakil

Muchas series de TV llegarán en el 2018 pero ya estamos haciendo un amplio repaso de lo más interesante y lo que más nos apetece ver. Cada vez están más de moda y se hacen mejores proyectos y contenidos para TV, compitiendo y superando en muchas ocasiones en calidad al cine. Este año hemos disfrutado con muchísimos títulos pero faltan todavía otras por llegar, y de algunas incluso nuevas temporadas que nos morimos por ver.¿Cuáles son las series que sigues con asiduidad que se enfrentan a una nueva temporada? ¿Qué series nuevas o novedosas tienen pinta de poder ser brillantes e imperecederas? En 2018 no estará Juego de Tronos pero habrá grandes cosas.Tranquilo, hemos seleccionado por ti todos estos títulos, para que no te pierdas nada de lo que llegará.¿Eres aficionado a estas series o te atrae ver las nuevas que llegan? Dinos en comentarios cuáles tienes más ganas de ver en 2018.The Walking Dead (temporada 8, parte 2) Parece que en los 8 capítulos emitidos de la temporada 8 no hemos avanzado demasiado o no tanto como hubiéramos deseado.No obstante todavía faltan muchas tramas y giros de personajes por descubrir en esta segunda tanda que llegará el 26 de febrero.Es una fecha a marcar sin duda para los fans en su calendario.¿Qué diablos ocurrirá con Negan, Rick, Tara, Daryl y el resto de grandes personajes? A ver si nos sorprenden con algo grande y la audiencia se recupera.Westworld (temporada 2) Tiene su fecha en el aire por confirmar y no hay orientación definitiva ni cerrada para su estreno.Solo sabemos que Westworld vuelve a lo largo del año con una muy deseada segunda temporada. Se hablaba de la primavera pero un problema con un pequeño parón de rodaje (incendios en California y un leve altercado de un actor) puede hacer que se postponga.En cualquier caso, este año hay que disfrutar sí o sí con la ficción producida por Jonathan Nolna, J.J. Abrams y Lisa Joy. ¿Nuevo parque temático con samuráis y escenarios nuevos? ¿Seguiremos por ahora en el oeste? Esperamos saberlo pronto.The Handmaid's Tale (temporada 2) Hulu ha anunciado que sacará la esperada segunda temporada de la ficción ideada por Margaret Atwood y que nos cautivó a muchos con su sorprendente primera temporada.Será para el mes de abril (con fecha final por determinar).En España la emitirá de nuevo HBO y en teoría serán 10 episodios vibrantes que nos volverán a poner en tensión a través del punto de vista del personaje de Defred (Elizabeth Moss), The Handmaid's Tale (o El cuento de la criada) ha sido la sorpresa del año.Star Trek: Discovery (temporada 1, parte 2) Con periodicidad semanal llegará también la segunda tanda de episodios de la primera temporada de Star Trek: Discovery .Será el 8 de enero en Netflix cuando siga esta aventura espacial. De momento están disponibles los 9 primeros episodios, donde se sigue contando el conflicto entre la Federación y el Imperio Klingon.La historia continuará…Britannia (temporada 1) Otra de las que, en teoría, promete grandes cosas.El estreno de la primera temporada será el 19 de enero en HBO España. Protagoniza Britannia la actriz Kelly Reilly (True Detective) y contendrá 9 episodios que han sido escritos por el reputado Jez Butterworth.Reilly será la princesa celta Kerra y toda la serie hablará sobre el año 43 a. C. y la formación del imperio de Bretaña en esta época, con luchas ante enemigos y tribus extranjeras incluidas.La invasión de los romanos por parte de Bretaña es un jugoso argumento que no podemos dejar pasar y la producción parece haberse trabajado mucho a nivel técnico y también artístico.¿Será similar al nivel de calidad de lo que nos presentaron en la serie Roma, por ejemplo? Ojalá que sí.La peste (temporada 1) La gran apuesta de Movistar Plus en cuanto a series nacionales para todo el 2018 tiene un nombre claro: Alberto Rodríguez en la dirección de este proyecto titulado La peste.Proyecto de una envergadura enorme , con una temporada completa que estará disponible a partir del 12 de enero en la citada plataforma.Solo contiene 6 únicos episodios y ha sido creada por el propio Rodríguez y Rafael Cobos.Los actores son Pablo Molinero, Paco León, Patricia López Arnáiz, Manolo Solo, Paco Tous, etc.Nos trasladaremos al SXVI de una Sevilla de época donde convergen religiones varias (cristianos, judíos conversos, moriscos) y miles de personas que buscan salir adelante entre un clima de insalubridad.Tiene muy buena pinta, a priori.Faltan muchas otras series que esperamos en 2018. Sigue leyendo el reportaje.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar 1 2 3 Y no te pierdas… 17 fracasos de taquilla en 2017 Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película.

