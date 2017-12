/ La lluvia no llega a las islas como solía ser habitual en estas fechas de otoño e invierno y por ello la sequía ya hace tiempo que ha asomado la cabeza, y bien que se nota en el campo, que pide agua para garantizar las cosechas.En el primer trimestre del año hidrológico, que es el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 26 de diciembre, los datos confirman la ausencia extrema de precipitaciones y encienden la luz roja en varias zonas de Canarias, de manera especial en e l sur de las islas de Tenerife y Gran Canaria y en toda La Gomera.En esos territorios del archipiélago, según las estadísticas servidas por la Aemet y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la sequía aprieta, y mucho, sobre todo porque el balance registrado de lluvias en el mencionado periodo no llega a superar ni el 25% de lo que suele ser habitual en tales semanas.En cambio, en la mayor parte del territorio español las precipitaciones siguen por debajo del 75% de su valor normal, aunque se dan casos extremos de falta de precipitaciones en el Levante, la mitad sur de Aragón y en el Pirineo gerundense. Estos lugares, junto a los espacios mencionados para las islas, son los que peor lo están pasando.En términos generales, el año 2017 terminó con un déficit de lluvias del 44% en el primer trimestre del año hidrológico y con los embalses al 38,1%, según datos de los organismos oficiales ya reseñados.En concreto, el valor medio nacional de precipitaciones en el primer trimestre del año hidrológico no ha llegado ni a la mitad de lo normal, ya que se han recogido 125 litros por metro cuadrado de media, lo que supone el 44% menos de lluvias del promedio para ese periodo, que es de 224 litros por metro cuadrado, según la Aemet.En la tercera semana de diciembre, del 20 al 26, las precipitaciones se extendieron por la mayor parte de la Península y Baleares, aunque no llovió en algunas zonas del litoral Mediterráneo y de Canarias, informó Europa Press.En concreto, la Aemet señala que se acumularon más de 10 litros por metro cuadrado en la franja norte de la Península, desde Galicia hasta el noroeste de Aragón, en el sistema Central y noroeste del sistema Ibérico, en zonas al oeste y nordeste de Castilla-La Mancha, diversas áreas de Extremadura y del centro y sudoeste de Andalucía, así como en un área al norte de Mallorca.Por zonas, ha llovido más de lo normal tan solo en un área que abarca desde el oeste de Asturias hasta el extremo noroeste de Navarra, en una zona del interior de la provincia de Granada y en el extremo oriental de la isla de Mallorca. De hecho, este superávit es de más del 25% del valor normal en zonas de Cantabria y del norte del País Vasco.Con los datos procesados, se puede decir que el año 2017, en su última semana, se mantiene como el de menos agua embalsada del siglo y como el tercero más seco desde 1990, solo por detrás de 1994 y 1995, cuando en la semana 52 estaban al 35,68% y al 34,71 por ciento respectivamente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi