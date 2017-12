/ Toc Toc. Desde 2011 la vio más de un millón y medio de espectadores, con elenco renovado: Lara Ruiz, Sabrina Carballo, Martín Salazar y Ernesto Claudio (foto). Después de una temporada apenas regular como la pasada, Mar del Plata espera repuntar tanto en cantidad de turistas como en espectadores. Aunque nadie puede asegurar resultados, los productores teatrales buscaron variantes para lo que viene. Porque no sólo serán muchas propuestas diferentes, algunas con precios muy accesibles, sino que van a convivir distintas formas de presentación: por un lado, una obra fija en cartel a la manera tradicional durante todo el verano; y por otro, la rotación de espectáculos del circuito independiente y menos televisivo, uno o dos por cada día de la semana."No se festejan cuarenta años de teatro en Mar del Plata cerrando salas, como hice la temporada anterior. Decidí abrir las seis y hacer cosas que no había hecho nunca", dice el productor cumpleañero Carlos Rottemberg cuyo plan 2017/18 va desde Enrique Pinti a Pedro el "cadete" Rosemblat.El primero en estrenar fue MartínBossi (el jueves 7), en el teatro Mar del Plata. Acompañado por Jorge "Carna" Crivelli, continúa su homenaje a capocómicos y cantantes con Bossi Master show. El martes pasado debutó Mi vecina favorita, liderada por Lizy Tagliani, Iliana Calabró y Diego Pérez, en el Lido; y el miércoles próximo sigue la comedia de enredos Como el culo, dirigida por Manuel González Gil, con Diego Reinhold, Marcelo De Bellis, Walter Quiroz y Nicolás Scarpino, entre otros, en el Neptuno. El viernes 5 de enero empiezan tanto Otra vez sopa, el unipersonal de Pinti, en el Bristol, como Los puentes de Madison, con Araceli González y Facundo Arana, dirigidos por Luis Romero, en el AméricaPor último, la novedad rotativa: en el Atlas, a un precio máximo de 400 pesos, habrá funciones todos los días a las 21 y a las 23, de diferentes comedias y espectáculos humorísticos. Por ejemplo, entre otros, los lunes, la imbatible Toc toc, de gira por toda la costa con Ernesto Claudio y Martín Salazar; de martes a jueves, El cadete, el show de Rosemblat, el humorista de Roberto Navarro; viernes y sábado, el unipersonal ¿Quién es Jey Mammon?, con dirección de Reinhold; y el domingo, El círculo, una comedia de youtubers dirigida por Scarpino y Sebastián Irigo.El jorobado, el encierro de un cornudo. Destacado trabajo unipersonal del multipremiado Claudio Pazos, dirigido por Jorge Diez, en el Auditorium. En estas seis salas habrá descuentos -sólo para los residentes en Mar del Plata- del 40 por ciento (buscar Promo 40 x 40): en el caso de Otra vez sopa, para todas las funciones; y en cuanto a las otras, se anunciará 48 horas antes. Para los porteños no hay descuentos pero sí un dato a tener en cuenta: de toda esta lista de obras, sólo es un estreno Mi vecina favorita, dirigida por Carlos Olivieri y producida por Dabope, la empresa de Pablo "Chato" Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe. Por su parte, Javier Faroni, productor de Como el culo y Los puentes de Madison, también lleva El show de la menopausia, con María Valenzuela, Reina Reech, Marta González, Ernestina Pais y María Carámbula, al teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1828), desde mañana.Otras obras estrenadas en Buenos Aires que apuestan al verano marplatense son La panadera de los poetas, con Virginia Lago, Francisco González Gil y Jorge Seleme, y dirección de Mariana Gióvine, en el teatro municipal Colón (Hipólito Yrigoyen 1665); y Eladia…Tan sólo retazos, el recorrido musical por la obra de la compositora Eladia Blázquez, con la cantante Susan Ferrer (antes Sandra Luna), el actor y director Héctor Giovine y el piano de Carlos Serra, en el teatro Provincial (Bulevar Marítimo 2544). En esa misma sala, vuelven Claudia Lapacó, Antonio Grimau, Nicolás Leguizamón y elenco con Filomena Marturano, matrimonio a la italiana, estrenada en 2016 pero que no había pasado por Mar del Plata (sólo una función en el Auditorium). También el Provincial debutan Adrián Navarro y Victoria Onetto con Locos de contento, de Jacobo Langsner, la obra que estrenaron en 1991 Mercedes Morán y Oscar Martínez. Organizados en una producción cooperativa, los dirige Ignacio Apolo, quien ya había dirigido a Onetto en Postparto.En el Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany (San Luis 1750), Lino Patalano y Marcelo Marán programaron espectáculos de humor y stand up en las tres salas: en Roxy, Fátima Superstar, el show de imitaciones de Fátima Florez. El miércoles 3 de enero, y a partir de los 450 pesos, en Radio City, Midachi Kindom; y en el Melany, los humoristas Ariel Tarico, Claudio Rico y Pato Muzzio, entre otros. También en esta sala, la más chica de las tres (200 localidades), se realizará un ciclo que se recorta de lo previsible: todos los días a las 