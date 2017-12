/ (@AnaSanches) El astro del PSG , Neymar, aprovecha al máximo sus vacaciones . En esta ocasión, invitado por su amigo el actor Bruno Gagliasso, decidió p asar año nuevo en la isla Fernando de Noronha , en donde se lo pudo ver en una gran fiesta."Imposible negarse a una invitación de Bruno, por eso estoy aquí" , aseguró el brasileño al bajar del avión. Sin embargo, otra de las razones por la cual acudió al exclusivo archipiélago de Pernambuco fue por la presencia de su ex novia Bruna Marquezine.Según el medio brasileño UOL, el delantero y la actriz se hospedaron en el mismo lugar: La posada María Bonita. Mientras que ella llegó el jueves, el futbolista arribó dos días más tarde y deberá partir el primero de enero ya que el club parisino pretende comenzar a contar con sus servicios al día siguiente.Pero Neymar aprovechó para pasarla bien y divertirse en la fiesta que organizó su amigo , en la que también estaba la modelo, con la que supo hacer pareja hasta en tres oportunidades. La última separación se debió a que el ex jugador del Barcelona le había pedido matrimonio y Marquezine se negó.(@elevenmari) (@elevenmari) (@elevenmari) La pareja no se separó ni un momento y, al parecer, según se pudo ver en uno de los videos que se filtró, se volvieron a dar una oportunidad . Habrá que ver si el romance en la isla, la cual fue convertida en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, continuará o sólo se trató de un encuentro fugaz.En una reciente entrevista con el youtuber Matheus Mazzafera, el brasileño aseguró que siente "un gran cariño" por Marquezine y que "la gente no sabe que puede pasar el día de mañana".Foi eu que pedi sim, bom Réveillon meu povo! Hahahahahahaha! Neymar é o melhor que nós temos!💗😂💗A post shared by NEVER ENDING LOVE 🌹💛 (@brumar4ever__) on Dec 30, 2017 at 12:41pm PSTNeymar fala com o Blog Viver Noronha ao chegar a ilha . Confira!A post shared by Ana Clara Marinho (@anaclaramarinhonoronha) on Dec 30, 2017 at 2:47pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi