El año 2017 fue particularmente difícil para los venezolanos. La crisis económica y social se agravó en estos meses y el sufrimiento se ha extendido. Sin embargo, dentro de todo, hubo algunos momentos de alegría que si bien no resuelven los problemas, sirven de respiro ante tanta adversidad, aquí cinco de ellos.1.- Yulimar RojasLa atleta le dio al país varios chispazos de alegría en 2017. "Sé que se van a acabar las peleas y las guerras entre hermanos venezolanos. Espero que esta medalla dé felicidad a mi país", dijo Rojas tras ganar el oro en el Mundial de Atletismo, el 7 de agosto en Londres. La otra ocasión fue al ser premiada como Revelación del Año por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).2.- María Gracia SosaElla emigró del país huyendo de la crisis económica y la inseguridad. Encontró espacio para desarrollar su pasión por la cocina en Uruguay. Allí ganó el primer lugar en el concurso televisivo masterchef."No creía estar a la altura, nunca he estudiado cocina ni nada, pero me dije: ¿Porqué no? Es un sueño y capaz que se me da", así que grabó un video en la cocina de su casa y lo mandó al programa sin muchas esperanzas. Sin embargo, fue seleccionada y ganó la competencia.3.- Vinotinto sub20Entre mayo y junio, cuando el país ardía en protestas, los jugadores del la Vinotinto sub20 le dieron a Venezuela varios ratos de tranquilidad y alegría al verlos llegar a donde nunca había estado la bandera nacional: la final de una competencia mundial de fútbol.Jugadores como Adalberto Peñaranda, Wuilker Faríñez, Yangel Herrera o Yeferson Soteldo se ganaron la "admiración" del seleccionador Rafael Dudamel, y de todo un país. Además pusieron de moda varias palabras de la nueva jerga juvenil, demostrando que son "los que frinchi".Escuchar el Himno Nacional en un partido final de un campeonato de fútbol, llenó de alegría el corazón de muchos venezolanos, dentro y fuera del país.4.- AltuveOtro criollo porta en su mano un anillo de Serie Mundial. Altuve coronó una temporada de ensueño alzándose con sus Astros de Houston con el campeonato estadounidense.El segunda base ligó para .346 (el mejor promedio en las Grandes Ligas), con 39 dobles, cuatro triples y 24 jonrones, 81 carreras impulsadas y 112 anotadas. Se llevó además el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana.Alfredo Pedrique, mánager con experiencia en las mayores, recordó ante la prensa sus orígenes. Un cazatalentos lo llamó cuando era director de la organización de Houston en Latinoamérica: "Me dijo que no me dejara llevar por su tamaño, que era un enano, pero una fiera haciendo swing".5.- El excelente Ilan ChesterLa Academia Latina de la Grabación reconoció la trayectoria del cantante Ilan Chester concediéndole el Premio a la Excelencia.El intérprete de aquellas canciones que tanto disfrutaron los venezolanos en los 80 y 90 como "Eres una en un millón", "Por alguien como tú", "Soledad", "Para siempre", "Sólo faltas tú", entre otras tantas, dedicó su premio a Venezuela