20 y a la gorra, habrá obras de teatro independiente, algunas ya estrenadas (como Así de simple, de Ignacio Bresso y Sofía González Gil; o La música del viento, de Merceditas Elordi; otras que salen a escena por primera vez (Salerno, de Bibiana Ricciardi, ganadora del concurso de proyectos espectaculares Post 40 que organizó este año el teatro Vera Vera) o Penélope en viaje, de Marcelo Marán y Cecilia Dangelo). Esta propuesta del Melany se suma a la importante -aunque menos visibilizada- oferta de teatro off durante la temporada. Solo un ejemplo: en el espacio Cuatro elementos (Alberti 2746), estará La furia del volcán, con la ganadora del ACE Revelación femenina, Marina Munilla como Ingrid Bergman.Los puentes de Madison. Facundo Arana y Araceli González, dirigidos por Luis el "Indio" Romero, trasladan su éxito de Buenos Aires a La Feliz. Con entradas de entre 150 y 250 pesos, en el teatro Auditorium (Bulevar Marítimo 2280), dependiente del Ministerio de Gestión Cultural bonaerense, desde enero podrá verse la obra de José María Muscari, Bollywood, una industria sin estrellas, con Mariela Asensio y Emiliano Figueredo, más 30 artistas elegidos en Mar del Plata en audiciones abiertas. Por su parte, la multipremiada pieza El jorobado, el encierro de un cornudo, con dirección de Jorge Diez y soberbia actuación de Claudio Pazos subirá a escena los sábados y domingos, a las 23, en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium de Mar del Plata.Además, para quienes no la disfrutaron en Buenos Aires, se presentan dos producciones estatales: La savia (Teatro Nacional Cervantes), de Ignacio Sánchez Mestre, con Mirtha Busnelli, y el musical Asesinato para dos (Centro Cultural San Martín), dirigido por Gonzalo Castagnino, con Hernán Matorra y Santiago Otero Ramos. Con producción provincial, se estrena El ardor, de Alfredo Staffolani, con dirección y actuación de Luciano Cáceres, junto con Valentina Bassi, Joaquin Berthold y Santiago Magariños. Además, como parte del programa AcercArte, habrá una función gratuita de Doble o nada, con Miguel Angel Solá y Paula Cancio; El emperador Gynt, los catorce personajes interpretados por Peter Lanzani, basado en la obra de Henrik Ibsen; y El amor sos vos, el unipersonal escrito, dirigido y actuado por Mike Amigorena.No están los arneses de Flavio Mendoza en Mar del Plata pero sí la energía de Fuerza bruta que, a partir del lunes 18, presenta una vez más Wayra!, todos los días (menos martes) en el Centro Cultural Terminal Sur, Paseo Aldrey (en la vieja terminal de ómnibus, Alberti y Sarmiento), desde 400 pesos.Asesinato para dos. Uno de los grandes sucesos de la temporada porteña: dos pianistas actores interpretando múltiples personajes mientras ejecutan el piano y cuentan una historia de detectives. Dirigida por Gonzalo Castagnino, en el Auditorium.. ¿Tendrá concheros y plumas el verano en "La Feliz"? Después de la última temporada en Carlos Paz, Carmen Barbieri vuelve a la costa con Magnífica, a la cabeza del género que mejor conoce, la revista, con producción de Juan Alzua, en el teatro Corrientes (Corrientes 1760) a partir del miércoles 20. La acompañan su hijo Federico Bal; otra ex Jorge Porcel, Luisa Albinoni (este año trabajaron juntas en la revista Norteña, en las termas de Río Hondo), la bailarina Valeria Archimó; la ecuatoriana May Alexander como primera vedette; los chimentos de la farándula con Nara Ferragut; humor con Leo Orowitz y muchos más nombres que participan de esta fiesta de sketches, números musicales y brillos que resisten a apagarse, con localidades de 300 a 600 pesos.Un poco antes, el miércoles 6, salió al ruedo Cocodrilo circo y varieté, en el teatro Olympia (Rivadavia 2380), una producción de Omar Suárez "a nivel parisino", con humor, magia, acrobacia, baile, con el capocómico Santiago Bal, la vedette Flor Macasoli y la cantante Denise Cerrone. Las entradas no superan los 350 pesos pero, a tener en cuenta, hay descuentos para jubilados.En el mismo teatro donde se para Carmen Barbieri con Magnífica, Moria Casán lleva su stand up Astros de la risa, a partir del 15 de enero, los lunes y martes, con Miguel Angel Cherutti en lugar de Gladys Florimonti (que se va a Carlos Paz). El Día de los Santos inocentes saldrán a escena Adriana Salguiero, Jorge Martínez, Ginette Reynal y Matias Santoiani, en el Teatriz (Diagonal Pueyrredón 3338) con la comedia Qué le digo a mi mujer , de Sergio Marcos y Martín Guerra. Y el martes 2 de enero, Plaza Suite, uno de los mayores éxitos de Neil Simon que con producción de Aldo Funes se presenta en el teatro Santa Fe, protagonizado por Arnaldo André (que también dirige), Ana María Picchio, Raúl Taibo, Osvaldo Laport, Viviana Sáez, Kitty Locane y Rodrigo Esmella. La temporada marplatense está en marcha y hasta febrero, habrá mucho para contar.En esta nota: Verano 2018 LA NACION Canal Espectáculos TeatroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi