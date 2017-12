/ "Macri es el verdadero ministro de Economía" , señalan cerca del Presidente. Eso quedó evidenciado con la partida de Alfonso Prat-Gay un año atrás y, más acá en el tiempo, con la conferencia de prensa del jueves en la cual el jefe de Gabinete condujo el anuncio de la modificación de las metas de inflación al lado del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegge r.En cuanto a los resultados, por un lado Macri aprobó el test más importante para un político, el electoral. Y en esto puede decirse que la economía tiene bastante que ver porque se sabe que los ciclos expansivos en casi todo el mundo suelen beneficiar más a los oficialismos que a la oposición en tiempos de elecciones. La actividad , para el INDEC, creció 5,2% anual en octubre.Pero también es verdad que Argentina hoy está lejos de una trayectoria económica estable y sólida. Como dijo el propio Marcos Peña el jueves, el país resulta aún vulnerable dado el déficit fiscal elevado. Y como explicó luego Luis Caputo, ministro de Finanzas, se enfrentan al menos tres años más de aumento de la deuda para financiar, básicamente, un incremento del stock de capital.El boletín económico de Macri 2017Item por ítem, y en términos agregados, el boletín económico (o más bien macroeconómico) de Macri refleja mejores y peores desempeños. Un resumen bien podría señalar ‘aprobado’ en ‘ crecimiento ’, ‘zafó’ en ‘déficit fiscal’ y ‘empleo’ , y fue a recuperatorio en ‘inflación’ .A continuación las observaciones para cada materia.Crecimiento. Aprobado.El nivel de actividad estuvo en línea con lo esperado por el Ministerio de Hacienda y los analistas en general. Acumuló hasta octubre un crecimiento de 2,8% y en esa cartera creen que cerrará 2,9%-3% en 2017 . Para el año próximo calculan que la tasa de crecimiento aumentará a 3,5%. El economista José Luis Espert coincide con ambas cifras de expansión del producto.Según el informe del PBI al tercer trimestre, la economía viene impulsada por la inversión (13,9% interanual). El dato más flojo es que el consumo privado se contrajo respecto al segundo trimestre.Inflación. No aprobada."Terminó dando muy mal", dice Fausto Spotorno , economista jefe de OF&A, sobre el ritmo al que suben los precios en general. Otros economistas, en cambio, señalan que estaba descontado que la inflación estaría en un nivel similar al de 2015 y que al Gobierno en definitiva no le fue tan mal porque la tasa bajó de casi el 40% que había dado en 2016. El propio Sturzenegger arrancó la conferencia del jueves señalando que el componente núcleo de los precios-no incluye la evolución de los costos de los bienes regulados y con estacionalidad-, bajó en el año.Sin embargo, la meta del Poder Ejecutivo no es sobre la inflación núcleo sino sobre la general. Macri acumula en dos años un desvío de 23 puntos porcentuales.Mirá también Macri descomprimió la economía 'quitándole' las metas a Sturzenegger ¿Qué pasó en 2017? El rango era 12%-17%. Pero tres meses antes de cerrar el año, el IPC estaba en 17,6%. Octubre, noviembre y diciembre agregarán al menos seis puntos porcuentuales extra. "Quedaron desfasadas ", explicó en la semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , sobre los objetivos ‘viejos’.El REM señala que la inflación de este año estaría 23%.Déficit fiscal. Aprobó con ‘ayuda’.La meta es 4,2% del PBI . Esto es el resultado primario sin incluir el pago de los intereses de la deuda del Estado. Así, con esta metodología el déficit fiscal acumula 2,7% del PBI hasta noviembre, con un margen amplio para sobre cumplir el objetivo ($ 409.500 millones). "Si el gasto primario de diciembre repitiese una dinámica similar a la observada en periodos anteriores, el resultado del año terminaría en 3,7% ", señala un informe de Elypsis . Sin considerar los ingresos del sinceramiento fiscal, el déficit primario sería 4,1%.Mirá también El déficit subió 123% en noviembre, pero la meta igual está cerca de cumplirse El Gobierno defiende su meta porque argumenta que la labor debe ser evaluada sobre la administración del gasto que ‘controla’ y no sobre rubros fuera de su alcance como los intereses de la deuda o el gasto de las provincias. Muchos economistas señalan que el déficit relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad macroeconómica es el total, el que incluye ítems como los intereses y los gastos de otros jurisdicciones. En ese sentido, el economista José Luis Espert contabiliza un déficit total de 6,5% del PBI para este año, o sea, más de $ 180.000 millones extra.Empleo. Aprobó ‘zafando’."Zafó", dice Javier Lindenboim , economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. El empleo formal hasta octubre aumentó 248.600 puestos, esto es 2,1% más que el mismo mes del año anterior. Estas son cifras del Ministerio de Trabajo hasta octubre y que salen del Sistema Previsional.El dato luce modesto. Sin embargo, apunta Lindenboim, debe mirarse la composición del empleo nuevo. Según un trabajo que el investigador publicará pronto, la creación mensual en el último año de Macri (octubre 2017 vs octubre 2016) se encuentra casi en los mismos niveles que en el segundo período de Cristina Kirchner. Alrededor de 20.000 puestos por mes. "La diferencia es que de los 22.000 puestos por mes que se creaban con CFK, unos 11.000 eran emplos públicos. Ahora sólo 3.400" .Mirá también Se recupera el empleo privado: sumó 72.300 puestos en un año Otra diferencia, apunto el investigador, es que con CFK se creaban 3.200 puestos formales privados por mes. Y ahora 5.600 . Es más pero todavía insuficiente para incorporar empleo calificado al mercado formal y así aumentar la competitividad de la economía .