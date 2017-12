/ Violencia policial en manifestaciones anticorrupción en Brasil. Foto: Pablo Jacob / O GLOBO/ Brasil Incluso en una situación de conflicto generalizado en las calles del centro de Río de Janeiro, entre policías militares y manifestantes, el reportero gráfico Pablo Jacob, consiguió captar el momento exacto en el que un integrante de la Tropa de Choque dispara en dirección a quienes protestaban. El grupo de manifestantes, concentrado frente a la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, exigía que los diputados implicados en corrupción siguieran en prisión. Entre ellos están el presidente de la Asamblea, Jorge Picciani, y el ex presidente Paulo Melo.Incendios forestales en Chile. Foto: Christian Zuñiga / El Mercurio / Chile En apenas siete horas, bolas de fuego de hasta 15 metros de altura arrasaron por completo Santa Olga, un pueblo de poco más de 5 mil personas, 350 km al sur de Santiago, que se convirtió en la imagen más emblemática de los más de 700 incendios forestales que azotaron el centro-sur del país entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2017.El implacable avance del fuego -que quemó más de 400 mil hectáreas- fue combatido en tierra y desde el aire en un despliegue que incluyó la ayuda de privados y de gobiernos extranjeros.Incendio de asentamientos en Bogotá, Colombia.. Foto: Mauricio León Solórzano / El Tiempo / Colombia En medio de choques entre la policía y los vecinos, el desalojo de 398 asentamientos ilegales en el barrio Bilbao de la localidad de Suba (noroeste de Bogotá) terminó en un incendio que arrasó con gran parte de las viviendas precarias de la zona. Las autoridades locales decidieron retirar de manera definitiva la toma por el riesgo de inundaciones y enfermedades que representaba para los habitantes, ubicados en la ronda del río Bogotá. Esta imagen, dice El Tiempo, es un poderoso retrato de una cruda realidad que viven los países latinoamericanos.Fiebre del Oro en Costa Rica. Foto: Adrián Soto / La Nación / Costa Rica En las montañas del norte de Costa Rica, en una recóndida localidad llamada Cutris de San Carlos, la "fiebre del oro" está atrayendo a decenas de personas a los terrenos de la mina Crucitas. Este proyecto fue cerrado por un fallo judicial en el 2010, pero los "coligalleros" decidieron reabrirlo a punta de pico y pala, en claro desafío a la Policía y a las autoridades ambientales que temen una catástrofe. Allí, entre barro, calor y miles de mosquitos, un fotógrafo de La Nación se abrió paso para retratar la dureza y el impacto de esta actividad clandestina. La foto elegida retrata a estos oreros en plena faena, inmersos entre sus sueños de un futuro mejor y la incertidumbre.Violencia en El Salvador. Foto: Francisco Alemán / La Prensa Gráfica / El Salvador Personal de la policía nacional civil de El Salvador y de la fiscalía recolectan evidencias del homicidio de un hombre de entre 30 a 40 años, que fue encontrado con heridas de arma de fuego en una carretera a la localidad de Tonacatepeque (a unos 30 km de San Salvador). Aunque el número de homicidios casi alcanza los 4 mil este año y la violencia es uno de los principales problemas del país, según las autoridades el número de asesinados cayó en 26% respecto de 2016.Terremoto en México. Foto: Luis Cortés / El Universal / México El terremoto del 19 de septiembre de 2017, sorprendió a Ciudad de México en un contexto muy diferente al de 1985. Por las redes sociales se podía seguir en tiempo real los reportes. En las primeras horas del terremoto, los fotógrafos de El Universal se desplegaron por todas las zonas afectadas. Luis Cortés, (el autor de esta foto en el sur de la ciudad) fue el primero en llegar a este derrumbe, todo era caos y la solidaridad social apenas tomaba forma.Protesta de profesores en Perú. Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio / Perú A mediados de año, los gremios docentes y de médicos iniciaron huelgas indefinidas -a nivel nacional- casi al mismo tiempo en Perú y complicaron al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por varias semanas. Los médicos volvieron a trabajar después de 37 días, pero los profesores mantuvieron la presión y hubo violencia en las marchas. A fines de agosto (esta imagen es de una protesta en Lima, el 24 de ese mes), se calculaba que más de 2 millones de alumnos arriesgaban perder el año escolar, mientras que el Ejecutivo anunciaba que se aplicarían descuentos a los profesores. La huelga acabó a los 75 días de movilización, pero le costó el cargo a la ministra de Educación y luego a todo el gabinete que lideraba el ex Primer Ministro Fernando Zavala.Huracán en Puerto Rico. Foto: José Pipo Reyes / El Nuevo Día -GFR Media / PUerto Rico Con vientos sostenidos de 250 km/h, el huracán María -categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson- azotó Puerto Rico a mediados de septiembre y dejó a la isla de 3,5 millones de habitantes con sus infraestructuras colapsadas, sin electricidad, con ríos desbordados y bajo alerta roja, por las graves inundaciones. Por la situación, fue declarado el "estado de desastre" y meses más tarde la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aseguró que el fenómeno ha sido la catástrofe "más grande" registrada de este tipo en la historia de alguna jurisdicción de Estados Unidos. En la imagen, vecinos de Manatí recorren el municipio tras el paso del ciclón.Primer comprador de marihuana legal en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto /El País / Uruguay Uruguay se convirtió el 19 de julio de 2017 en el primer país del mundo en regular el cultivo y la venta de marihuana, que se realiza en farmacias. La ley se había aprobado en la Cámara de Representantes el 4 de julio de 2013. El Estado establece un máximo por cada persona registrada, y el usuario puede acceder a ella mediante su registro dactilar y pagándola.Este es un hecho que marca un punto de diferente en la mirada que han tenido los diferentes gobiernos latinoamericanos en tormo a la lucha contra el narcotráfico, haciendo de la denominada regulación responsable el camino para el control de las drogas.Protestas antigubernamentales en Venezuela . Foto: Omar Veliz /El Nacional / Venezuela Durante los meses de abril, mayo, junio y julio Venezuela fue sacudida por fuertes protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro . Durante los meses de abril, mayo, junio y julio Venezuela fue sacudida por fuertes protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro . Miles de personas salieron todos los días a las calles a rechazar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, exigir la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y la convocatoria de elecciones presidenciales. El movimiento estudiantil fue uno de los protagonistas, pero también gente mayor que sin temor salió de sus casas para expresar su rotundo rechazo a la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que arremetieron contra la población civil en franca violación de los derechos humanos. Las protestas dejaron al menos 130 muertos y 15.000 heridos, según el reporte de distintas organizaciones no gubernamentales