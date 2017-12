/ Compartir Tweet WhatsApp El incendio que se propagó en la noche del jueves en Nueva York y que dejó al menos 12 muertos fue causado por un niño de 3 años jugando con una estufa, según indicaron los bomberos de la ciudad en una rueda de prensa este viernes.El fuego se desató rápidamente en un edificio de cinco plantas del distrito neoyorquino de El Bronx y, a pesar de que los bomberos llegaron tres minutos después del primer aviso, no pudieron evitar la tragedia.El máximo responsable del cuerpo de bomberos de Nueva York, Daniel Nigro, explicó este viernes en una rueda de prensa que el niño estaba jugando con las hornillas de la estufa de la cocina. “La madre no se dio cuenta. Salió del apartamento, con una hija de 2 años y el niño de 3, y dejó la puerta abierta”, explicó Nigro.El hecho de que la madre dejara abierta la puerta contribuyó a que las llamas se extendieran rápidamente. “Las escaleras actuaron como una chimenea”, declaró Nigro.“Subió tan rápido el fuego que la gente tuvo poco tiempo para reaccionar, y ni siquiera pudieron bajar por las escaleras”, añadió.El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, había adelantado poco antes en una entrevista la misma causa del incendio más mortífero en décadas. “Parece que fue un horrible y trágico accidente”, afirmó en WNYC Radio. Entre los fallecidos, había cuatro menores.El incidente fue definido por el alcalde como “el peor incendio que hemos visto en esta ciudad en un cuarto de siglo. El precedente más reciente se registró el 25 de marzo de 1990, cuando 87 personas perecieron por un fuego que se desató en la discoteca “Happy Land”, de El Bronx, un distrito con una fuerte presencia de representantes de la comunidad latina de la ciudad.Las autoridades no han identificado aún a las víctimas, pero medios locales dieron cuenta de que entre ellas hay tres niñas de 1, 2 y 7 años. También un menor de 10 años.Vecinos del lugar identificaron a dos de las menores como Kylie Francis, de 2 años, su hermana Kelesha, de 7, así como su madre, Karen Stewart-Francis, de 37 años, según informó el diario The New York Times. Una sobrina suya, Shawntay Young, de 19 años, también está entre las víctimas. Todos formaban parte de una familia jamaiquina de 13 miebros que vivían en el edificio, según le dijo la madre de Karen al periódico.El resto de las identidades no ha sido difundido, pero entre los muertos hay una niña de solo 1 año, un niño cuya edad se desconoce, una mujer de 63 años, un hombre que murió en el lugar de los hechos. Además, una mujer y tres hombres fallecieron cuando eran tratados por las heridas o en el hospital.De acuerdo con el alcalde, además de los 12 muertos, hay cuatro personas en estado crítico y “están luchando por su vida”.Este viernes, las autoridades seguían trabajando en la zona, luego que las llamas fueran controladas. “Agradecemos la rápida respuesta de los bomberos que rescataron a 12 personas”, afirmó el alcalde el jueves en la noche al señalar que, de no ser por su actuación de los bomberos, la tragedia podría ser mayor.Las autoridades informaron que las personas que fueron evacuadas de sus casas por el incendio pueden refugiarse en la escuela secundaria Crotona International High School del Bronx.El fuego se desató poco antes de las 7:00 de la tarde, “empezó en el primer nivel y se extendió rápidamente a niveles superiores. Murieron personas en varios pisos, desde 1 a 50 años”, dijo Nigro.En su cuenta de Twitter, el departamento de Bomberos de Nueva York informó de que había enviado a 160 efectivos para combatir las llamas a la escena del incendio, un edificio de cinco plantas entre la avenida Prospect y la calle 187 del este de la ciudad, en la zona residencial de Belmont.Residentes entrevistados por Univision contaron cómo tuvieron que evacuar el edificio a toda prisa, algunos por las escaleras de emergencia en la parte exterior del edificio, con la poca ropa que tenían y salir a la calle a temperaturas de alrededor de 14 grados Farenheit (-10 grados centígrados).“Solo camisa y chaqueta y sin zapatos”, contó una residente que logró escapar del fuego.“Yo me estaba bañando y mi hermano me dice ‘oh, huele a smoke (humo)’, ahora escucho todo que están rompiendo. Es trágico porque no sabemos qué está sucendieno”, dijo otra joven a las cámaras de Univision.Una escuela que se encuentra cercana al lugar del siniestro fue transformada en centro de acogida de urgencia para los habitantes del inmueble incendiado.El frío glacial hizo aún más difícil el trabajo de los bomberos, que finalmente consiguieron extinguir las llamas.Posteriormente otro incendio se registró a las 3:00 de la mañana del viernes en un edificio de tres pisos en el vecindario de Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, en donde murió al menos una persona.Decenas de bomberos acudieron a la escena a apagar el fuego y lograron controlarlo.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi