En Uruguay hay cinco feriados nacionales no laborables que son el 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio , 25 de agosto y 25 de diciembre.A diferencia de este año, el 2018 no tendrá fines de semana largos gracias a estas fechas, a excepción de éste que será compartido entre el año viejo y el nuevo. Los demás feriados no laborables caerán miércoles, sábado y dos en martes.Pero los laborables pueden ser la salvación para esas pequeñas vacaciones que el calendario no tiene marcadas. Muchos trabajadores suelen tomarse el conocido "sanguchito" pidiéndose libre el día que queda entre el domingo y el feriado, obteniendo así un fin de semana largo de hasta cuatro días.Así quedan distribuidos los feriados en 2018:EneroLunes 1° - Año nuevo (no laborable) Sábado 6 - Día de ReyesFebreroLunes 12 y martes 13 - CarnavalMarzoDel lunes 26 al viernes 30 - Semana Santa Jueves 29 - Semana Santa- Jueves Santo Viernes 30 - Semana Santa - Viernes SantoAbrilLunes 23 - Desembarco de los 33 Orientales (sustituto de la fecha original, 19 de abril)MayoMartes 1° - Día de los trabajadores (no laborable) Lunes 21 - Batalla de las Piedras (sustituto de la fecha original, 18 de mayo)JunioMartes 19 - Natalicio de José ArtigasJulioMiércoles 18 - Jura de la Constitución (no laborable)AgostoSábado 25 - Declaratoria de la independencia (no laborable)OctubreLunes 8 de octubre - Día de la Raza (sustituto de la fecha original, 12 de octubre)NoviembreViernes 2 - Día de los DifuntosDiciembreMartes 25 - Navidad (no laborable)