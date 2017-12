/ Compartir Tweet WhatsApp Las buenas noticias también deben darse, aunque sea el último día del año. Hay una en particular que destaca a Uruguay sobre todos los países de la región, especialmente sobre sus vecinos Argentina y Brasil. Diferentes indicadores ubican al país a la vanguardia en calidad de vida, condiciones laborales y niveles económicos y sociales. Uno de los más destacados es el que muestra los índices de pobreza y desigualdad donde Uruguay se ubica entre los mejores de América Latina y el Caribe según un informe divulgado por la Cepal. Mientras en 2016 la pobreza golpeaba al 30,7% de los latinoamericanos, en Uruguay solo el 9,4% de la población vivía en la pobreza. En el extremo opuesto se encuentran países como Honduras en el que el 65,7% de la gente vive en la pobreza. Uruguay también está a la cabeza si se analizan las cifras de desigualdad en la región. El coeficiente de Gini (cero es la ausencia total de desigualdad y uno la desigualdad máxima) es de 0,467 en la región mientras que en Uruguay es de 0,397. También se observan resultados alentadores al analizar la autonomía económica de las mujer es. Uruguay es el que presenta la menor proporción de mujer es sin ingresos propios (13,4%), mientras que en países como Guatemala el 50% de las mujer es no cuenta con ingresos propios.Comparación con los vecinosLa situación es mucho más positiva si se compara con los países vecinos, el reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina muestra que el 31,4% de los argentinos vive actualmente en situación de pobreza, lo que representa a unas 13,5 millones de personas. El informe señala además qué hay un 5,9% de personas en situación de indigencia, lo que equivale a 2,5 millones de argentinos. El dato más dramático asegura que el 48% de la población que vive bajo la línea de pobreza está formada por niños de entre 0 y 14 años. La situación no es menos grave en Brasil donde la pobreza creció más que el resto de la región, en medio de fuertes contracciones de la economía y en contraste con la tendencia general de reducir el problema gracias a políticas redistributivas y mejoras en los salarios. El Panorama Social 2017 de la Cepal reveló también que el crecimiento promedio de la pobreza en la región subió fundamentalmente a causa de dos países: Brasil y la República Bolivariana de Venezuela . Precisamente el país caribeño siguió rodando este año por el abismo económico siendo la nación latinoamericana que más empobreció en 2017. El mapa de riesgos de estabilidad financiera "no muestra señales de alerta en Uruguay", aseguró a La República el presidente del Banco Central, Mario Bergara. "La economía uruguaya continúa creciendo y se proyecta w7e lo siga haciendo a un ritmo similar al actual. Los factores de riesgo que podrían derivar en un deterioro de la situación macroeconómica, se mantienen acotados", agregó. No obstante, las autoridades del Equipo Económico trabajan para mantener una senda de sostenibilidad de los indicadores financieros que complementen otras capacidades para el factor de riesgo.Uruguay líder en la región en progresoChile, Costa Rica y Uruguay son los tres países latinoamericanos con un mejor índice en Progreso Social, según la organización social Progress Imperative. Estos tres países se ubican en un progreso social alto en el que Chile ocupa el lugar 25, Costa Rica el 28 y Uruguay el 31. Entre los países latinoamericanos Argentina ocupa el cuarto lugar en esa clasificación seguido por Panamá, Brasil, Perú, Mexico, Colombia, Ecuador y Paraguay. Un estudio realizado por la empresa de investigación de mercado IPSOS, señaló que para la mayoría de los lideres de opinión de América Latina, la economía uruguaya es buena y seguirá igual dentro de un año. La investigación consultó a 286 líderes de opinión, entre periodistas y analistas, de 16 países de América Latina. Las calificaciones ponen a Brasil en el noveno lugar y a Argentinos en el décimo, último quedó Venezuela . Consultados sobre cómo estará la economía uruguaya dentro de un año, 59 líderes de opinión señalaron que se mantendrá igual, 29 prevén que mejorará y solo 4 que empeorará.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi