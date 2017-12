/ "Miguel, ¿puedo sacarme una foto con vos, por favor?", le pide el hincha al técnico, que enseguida dice que sí. Mientras posan, el fanático muestra cuatro dedos. Es el clásico gesto de jactancia que los locos por Central les hacen a los de Newell's. No sucede en Rosario. Pasa a un par de cuadras del Obelisco porteño, en plena Diagonal Norte. Miguel es Russo, el DT canalla en aquel triunfo histórico por 4-0, el del abandono… Sonríe con ganas totales Miguelito . Ese gesto de felicidad no abarca sólo a ese episodio callejero puntual que acaba de dibujarse. Son días placenteros para Russo. Es que viene de consagrarse campeón en Colombia, con Millonarios, y nada menos que venciendo en la final al clásico rival, Independiente Santa Fe. Vaya si tiene razones para brindar esta noche, en el cierre de este 2017, este hombre que hace un año asumía el desafío de reemplazar a Diego Cocca, quien abandonaba su cargo para volver a Racing."Siempre me emocioné siendo campeón, pero nunca tanto como esta vez", le cuenta Miguel Russo a Clarín . Y lo explica: "Fue porque estaban todos, mi hija, mi hijo, mi nieto Pedro, todos juntos. Eso nunca se había dado así y lo disfruté mucho. Además, por supuesto, porque se hizo difícil lograrlo. No es fácil llegar a un lugar y salir campeón".-Miguel, ¿qué encontraste en el fútbol colombiano?-Primero, respeto. Tienen una muy buena predisposición con el fútbol argentino. En Millonarios jugó Di Stéfano. Eso dice todo.En pleno centro porteño, un hincha de Central le pidió una foto a Miguel Russo y le recordó el histórico 4-0 contra Newells. FOTO GERMÁN GARCÍA ADRASTI-¿Colombia te dio ese respeto que pareció perderte el fútbol argentino en el último tiempo?-El fútbol argentino no tiene respeto, ja ja ja. Un día sos Dios y otro día no sos nada. Pero yo no me fijo en eso.-Es demasiado loco el fútbol argentino.-¿El nuestro? Sííí. Es loco, es muy cruel. Pero siempre fue así.-En Vélez no te había ido bien. ¿En Millonarios demostraste que seguís vigente?-Noooo. Nunca dejé de sentirme vigente. Mirá, repasá: con Central salimos campeones del Nacional B, jugamos una final de Copa Argentina. Después pasé por Vélez, donde busqué otra cosa; y ahora campeón en Colombia.-¿Qué pasó en Vélez?-Yo sabía lo que iba a pasar antes de arrancar. Igual ese fue uno de los mejores trabajos que hice. En serio te digo, eh. A Vélez lo único que le quedaba era sacar uno o dos jugadores y venderlos lo más rápido posible en la mayor cantidad de dinero. Eso después lo sentís en los promedios.-¿Para qué aceptaste dirigir a Vélez entonces?-Porque Gámez es amigo y le tengo cariño a un club que me dio la chance de salir campeón. A esta altura, estoy por encima de mi nombre. Me protegí muy pocas veces en mi vida. Había salido campeón con Boca y al poquito tiempo jugué una Promoción con Central. Eso nadie lo dice… Yo no mido los riesgos. Hay otros entrenadores que viven midiendo si les conviene o no. Para mí, el fútbol es no tener temores.-¿Y para mantenerte cuál es tu secreto?-Estar vigente. Yo me acomodo. Estoy permanentemente actualizado con todo. Ya pasé la etapa de decir lo que hago. Después, en algunos lugares te va bien y en otros te va mal.Miguel Russo y la sonrisa de siempre, en plena charla con Clarín. Lleno de experiencia y sabiduría, cuenta sus secretos no perder la vigencia. FOTO GERMÁN GARCÍA ADRASTI-¿A los 61 años, cómo tendés puentes con los jugadores más jóvenes?