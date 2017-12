/ Cuando se habla de Cataluña se divide entre soberanistas y constitucionalistas (o separatistas y unionistas), denominaciones que ocultan muchos matices. Así como de nacionalistas catalanistas y nacionalistas españolistas. Son dos bloques que, con toda seguridad, ocultan en su interior un abanico menos monolítico de lo que aparentan.Margullando en el CIS preelectoral de los recientes comicios catalanes me encuentro con algunos detalles que me resultan interesantes. Por ejemplo, el elevado catalanismo: un 22,7% se siente únicamente catalán y un 24,3% más catalán que español, lo que hace conjuntamente un 47%, casi clavado el porcentaje que sacó el independentismo. Pero no es automático: en el postelectoral de 2015 hay un 14,4% de votantes de Junts pel Sí que se sienten tan catalanes como españoles y, por el contrario, un 7,6% de Cs que se siente más catalán que español.Luego hay una amplía franja que dice sentirse por igual catalán que español, el 43,8%. Y por último una minoría que afirma ser solo español (3,1%) o más español que catalán (3,8%). Inmediatamente me vino a la memoria los cánticos de "Yo soy español, español, español" en la sede de Ciudadanos en la noche electoral, tras el triunfo agridulce de Inés Arrimadas, ganadora en votos y escaños pero sin apenas la menor posibilidad de formar gobierno.Si es verdad lo que dice el CIS, entre los votantes naranjas habrá una mayoría de personas que compatibilizan sus dos identidades nacionales, cosa que también sucederá en la práctica totalidad de las formaciones, especialmente en PSC y CeC.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi