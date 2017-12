/ Hace un año que los padres de Brian Aguinaco (14) buscan paz. Es una de las pocas cosas que anhelan. Saben que la Justicia, si llega, va a ser a medias. Solo uno de los dos acusados por el crimen de su hijo, ocurrido en un robo el 24 de diciembre pasado en Flores, está preso a la espera del juicio oral. Es Luis "Yun" Gómez (26). El otro, Brian Joel (14), es menor y está libre. Había sido "expulsado" a Perú, pero hace dos semanas Eliana Passada y Fernando Aguinaco, los papás de la víctima, se enteraron de que estaba en Flores, despidiendo a uno de sus hermanos en el cementerio. Ahora conviven con la incertidumbre de no saber qué día pueden llegar a verlo a la vuelta de la esquina. Y con la certeza de que el poder político les mintió en el peor momento de su vida. Ni siquiera llegó al Congreso lo que les prometieron: un proyecto para discutir la edad de imputabilidad.Brian Aguinaco murió dos días después del ataque de los motochorros,ocurrido en Rivera Indarte y Asamblea, cuando iba con su abuelo Enrique en el auto y vieron cómo dos la drones intentaban robarle la cartera a dos mujer es. Quisieron defenderlas y los asaltantes dispararon: hirieron al nene en la cabeza.-¿Creen que algún día se va a hacer justicia por Brian?-Fernando: Si hablamos legalmente, justicia no se va a hacer porque el que lo mató salió absuelto. El que está preso es el que lo acompañaba. La mitad de justicia se hizo. El que de verdad tenía que estar detenido está libre por inimputable.-¿Cómo sigue la causa?Eliana: Ya está elevada a juicio y estamos esperando fecha pronto.F.: Tengo entendido que al mayor le cabe la pena máxima por llevar a robar un menor.E.: Aparte tenía pedido de captura. Yo leí toda la causa y el mayor manda al muere a mucha gente. Para limpiarse él da nombres y no se hace cargo. Creo que va a tener problemas por eso, si algún día llega a salir… Esperemos que con el mayor se haga justicia y con el menor, justicia divina.-El crimen de Brian puso en agenda la problemática de los menores, se habló mucho sobre la seguridad y la Justicia, ¿cambió algo?E.: Seguridad yo veo un poco más. Desde antes que me mudara estuve con custodia y botón antipático porque tuvimos un episodio en el que el padrastro de este chico que se fue a Perú lo encaró a Fernando. Supuestamente, la madre quería hablar con nosotros para decirnos "la verdad". Yo ahí me asusté y pedí un botón antipático y tenía custodia. Con eso todos cumplieron. Se ve un poco mas de policía. Al principio, mucho más y ahora un poco menos, pero todavía se ve.Mirá también Los padres de Brian Aguinaco: sin Navidad y rodeados de dramas -¿Qué sintieron el día que se enteraron que el acusado por el crimen de Brian volvió al país?E.: Yo sentí una bronca… yo había pensado ir al cementerio a buscarlo, imaginate, pero ¿qué voy a hacer? Yo quería ese día ir al entierro de ese pibe pero ¿a qué me iba a exponer, a que me maten? ¿A otra desgracia? Yo fui (a la comisaría) pensando que lo podían detener por no cumplir eso de que no podía volver al país, pero cuando la Policía averiguó resultó que el pibe podía entrar. Te da impotencia porque ese pibe hace lo que quiere, la familia hace lo que quiere y parece que tienen más poder que la Policía, que los jueces y que todos.F.: El asesino tiene entrada y salida del país como vos, ella, yo, como cualquiera. Te da bronca, impotencia, ganas de hacer justicia por mano propia pero ¿qué voy a hacer? Me contengo pensando en qué puede pasar después. Yo tengo una hija. Y aún con lo que yo pueda hacer, a Brian tampoco me lo van a devolver.-¿Cuál fue la explicación que les dieron oficialmente?E.: El secretario del juzgado nos dijo que le dieron la tutela… me dio una impotencia… porque nos habían dicho otra cosa. Mi abogado me dice que en su momento me lo dijo. Yo no sé si era porque tenía la cabeza volada o qué pero hasta en los medios escuché que el pibe no podía entrar hasta que fuera mayor. Nunca dijeron que acompañado podía entrar.-Lo que se dio a entender fue que no podía volver a entrar… E.: A mí el presidente Macri me lo dijo en la cara: que me quede tranquila que el pibe hasta la mayoría de edad no puede entrar al país. Todos los funcionarios me lo dijeron. Yo quería presentarme en Tribunales al otro día y que me den explicaciones.F.: Ahora hay que ver en Migraciones, dicen que ellos "lo expulsaron"… En el juzgado nunca lo expulsaron.-También se habló de la baja de la edad de imputabilidad para los delitos graves, algo que quedó trunco… E.: Cuando Macri nos recibió en Olivos nos dijo que la ley iba a salir, que la iban a tratar. Mucho detalle no nos dió, la verdad. Después nos juntamos con Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, y nos prometió que iban a tratar la ley…F.: Nos dijeron que iba a salir en 2017, después de las elecciones. Pero pasó todo lo que pasó ahora (la reforma previsional) y no la pudieron meter. Estamos atrás de la ley y supuestamente venía bien… Ahora hay que ver cómo sigue.-¿Ustedes están de acuerdo con que baje la edad de imputabilidad?E.: Queremos que se estudie el caso y a la familia. Si uno pone una edad tope, yo pienso que van a empezar a salir a robar chicos más chicos, que los grandes van a querer usar a los más chicos porque son inimputables. Si eso sucede, aún con la baja de la edad a los 14, que si un chico de 13 viola o mata, que no lo dejen en libertad. Que se estudie realmente el caso. No es poner la edad de 14 años y ya está porque lo que va a pasar es eso: van a salir a robar desde más chicos y no es lo que queremos tampoco.F.: Tampoco es bajar la edad de imputabilidad a los 14 y que todos sean condenados como mayores. Es para los casos graves como homicidios, violaciones. No por robarse unas zapatillas. Y que el chico vaya a un lugar, pero a la vez que se lo ayude.E.: A mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de este chico que está en Perú: lo exportaste, ¿alguien le hace un seguimiento? El juez con tal de sacarlo no le hizo ni un ambiental. Lo sacó para cuidarlo a él porque sabía que lo iban a hacer pelota. En vez de cuidarnos a nosotros cuidan a los asesinos y no sé si no hubo plata de por medio. Tiene el abogado del narco Marcos. Ya con solo decir eso te das cuenta del poder que tienen…-¿Les molestó cómo se manejó la política con el caso?E.: A mí hay algo que me molestó mucho del Papa Francisco. Me da mucha impotencia que en algunos casos, y mirá que yo no quiero ir contra la política, pero a los K los llama o los recibe. Y a nosotros… yo le hice llegar una carta y nunca me respondió, y yo no soy de ningún partido político. Me parece que él como representante de todos nosotros y de Dios, o no se tiene que meter en ningún caso o tiene que llamar a todos los casos. A mí es como que me desilusiona, porque uno lo tiene allá arriba porque es el representante de Dios… Y como nosotros hay casos peores. A mí no me interesaba que me reciba, me dijeron de ir a verlo, pero no queríamos ir, no iba a dejar a mi familia acá para sentarme con él que no me iba a decir nada. Pero me da bronca que si es el representante de todos, que sea parcial. Que no haga diferencias con las víctimas porque somos todos iguales. Los K, los no K, no importa el partido político. Hay un montón de víctimas que estan solas.