-Hablando, entendiéndolos, metiéndome en sus culturas, conociendo sus formas. El tema es no quedarse afuera. Y después, en lo deportivo, reglas iguales para todos.-¿Qué edad tiene el integrante más joven de tu cuerpo técnico?-32 años.-¿El se encarga de ser el nexo con los más chicos?-No. A mí no me gusta eso. El nexo con los más chicos somos nosotros: Gottardi, el profe Cinquetti, yo… ¿Por qué yo no me puedo acercar al joven? ¿Por qué no lo puedo entender? A ver: ¿cuál es la diferencia? Al revés: tengo más recorrido y más cosas para decirles a los jóvenes que alguien de su edad. Yo tengo un hijo de 17 años que juega de 9 en Central y es como todos los chicos. Hay que saber convivir con los jóvenes.-¿Sos de decirles mucho que no?-Sí. Yo les digo mucho que no, en especial cuando se habla de una formación, de lo colectivo. Hoy se lucha mucho con los egos. Y este es un juego de equipo, solidario, por supuesto con intereses personales y de terceros alrededor.-¿Cuándo los egos empezaron a hacerle daño al fútbol?-Desde que apareció con mucha fuerza la televisión y aumentó la cantidad de dinero en el fútbol. Desde los 90 te diría. Se te meten en la vida íntima, en el vestuario, en todo… Ahí empieza la lucha por las marcas deportivas… Es la sociedad que tenemos. El tema es ver cómo te adaptás, cómo no perdés la esencia, cómo no dejás de ver que esto es un juego.-¿Sigue siendo un juego o ya dejó de serlo?-Seguro que el fútbol sigue siendo un juego. Es primordial el juego. Nacemos y morimos con la pelota. Si nos olvidamos de jugar, perdemos todo. ¿Por dónde arrancás si no jugás?-¿Cómo le hacés entender todo esto a un chico que no cumplió 20 años y tiene muchísimas tentaciones a su alrededor?-Tienen auto, departamento, amigas nuevas, amigos nuevos, periodistas-amigos nuevos… Están las redes sociales , que te obligan a protegerte más. Yo las uso para informarme solamente, eh. Pero hay que estar atento. Es un compendio de cosas. A los jóvenes hay que acompañarlos sabiendo que algo les va a pasar, que van a bajar el nivel, que no van a entender, que alguna vez van a llegar tarde… Uno los va viendo.-¿Sí? ¿No te sorprenden?-No, no. Yo veo a los jugadores caminar y sé qué tienen, cómo están. Muchas veces decimos: ‘Mirá, aquel es el próximo que tenemos para recuperar’ . Y en tres meses a fulano hay que recuperarlo. Hay que repetirle: ‘Mirá, empezá a comer bien, a dormir bien, fijate que los amigos nuevos son estos, buscá en los compañeros, buscá en la familia’ . Yo fundamentalmente a un chico le digo ‘no te olvides de la pelota, no te olvides de la pelota, no te olvides de la pelota’. Se lo repito porque la pelota es la que te acomoda, la que te hace volver a la esencia. Se vuelve con la pelota.Se engancha Russo y sigue: " El poder no es castigar . Es saber ganarse el respeto. Yo abrazo al que está en el piso. Te peleo cuando te levanto, salvo que sea un caso imposible. Si hay que salir a buscar a uno a las tres de la mañana porque tuvo un problema, salgo yo o sale cualquiera del cuerpo técnico. Se enfermó tu mamá, vamos. Estamos presentes en los momentos más difíciles". Y enseguida enfoca en lo futbolístico: "Ahí es clave ser honesto con la autocrítica . ¿Quién empieza? Yo. Soy el primero. A fulano le dije que esto iba a ser así, pero después no fue. Me equivoqué yo. Hay que crear un ámbito de confianza y de diálogo permanente".-Miguel, ¿hasta qué edad pensás seguir dirigiendo?-Todavía me siguen viniendo a buscar ja ja ja ja. No me pongo a pensar hasta cuándo voy a dirigir. Estoy más claro, más profundo. Evito las tonterías y sigo adelante. Estoy bárbaro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi