/ Este año el mundo tecnológico estuvo signado por ataques de seguridad, compras, ventas e importantes lanzamientos.Wanna Cry, el robo a la localidad 25 de Mayo, la fuga de información del Ministerio de Seguridad y Krack, ocurridos este año, dejaron en evidencia algo que ya sabíamos pero que terminamos de confirmar: la vulnerabilidad que, en todo el mundo, trae la dependencia en sistemas informáticos para casi cualquier quehacer diario.Pero no todo fueron ataques: las fusiones, los lanzamientos e importantes inventos también forman parte del balance con las noticias tecnológicas más importantes de este año .Enero El primer mes del año suele ser tranquilo, pero 2017 fue una excepción. El 5 de enero nos enteramos de la creación de una impresora que no usa tinta ni papel especial para imprimir . La desarrollaron investigadores de la universidad de Delft, Holanda y se vale de un rayo infrarrojo por pulsos, que quema el papel con muy alta precisión. Mientras que en España crean una bioimpresora 3D que "imprime" piel humana . Dos inventos que, por cierto, pueden llegar a cambiar el mundo la impresión y la ciencia.En enero también pidieron el arresto de "Jay" Lee Jae-yong , jefe máximo de Samsung , acusado de integrar una red de corrupción que alcanzó a la presidenta, Park Geun-hye.Pero la firma coreana no fue la única con problemas. Se denunció una vulnerabilidad de WhatsApp que permitiría interceptar mensajes, Uber se enteró que debía pagarle 20 millones de dólares a choferes que no ganaron lo que esperaban y HP pidió a sus clientes que revisaran más de 100.000 notebooks porque sus baterías podrían incendiarse .Sobre el final de mes, una noticia triste: la muerte de Masaya Nakamura , clave para el nacimiento del Pac-Man en 1980.El Pac-Man nació en 1980; esta versión hecha en Lego está en Shinjuku, Tokio. Foto: AP Febrero Este mes se formó la "Liga tecnológica contra el mal": Apple Microsoft se unieron para rechazar el polémico decreto antimigración de Donald Trump Pero esta unión no impide, obviamente, la competencia. Un día más tarde Youtube lanzó su servicio de transmisión en vivo para competir con Facebook . Y Google acusó a Uber de robar tecnología de sus vehículos autónomos.En nuestro país, el Gobierno oficializó la eliminación de aranceles para la importación de productos electrónicos , aunque sin alcanzar a celulares y smartphones.Al cierre del mes Verizon el bajó el precio a la compra que hizo de Yahoo , al conocerse que la plataforma digital había sufrido el mayor hackeo de cuentas de la historia.Marzo Samsung volvió a ser noticia porque confirmaron el procesamiento de Lee Jae-Yong , vicepresidente del grupo y heredero del imperio Samsung ; más tarde fue condenado a 5 años de prisión.Y Yahoo admitió que más de 32 millones de usuarios sufrieron el acceso a sus cuentas por parte de terceros en los últimos dos años como consecuencia de un incidente masivo de seguridad informática que se suma a los dos revelados en 2016.En lo que refiere a lanzamientos, se destacó la aparición de Switch, la nueva consola de Nintendo , que llegaría a 10 millones de unidades en 9 meses; Apple presentó un nuevo iPad , el más barato de su historia (329 dólares); Samsung lanzó su equipo estrella, el Galaxy S8 , y su asistente digital Bixby; y Youtube anunció un servicio de televisión por suscripción.En marzo también algunas tecnológicas recibieron buenas noticias: Snap –compañía dueña de Snapchat- debutó en Wall Street y brilló al conseguir una suba del 44% en sus acciones; y Spotify alcanzó los 50 millones de usuarios que pagan por su servicio.Y mientras que Wikileaks denunció que la CIA puede espiar a través de los televisores y celulares; y la ONU debatía para crear un tratado internacional que proteja la privacidad de las personas; el gobierno de Estados Unidos aprobó una ley que permite a los proveedores de Internet vender los datos de sus usuarios .Justo antes de terminar este agitado mes renunció el presidente de Uber , tras medio año en el cargo, y en medio de una crisis profunda de la compañía, con su imagen en picada.Foto: Reuters Abril Comienza a venderse el iPhone en nuestro país : puede comprarse oficialmente luego de las operadoras dejaran de venderlo hace 6 años, aunque a un valor bastante más caro que lo que cuesta en el exterior. Los primeros en venderlo son retailers y la operadora Claro. Facebook admiten que fueron víctimas de un fraude millonario .Mientras tanto en nuestro país se lanza BA Taxi, la aplicación oficial para viajar en taxi en Buenos Aires y competir con Uber, y se anunció el desembarco de la Xbox One S en la Argentina .Ya está disponible BA Taxi - Martina Rua en Más DespiertoscerrarMayo La caída de WhatsApp por tres horas provocó que las redes sociales se inundaran de memes , reclamos y comentarios de los usuarios preocupados por la caída del servicio.Pero esa no fue la única mala noticia. Un ransomware llamado WannaCry provocó un ciberataque mundial que afectó tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones en todo el planeta.El ransomware WannaCry tuvo un impacto mundial. Foto: AP / Mark Schiefelbein A nivel local las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron un programa llamado "Registrá tu línea y hablá seguro" , para desalentar su uso para fines delictivos y frenar la venta de equipos robados. La otra gran noticia de este mes fue la filtración, en Internet, de documentos robados al Ministerio de Seguridad .Junio Mientras Europa celebró el fin del cobro por roaming para los ciudadanos europeos que viajen por sus países miembros, y el iPhone festejó sus 10 años de vida , Telefónica anunció el cierre de Terra después de 18 años de actividad.Entre las compras-ventas más importantes de junio se destaca que Google vendió su empresa de robots avanzados, Boston Dynamics, a SoftBank . Y Amazon, por su parte, compró los supermercados Whole Foods por 13.700 millones de dólares.Siguen los ataques informáticos, ahora con el virus Petya a la cabeza; piden 300 dólares de rescate por computadora, bastante menos que los 2424 millones de euros que le pide la Unión Europea a Google por abusar de su dominio en las búsquedas.Mientras, en el barrio porteño de Retiro se instala un semáforo para peatones distraídos por el celular.El primer semáforo para peatones distraídoscerrarJulio Uno de los grandes inventos de este año se conoció en julio: investigadores de la universidad de Washington lograron hacer funcionar un celular que no tiene batería ; recibe la energía de la luz ambiente y de ondas de radio; pero por ahora sólo puede hacer llamadas. Microsoft , por su parte, anunció que dejó de dar soporte en Windows 8.1, Apple le dijo adiós a los iPod nano y suffle; y Adobe adelantó que Flash dejará de existir en 2020.Mientras que entre "los nacimientos" se destaca Ataribox, la consola de videojuegos que marca el regreso de Atari apalancada en el éxito de la SNES MIni de Nintendo y el interés por las consolas retro.Por último, Jeff Bezos, el creador de Amazon, se convirtió en el hombre más rico del mundo debido a la suba de acciones de su empresa, perdió la posición más tarde y luego la recuperó en octubre.Nintendo presentó la Super Nintendo Classic Edition en formato minicerrarAgosto En agosto te contamos cómo el pueblo 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires, sufrió un robo de $3,5 millones con un aviso en Google Además, a pocos meses de las elecciones locales volvió el debate por el uso del voto electrónico .Y mientras Facebook enfrentó, el 24 de agosto, problemas de conexión por todo el mundo, Google se alió con Walmart para competir con Amazon .Septiembre iPhone X vs iPhone 8: similitudes y diferencias en los nuevos teléfonos de Apple cerrarMientras la Commodore 64 cumplía 35 años , se supo del robo de los datos de 28 millones de cuentas a Taringa , y de 143 millones de datos privados de ciudadanos estadounidenses por Equifax.Este mes Google se quedó con parte del fabricante de celulares HTC , pagando 1100 millones de dólares; Apple , por su parte, presentó sus nuevos iPhone s –X y 8- y abrió las puertas de Apple Park.Mientras que a nivel local, Despegar anunció que comenzaba a cotizar en Bolsa.Octubre Siguiendo los pasos de Europa, Argentina y Chile avanzan en un acuerdo para eliminar el raoming entre ambos países .¿Quiénes se despiden este mes? Llegó el turno de decir adiós al clásico mensajero AIM de AOL y a Kinect. Microsoft anunció la decisión de dejar de fabricar este accesorio para su Xbox .El cumpleañero de este mes es el Tamagotchi; y para celebrar sus 20 años Bandai relanzó su mascota virtual.A nivel local Personal inauguró la primera antena 4G del país en la banda de 2,6 GHz . Y Amazon confirmó la apertura de oficinas en el país .La reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda pretende reducir a cero los impuestos para celulares, televisores, monitores y otros productos similares .A pesar de promediar el mes sin mayores sobresaltos, en 17 de octubre el mundo se enteró de que Krack, una falla de seguridad de los sistemas de los routers ponía en jaque las redes Wi-Fi de todo el mundo.Siguen las listas negras para bloquear celulares robados. Noviembre Este mes Twitter confirmó que llevaba el límite de caracteres para publicar de 140 a 280 .La nueva víctima de ataques informáticos fue Uber, quien reveló que hacker s accedieron a los datos de 57 millones de usuarios .En nuestro país hicieron la primera prueba pública de una conexión 5G, el estándar que estará listo para 2019 o 2020. Y el Gobierno anunció que buscar extender las listas negras de celulares robados para que incluyan los de otros países.Diciembre ¿Quién dijo que no pasa nada en diciembre? Este año terminó cargado de noticias del mundo tecnológico. Estados Unidos finalmente eliminó la neutralidad de la red , medida que según los especialistas tendrá impacto negativo en la innovación y el acceso tecnológico de los sectores menos privilegiados.Entre las compras de este mes, se destaca la de Apple , que se quedó con Shazam por US$ 400 millones . Con esta aplicación se mejorará la propuesta de Apple Music.En la Argentina nos enteramos que el año que viene comenzará a funcionar un nuevo operador móvil ; y el Enacom aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom .Y no puede cerrar el anuario sin hablar de bitcoin, la moneda virtual con una cotización que fue una montaña rusa de crecimiento y caída ; y que generó mucho interés, tanto por su evolución este año como por ver qué pasará el próximo.Por qué el bitcoin vale tantocerrarEn esta nota: Anuario 2017 LA NACION Tecnología TecnologíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi