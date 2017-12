/ Pasan las horas y el dolor no merma. Por el contrario, crece como el deseo de justicia de los familiares y de la sociedad entera de Santa Fe por los cuatro femicidios y el asesinato de un joven ocurridos el viernes en la siesta santafesina. Y con ese suceder del tiempo, se conocen otras atrocidades por parte de Facundo Solís, único detenido por los cinco crímenes en Barrio Santa Lucía de Santa Fe .Pega el sol en las casas del horror y no puede quitar el velo de los asesinatos que se podrían haber evitado. Parece mentira que allí perdieron la vida Mariela, Carmen y Sonia Noguera, Aillen Soto (hija de Mariela) y Joel, su novio.Clarín accedió al testimonio de un familiar directo que contó que ante cada problema que tenía con sus hijos, sacaba su arma, la descargaba, le mostraba las balas y les decía: "Pórtense bien porque una de estas puede ser para ustedes" .El dolor de los familiares de las personas asesinadas por Solís. (José Almeida)Mirá también Masacre en Santa Fe: quién es Facundo Solís, el autor del quíntuple homicidio La frase ilustra la escena sombría y aterradora que vivía la familia Noguera. "En los últimos quince días Mariela había adelgazado como 8 kilos. Todo producto de esta relación maldita", agrega la misma fuente.Mariela había denunciado en los primeros días de diciembre a Solís por "lesiones leves pero el médico policial no constató tales lesiones y ella decidió no avanzar con la causa penal", indicó el fiscal Gonzalo Iglesias.Un vecino, que prácticamente crió a los hijos de la relación entre Mariela y Facundo, describió que la nena una vez le contó que su mamá "durmió toda la noche abrazada a ella porque su papá estaba loquito" .Facundo Solis el agente penitenciarioLa pequeña tiene 5 años y esta familia sueña con que ella y su hermano de 9 puedan vivir con ellos.Por otro lado, la fiscalía dispuso para el domingo la audiencia imputativa, donde se conocerán los cargos contra Solís.Mientras tanto, en la sala de Traumatología y acompañado por un equipo de profesionales, se recupera Franco Noguera (17), hijo de Sonia y único sobreviviente de la masacre .Se recupera de una fractura expuesta en su antebrazo. La Justicia también espera su evolución. Su testimonio puede ayudar a recrear las escenas de los asesinatos, atroces como evitables.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi