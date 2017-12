/ A Federico Sturzenegger no lo convencieron . Simplemente, las espadas más filosas del Gabinete lo fueron rodeando y proporcionándole pequeñas estocadas hasta dejarlo solo, completamente solo, y él terminó por ceder . Como era de esperar, el golpe de gracia se lo dio el Presidente, que hasta no hace tanto -incluso post elecciones legislativas- era un entusiasta defensor de la política monetaria del Banco Central. ¿Qué hizo cambiar la posición de Mauricio Macri? Seis meses de críticas permanentes, resultados que no se dieron y pedidos cada vez más desesperados del ala económica del Gobierno para cambiar las metas de inflación y dar lugar a una baja de las tasas de interés. El lento goteo del Gabinete culminó con un informe reservado que llegó a manos de Macri, hace dos semanas, en el que se alertaba que la economía estaba dando signos de desaceleración y que eso podía poner en riesgo el crecimiento económico del 3,5 por ciento estimado para 2018 . "Tienen razón. Cambiemos", concedió el primer mandatario antes de irse de vacaciones a Villa La Angostura.Marcos Peña le dice algo al oído a Federico Sturzenegger. Buscaron mostrarse juntos en la conferencia del jueves,Fotos Alfredo MartinezLa Casa Rosada -o mejor dicho: el cada vez más poderoso triángulo de poder que conforman Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui- guardó la decisión bajo siete llaves durante quince días para que no entorpeciera la discusión del paquete económico en el Congreso. Apenas se aprobaron las leyes que el oficialismo necesitaba, Macri guió los movimientos desde el country Cumelén . Charló varias veces por teléfono con el jefe de Gabinete y pidió que hablaran con Sturzenegger. Para Peña fue como un déjà vu: el mismo día, un año atrás -también en concidencia con el Día de los Santos Inocentes-, le había pedido la renuncia a Alfonso Prat-Gay. Ahora le tocaba sentarse en una conferencia al lado de Sturzenegger para anunciar que se iban a modificar las metas de inflación hasta 2020.No fue una determinación que sorprendiera al economista. "Federico sabe que lo venían limando desde hacía seis meses. Sigue creyendo que se equivocan, pero es obstinado y seguirá dando la batalla ideológica contra viento y marea . Eso sí: se pondrá a trabajar con la nueva meta porque es un hombnre comprometido", dicen en su entorno. Nunca se le pasó por la cabeza renunciar. Un viejo asesor bromeó: " Él escribió un libro que se titula ‘Yo no me quiero ir’. Eso lo define ".Federico Sturzenegger, Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, durante los anuncios de cambios de metas inflacionarias.Foto: Alfredo MartinezClaro que antes de asumir la derrota, durante interminables discusiones que se agudizaron en las últimas semanas -especialmente con Quintana-, el presidente del Central se ocupó de resaltar dos argumentos con los que teme que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad. " Cambiar las metas va a incrementar las expectativas inflacionarias. No es una buena señal para nadie. Los países que han derrotado a la inflación han sido firmes ", dijo puertas para adentro. Y reiteró, ya con un tono más beligerante, lo que había deslizado tiempo atrás: " Cuando alguien cambia las metas es porque no tiene metas". Esa frase suele irritar a más de uno.Para el tándem Quintana-Lopetegui ya no había espacio para más debates. Dujovne fue uno de los que talló en silencio en esa dirección. El ministro de Hacienda entendió al poco tiempo de acomodarse en su despacho que las metas que había anunciado Prat-Gay eran demasiado optimistas. Y habló varias veces con Macri, sobre todo después de las elecciones, para tratar de persuadirlo. Aunque siente un especial respeto profesional y humano por Sturzenegger, Dujovne fue uno de sus verdugos. No lo soñaba en 1991, cuando tenía 25 años y viajó a hacer un curso a Boston. En aquella aventura se alojó en la casa de Sturzenegger, que estaba haciendo un posgrado en el MIT.Mario Quintana fue el principal rival interno de Federico Sturzenegger. Quería cambiar las metas de inflación hace varios meses."Las últimas tres veces que el Central subió las tasas provocó mucho ruido. Cuando la fijó en 26 por ciento entendimos que estaba en el fleje, pero cuando redobló la apuesta y la puso en 28,75 sentimos que estaba afuera de la cancha ", contó un ministro a Clarín . El rol de Peña, aunque es el que menos sabe de economía del grupo que trabajó en los cambios, fue determinante. " Quintana, Lopetegui y Dujovne convencieron a Marcos y Marcos convenció al Presidente ", es una de las teorías que se abonan en Balcarce 50.Para esos cuatro funcionarios, al que también se acopló el ministro de Finanzas, Luis Caputo, mantener la meta inflacionaria en torno al 10 por ciento para 2018 iba a provocar un efecto búmeran. El Ejecutivo temía exponerse a una triple derrota. No quedar ni cerca de la meta, una caída en el nivel de credibilidad ("este es un gobierno que siempre dice la verdad", se jactan en la Casa Rosada) y que se enfriara la economía.Gustavo Lopetegui se movió en tándem con Mario Quintana. Ambos son pieza clave en el diseño de gestión de Marcos Peña.El factor credibilidad pesó fuerte. " Ya nadie creía que podíamos arribar a finales del año próximo con un diez por ciento de inflación ", se sinceraban en los despachos del poder después del anuncio. Uno de los funcionarios citaba a Keynes: " Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? " Entre los que fueron viendo que las circunstancias no eran las esperadas porque el ritmo inflacionario no acompañaba las expectativas que había en el mismo Gobierno entra el Presidente. El 12 de mayo de este año, en una entrevista exclusiva con Clarín en Dubai, Macri dijo que todavía creía posible que el número estuviese a fin de año entre el 12 y el 17 por ciento. Aquel día dijo: "El Banco Central sigue siendo optimista".El presidente Mauricio Macri visitó antes de irse de vacaciones el comedor de Margarita Barrientos. Luego, siguió todo conectado al teléfono.-¿Y el Gobierno? -insistió este diario.- El responsable primario de la inflación es el Banco Central - respondió Macri.Fue una manera de respaldar a Sturzenegger, a quien siempre pareció colocar un escalón por encima del resto de los economistas del macrismo. Esa es otra cosa que cambió desde los anuncios del jueves.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi