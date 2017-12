/ Preguntando se llega a Roma, dicen y parece ser una premisa que todos los viajeros comparten. Pero, ¿cómo es la experiencia de viajar en tiempos de apps? Sin dudas, mucho más sencilla y sin tantas preguntas para llegar a Roma.Es que desde hace ya unos cuantos años, existen aplicaciones para ayudarnos a que la experiencia de un viaje sea, al menos, más lúdica. Desde apps para reservar alojamientos, para consultar precios de vuelo s y transportes, para conocer propuestas gastronómicas o de entretenimiento, para encontrar zonas de wifi gratuito en todas las ciudades del mundo o para la mayoría de las necesidades que a un turista le puedan surgir durante un viaje. Incluso en Uruguay el Ministerio de Turismo tiene una lista de las aplicaciones para quienes visitan el país.Así, sea en Montevideo, otra parte de Uruguay, América o cualquier parte del mundo, siempre habrá una aplicación que te saque de apuros, te dé consejos, recomendaciones o sugerencias. Estas son solo algunas de ellas.Transporte. No faltan las aplicaciones que permiten encontrar medios de transportes seguros y que también ayudan a los turistas a ubicarse. Ese es el caso de que está disponible para IOS y Android y es gratuita. La aplicación contiene información sobre diversos lugares turísticos en distintas ciudades del mundo y, lo que es mejor, brinda la posibilidad de acceder a la información y a los mapas sin conexión a Internet. Es un sistema interactivo entre los usuarios.Por otro lado, existen apps específicamente para encontrar medios de transporte para todos los gustos. Una de ellas es BlablaCar , una plataforma española que, aunque no está disponible en Uruguay, sí opera en otros países de América del Sur, como Brasil. Consiste, esencialmente, en conectar a conductores y viajeros para compartir un auto. Permite proponer viajes para lo que el usuario indica el lugar al que va y el precio por pasajero; dispone, además, de alertas de ofertas de interés para el usuario, así como también deja enviar mensajes a los contactos del coche compartido. Otra app que ayuda a los turistas (y locales) a moverse por la ciudad con mayor facilidad es Moovit , aplicación líder a nivel mundial para el transporte público. Está disponible en más de 1.200 ciudades de todo el mundo (en Montevideo, por ejemplo) y brinda la información exacta del horario y recorrido de los ómnibus urbanos.Para quienes quieran moverse en ómnibus dentro de Uruguay, Viajeros! UY es ideal: ofrece información de todos los buses interdepartamentales, como horarios, destinos, distancias y precios.También en Uruguay existe la posibilidad de encontrar los estacionamientos más cercanos dependiendo de la ubicación. Y para esto, por supuesto, también hay apps como Parkingap . Brinda información para conductores de autos, motos y bicicletas, sin perder tiempo en buscar un parking disponible. Tiene una base de datos de más de 200 estacionamientos en todo Uruguay.Por otro lado, para aquellos que están planificando su viaje, existen varias aplicaciones para buscar horarios, tarifas y disponibilidad de vuelo s a distintas partes del mundo. Una de ellas es Skyscanner , que permite buscar y comprar pasajes a todas partes del mundo, además de hoteles y alquileres de coches. También envía alertas de precios y cuando disminuyen las tarifas. Como esta, también están Kayak , Momondo , Hooper , entre otras.Entretenimiento. Son muchas las aplicaciones que ofrecen información sobre distintos paseos, lugares de interés general, sitios culturales, restaurantes, o actividades para entretenimiento.Una de las más populares a nivel mundial es Wam (World Around Me): "la herramienta perfecta para viajeros, turistas y lugareños que quieren saber y conocer más de todo lo que está a su alrededor", como dice la descripción de la aplicación. Calificada por National Geographic Traveller como una de las mejores apps de viajes, permite encontrar opciones gastronómicas (restaurantes, bares y cafés), cines y teatros, iglesias, museos, galerías de arte, shoppings y tiendas. Además facilita hallar bancos y cajeros, hospitales, farmacias, gimnasios, estaciones de servicio, estacionamientos, entre otros servicios.Dentro de Uruguay, específicamente, son varias las apps que invitan a recorrer la capital y distintas ciudades del interior. Una de ellas es Uruguay Guide by Triposo , que propone información turística sobre Montevideo, Punta del Este, Colonia, Salto y otras ciudades puntuales, con mapas e imágenes. Otra, pero específicamente en Montevideo, es GuiderMVD , una guía interactiva de entretenimientos, servicios y comercios de la capital.El rubro gastronómico es otro en el que las aplicaciones abundan, desde PedidosYa , para pedir delivery, hasta Salir a Comer , una app que posee información de todos los restaurantes de Uruguay. La búsqueda se puede filtrar por zona, precio y tipo de gastronomía.Alojamiento. Encontrar hoteles, hosteles, casas para alquilar o propiedades particulares que reciban a viajeros. Para todo eso existen varias aplicaciones y estas son solo algunas de ellas.Una de las más conocidas es Airbnb , que permite encontrar distintos tipos de alojamientos en diferentes ciudades del mundo. Es posible hallar una casa o apartamento, habitaciones privadas o cuartos compartidos, teniendo en cuenta fechas, precios, edad de los huéspedes y otros criterios. Además la plataforma permite a sus usuarios registrarse como anfitriones y brinda opciones de "experiencias especiales" en las distintas ciudades del mundo, desde fiestas, salidas nocturnas, tours, cursos, o clases de diferentes disciplinas, por nombrar algunas.Otra similar (una de las más populares para reservas de alojamientos) es Booking , que ofrece la posibilidad de reservar hoteles, casas y apartamentos en todo el mundo. Tiene una base de más de un millón de hoteles y brinda la posibilidad de ver las opiniones de otros usuarios. Además permite filtrar la búsqueda de acuerdo a cercanía con lugares de interés, comodidades a las que el usuario de prioridades (conexión wifi, por ejemplo), precios o puntuaciones y además las reservas se confirman inmediatamente. La aplicación tiene entre 50.000.000 100.000.000 de descargas.Otras apps tienen una lógica similar a Booking . Trivago es una de las más conocidas; la consigna: busca hoteles, compara precios y ahorra. Pero también Hoteles.com , TripAdvisor (que además sirve para encontrar vuelo s y restaurantes) o Expedia (también para vuelo s).Para conocer los lugares "escondidos". Montevideo Escondido es "un redescubrimiento de la ciudad por su propia población y sus visitantes", según la descripción de esta aplicación para recorrer la capital de una forma distinta. La herramienta, dicen también, es una forma de fomentar el patrimonio colectivo.Permite que el usuario cree su propio perfil y encuentre, según su ubicación, los sitios de interés "escondidos" y cercanos a él. De esta forma, además ofrecen información sobre diferentes paseos guiados. Algunos de ellos: Bajo las antorchas , un recorrido nocturno a pie iluminado con antorchas que empieza en Las Bóvedas y termina en la Puerta de la Ciudadela; Cubo a cubo , un paseo a pie por la Ciudad Vieja, pasando por diferentes lugares emblemáticos que dura dos horas y media. La plataforma ofrece información de horarios, cupos y precios de los paseos.Para disfrutar de la música en vivo Bandsintown Concerts, solo disponible para iOS, es una aplicación para no perderse ningún concierto. La app permite conocer las fechas y comprar entradas para todos los espectáculos musicales en diferentes zonas del mundo, pero también encontrar nuevos recitales y shows a partir de la música de preferencia. Por eso, no es solo una aplicación para comprar entradas, sino además está pensada para descubrir a nuevos artistas. Por otra parte, envía alertas sobre conciertos que puedan llegar a ser de interés del viajero.Encontrar wifi gratis por el mundo Puede ser una aplicación muy útil. Especialmente porque muchas de las demás, necesitan de conexión a Internet para funcionar. Wiman, disponible para IOS y Android, permite encontrar a más de 60.000.000 de puntos wifi en todo el mundo para navegar gratis y sin necesidad de contraseñas ni claves para conectarse. La aplicación posibilita navegar por Internet sin conexión 3G o 4G porque encuentra, de acuerdo a la ubicación, puntos de wifi en distintas ciudades del mundo. Además, cuenta con mapas ilimitados que no necesitan de conexión para encontrar los puntos.