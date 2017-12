/ Los superhéroes son actualmente los personajes que más gente llevan al cine, pero no todo el mundo en Hollywood está contento con esta situación. Parece ser el caso de Jodie Foster , quien está de actualidad tras dirigir el episodio Arkangel de la cuarta temporada de Black Mirror .La actriz ha comparado lo que este tipo de películas está haciendo al cine con el método de extracción de petroleo conocido como fracking (habréis visto una crítica similar en la cuarta temporada de Bojack Horseman )." Ir al cine se ha convertido en un parque temático. Los estudios están haciendo contenido de mala calidad para atraer a las masas y los accionistas con algo parecido al fracking -recibes beneficios inmediatos pero fracturas la tierra-, " han sido las palabras de Foster en Radio Times .Continúa afirmando que estas producciones han destrozado los hábitos de los espectadores americanos y que ella no quiere enrolarse en una película de 200 millones de dólares con superhéroes como protagonistas. A pesar de eso acaba diciendo que aceptaría un trabajo así de tratarse de una película con una psicología muy compleja.Recientemente publicábamos nuestra crítica del episodio de Black Mirror dirigido por Foster, podéis leer la aquí .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Los Russo desvelan sus personajes favoritos en Vengadores: Infinity War Vengadores: Infinity War es la película más esperada de 2018 Sony Pictures supera los mil millones recaudados en la taquilla norteamericanaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi