/ Un buen chapuzón cerca de la ciudad y lejos de su ruido. Foto: Archivo Cuando el calor sofocante de la ciudad te agobie, ponete la malla, subite al auto y andá a pasar el día lejos del cemento. A pocos kilómetros de Capital Federal, hay cielo abierto y piletas rodeadas de árboles donde podés darte un chapuzón, despejar la mente y respirar un poco de aire puro. Te recomendamos seis lugares para visitar este verano.Aquafan Aquafan. Foto: Archivo Piletas con olas, toboganes gigantes, jacuzzis, paseos en barco y solárium a orillas dl río. Aquafan es el parque acuático del Parque de la Costa , un lugar para divertirte como si tuvieras quince años otra vez: hay música en todo el predio, juegos para adultos, gomones que avanzan a toda velocidad por circuitos de agua y toboganes transparentes que se mueven como serpientes. En Vivanco 1509, Tigre. Abierto de 11 a 19hs. Entrada general $562.Centro recreativo integral Fatica Fatica. Foto: Archivo Se trata de un enorme -y poco conocido- predio alejado de la ruta que se encuentra a unos kilómetros de Parada Robles. Tiene camping, SUM, parrillas, canchas deportivas y una gran piscina abierta al público. Si querés silencio y tranquilidad, es el lugar indicado. En el medio del parque hay un sector de juegos de cemento con un tobogán gigante que recuerda las estructuras arquitectónicas de los soviéticos. Ideal para sentirte en otro tiempo y espacio. De 9 a 20hs. Entrada general $150. Ruta 8, Km 76, Exaltación de la cruz. Teléfono: 011 61550927Sofitel Cardales Piscina, jacuzzi, hidromasaje y tragos de alta categoría. ¿Necesitás darte un gusto y descansar a lo grande? Tomate un día de spa en el Sofitel Cardales. A sólo 60 kilómetros de Buenos Aires, vas a encontrar un lugar privilegiado en medio de un entorno natural donde todo está preparado para que te relajes y disfrutes.Sofitel Cardales. Foto: Archivo Además de la pileta al aire libre, hay sauna y un sector llamado "templo de duchas" para refrescarte de distintas maneras: estilo cascada, escocesa, cubo, etc. Existen promociones para no huéspedes, una de ellas es Le spa day: Lunes, martes y jueves $3000/ Sábados y domingos $3600.Ruta 9, Km 61, Campana. Teléfono: 03489-435464Namuncurá Una opción popular, perfecta para ir con amigos a tomar una cerveza con los pies en el agua. El balneario tiene 40 hectáreas de parque y cuatro piletas de agua salada, como para que te sientas en el mar durante unas horas. Hay palmeras, eucaliptos centenarios, canchas de fútbol y un sector para hacer fogones. Facebook Piletas Namuncurá. Foto: Archivo Autopista Ricchieri y Camino de Cintura (1705), Aldo Bonzi, Buenos Aires. Teléfono: (011) 4442 1940 / 1705. Lunes a viernes $230/ sábados domingos y feriados $400. Abierto de 10 a 20hs.Náutico ACA Delta Ir al Tigre siempre es una buena idea. Mirar el río, los barcos que pasan y los juncos que danzan al ritmo del litoral, es una excelente forma de romper con la vorágine citadina y poner la mente en modo vacaciones. El Centro Náutico ACA tiene tres grandes piscinas y playas de arena, además de un sector de pesca, canchas y parrillas con vista al río. No hace falta que vos seas socio del ACA pero sí necesitás ir con un socio o pedirle a un amigo que te preste una fotocopia de su carnet para ingresar como invitado. Está abierto todos los días de 9 a 20hs.Entrada con acceso a la pileta $360. En río Luján y Canal Benavídez, Delta de Tigre. Teléfono: 4728-0410/12.Open Park Land Open Park Land. Foto: Archivo Ideal para los que conservan vivo a su niño interior: además de nadar y refrescarte, en este complejo de cuatro piletas vas a poder tirarte por los toboganes gigantes, bailar en el agua, chapotear con inflables y relajarte en la playa artificial bajo una sombrilla estilo Hawai. Todos los días de 10 a 20hs. De lunes a sábados $245/ domingos y feriados $315.http://www.openpark.com.ar/En av. Rincón y av. Villegas, San Justo. Teléfono: 0810-3455505.