Aunque hay restaurantes para todos los gustos y bolsillos en Punta del Este, salir a comer afuera en la noche de Año Nuevo se ha convertido en un verdadero lujo: los menúes oscilan entre 120 y 450 dólares. Pese a ello, las reservas en la mayoría de los restaurantes más populares del balneario están agotadas desde hace días. Es que Punta del Este vive una de sus mejores temporadas, con un fin de semana que alcanzó el 90% de las reservas.El costo de los menúes se justifica con una gran apuesta gastronómica y un show o fiesta privada en el mismo restaurante, para que nadie tenga que afrontar además el gasto de una entrada a una fiesta posterior. Así, por ejemplo, Bagatelle Beach ofrece un menú que incluye una recepción, entrada, plato principal y postre con la cocina de Gastón Dabove a base de sabores mediterráneos, por 300 dólares y asegura una gran fiesta "de máscaras" para bailar hasta el amanecer. En la península, Virazón, ubicado sobre la rambla con vista al puerto y a la isla Gorriti, ofrece un menú con las especialidades de mar de la casa y fiesta posterior a 250 dólares. Comer en alguno de los restaurantes de Enjoy Conrad puede costar 400 dólares.Bagatelle Beach ofrece un menú que incluye una recepción, entrada, plato principal y postre con la cocina de Gastón Dabove. Foto: Santiago Hafford El cubierto más costoso lo tienen los restaurantes Fasano Las Piedras. Por 500 dólares el cubierto, incluye seis pasos: atardecer con champagne y caviar, un comienzo con blinis, ragú de cordero con pasta crujiente o almeja de Rocha con espuma, una entrada de ensalada de palta con langostino, raviolini de calabaza con manteca de salvia y cítricos, lo que sigue es una pesca del día, y el tercer plato, rack de cordero con costra verde y legumbres de la fortuna, y de postre, sopa de frutos rojos, bizcocho de dátil y sorbete de coco. Después del brindis y del café, hay fiesta para bailar hasta el amanecer.En Punta Ballena, una de las opciones más atractivas es la comida de Medio y Medio, el club de jazz que ofrece por 250 dólares el cubierto, una comida a cargo de la chef Graciela Ferreres que incluye recepción, tres pasos, postre, mesa de fin de año y bebidas.Las propuestas más económicas son las de entre 100 y 140 dólares por persona. En la península, el nuevo bar de Gorlero, Ramona, tiene menú por 120 dólares el cubierto y promete fiesta. En José Ignacio, los restaurantes alrededor de La Huella ofrecen opciones más accesibles, como Rooftop Luna Brava, que por 140 dólares invita a un menú de cinco pasos que incluye ceviche, sopa fría, cordero braseado, fetuccini, y mousse de dulce de leche o lemon pie de postre.Comer en casa Fiestas privadas en casas. Foto: Santiago Hafford Para los que pasan el verano en un departamento o casa, de alquiler o propia, con espacio suficiente para armar una linda mesa de Año Nuevo, sin dudas la mejor opción es hacer un festejo privado. Preparar una comida para seis personas en la cocina propia - incluyendo picada, carne, verduras, postres, turrones navideños pero no vinos-, no llega a los 100 dólares.Para los que prefieran evitarse el trabajo de cocinar, hay opciones: la más solicitada por esta costa es el pedido de sushi para llevar. Los principales restaurantes de sushi esteños están al tope con los pedidos, ya que hay fiestas multitudinarias para las que se hicieron pedidos de 500 o más piezas. Pedir una buena porción de este manjar para llevarse a casa y compartir entre seis personas puede costar a razón de 40 dólares cada uno. Comparado con una comida en el mismo restaurante de sushi, el precio es significativamente superior: el restaurante ofrece una gran fiesta al concluir la velada y el cubierto se cobra 400 dólares por persona…Todas las fiestas Fiesta millennials de la marca Absolut. Foto: Santiago Hafford Las fiestas de Año Nuevo en Punta del Este son incontables. Muchos grupos de amigos aplican el concepto "secret spot" que consiste en compartir la ubicación horas antes de la fiesta para evitar que se corra demasiado la voz y asistan solo quienes son amigos de la casa. Otros organizan a gran escala y contratan seguridad privada para controlar el acceso. Las stories de Instagram son el gran aliado para los que no han decidido aún a qué fiesta ir: con seguir lo que esté pasando en cada evento basta para elegir la que se ajuste más al gusto de cada uno.Entre las fiestas masivas de todos los años este 31 de diciembre contará con un clásico como La Box, en La Barra, que ya agotó todas las primeras tandas de venta y sólo ofrece tickets a 400 dólares. Sensation, en Manantiales, agotó entradas hace tres días y hay quienes ofrecen una reventa de 400 dólares. Casa Babel también hará su gran fiesta en Manantiales, mientras que en La Mansa, en la parada 30, las fiestas de Reveillón serán las elegidas por los brasileños. Ovo, el boliche de Enjoy Conrad, tendrá su fiesta con los DJ Markson Muller, Dakind y Nico Núñez.Otras fiestas campo adentro en La Barra serán las de las chacras Yellow Rose (propiedad de Jorge Rodríguez) y la Isla del Tesoro, con acceso por invitación.Qué harán los famosos El hotel Fasano tiene los precios más costosos por cubierto y ofrece una comida de seis pasos. Susana Giménez reservó mesa en el restaurante del hotel Fasano, donde el cubierto cuesta 500 dólares e invitó a 15 comensales para celebrar el Año Nuevo.El Pocho Lavezzi es uno de los que eligen sus casas en función del espacio para la celebración, mientras construye su propio hogar en José Ignacio. Otras celebridades que llegaron para pasar el Año Nuevo son la actriz argentina de renombre internacional Mía Maestro, Christopher Lambert, que llegó para pasar las fiestas con su hija, Julio Bocca, Nicole Neumann, Pico Mónaco, y del ámbito político, Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo, que ya mostró su pancita de embarazada en estas playas, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el vicejefe de Gobierno Diego Santilli con su mujer , Analía Maiorana, que se suman a los que ya habían desembarcado en estas costas: Jorge Macri, Fernando de Andreis y Francisco Cabrera.