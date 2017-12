/ El financista argentino Eduardo Costantini abrió las puertas de su barrio privado de Las Garzas para realizar el evento más glamoroso de la actual temporada. Más de 200 invitados, entre ellos empresarios y reconocidas modelos argentinas llegaron al complejo que se encuentra sobre el océano Atlántico, a la altura del kilometro 204 de la Ruta 10.La movida, que incluyó un desfile de 24 modelos y un almuerzo a la orilla de la piscina, corrió por cuenta del shopping Paseo Alcorta de Buenos Aires, y no careció de sorpresas.Algunos de los invitados, entre ellos Delfina Blaquier, llegaron en un moderno helicóptero Bell Ranger que aterrizó delante del club house del complejo. El ex manager de modelos Francisco "Pancho" Dotto llegó conduciendo su blanco Rolls Royce Corniche II.El evento denominado "Invierno en la arena" juntó a reconocidas marcas argentinas de moda caso de Prüne, Trosman y Cher, además de la presentación de la nueva propuesta del diseñador argentino Benito Fernández, acompañado de su nueva pareja, el uruguayo Zeus, subdirector de un liceo de la zona.De la fiesta participaron, entre otros, el empresario Manuel Antelo y su esposa Inés Peralta Ramos, las modelos Delfina Blaquier y Andrea Bursten, Renatta Repetto, Marcela Tinayre, la ex modelo Lorena Ceriscioli y Florencia Fabbiana, y la actriz Natalia Lobo."Un lugar único". Eduardo Costantini es propietario del terreno más importante de la península de José Ignacio. Tiene 4.000 metros cuadrados y casi 170 metros de frente al mar."Es algo único, un lugar privilegiado para hacer una casa con creatividad arquitectónica que haga juego con la fuerte personalidad de este terreno. Lo que pasa es que yo tengo a mi casa de toda la vida en Punta Piedras que no quiero dejar por nada del mundo"; expresó.El empresario destacó el nivel de ventas del barrio privado de Las Garzas al que definió como un proyecto a largo plazo."En los barrios cerrados hay que empezar de cero. Ni siquiera hay una casa y tenés que lograr la identidad y visibilidad del proyecto para que la gente venga, lo conozca. y si está bien elegido que se sorprenda. Este es un lugar hermoso, único en la costa uruguaya", sostuvo."Tiene dos kilómetros de playa virgen, el campo, las cárcavas. La gente se va a ir corriendo para este lado de la Laguna Garzón porque este lugar es el complemento ideal para José Ignacio. Este es un lugar de menor densidad, ideal para familias donde se respeta mucho los espacios verdes. Una familia puede vivir acá, en medio de las lagunas de Garzón y Rocha, y al mismo tiempo hacer su vida social en José Ignacio", enfatizó.-Usted hizo un esfuerzo muy importante para esta zona aportando el dinero necesario para construir al puente. ¿Siente que recibió la contraparte del estado uruguayo?-Ahora están asfaltando a la Ruta 10. Por ahora el estado asfaltó siete kilómetros de la ruta. todavía faltan otros diez. Creo que en algún momento lo terminarán.-¿El puente generó el impacto que usted esperaba?-Se trataba, para nosotros, de responder a un compromiso, a una responsabilidad no sólo frente a la comunidad sino con aquellos que en un inicio compraron en Las Garzas. Fueron más de 140 familias a las que nosotros, de buena fe, le dijimos que íbamos a construir el puente. Después se generó la demora que todos conocimos pero, para nosotros, es un final feliz. Por encima de todo.-¿Qué pasó cuando el puente quedó terminado?-Las ventas aumentaron. Se vendieron treinta o cuarenta terrenos, lo que está muy bien. Todavía falta vender más. De todas formas acá, como dije, hay que tener una mirada de muy largo plazo. Pero el puente es vital porque nos facilitó las cosas. Antes enfrentábamos más de una hora de cola para cruzar la laguna en la lancha.-Hubo resistencia de parte de algunas personas.-Hubo audiencias donde la gente opinó. Dio su veredicto. De todo ese debate surgió una pieza arquitectura icónica. Es una pieza única. Y nosotros estamos muy contentos por haber sido protagonistas de la construcción de semejante puente. Aunque salió mucho más caro. El puente salió nueve millones de dólares y pusimos seis millones. Ya está.-Sus vecinos Alejandro Roemmers, Alejandro Bulgheroni y Federico Álvarez Castillo, a quienes usted calificó de "free raiders", ¿pusieron algún dólar para construir el puente?-No. Ni locos les sacas una moneda. Es algo imposible.Invierno en la arena. Algunos de los invitados a la fiesta en Las Garzas, como Delfina Blaquier (izquierda), llegaron en un moderno helicóptero Bell Ranger que aterrizó delante del club house del complejo de Eduardo Costantini. Los 200 invitados a la tercera edición de l evento"Invierno en la arena" disfrutaron de las performances de cada marca del shopping más trendy de Buenos Aires, que despidió el año con un desfile de modas, un show musical de Anita Álvarez de Toledo y un menú de frutos de mar a cargo del reconocido chef Camote Langer que fue presentado en extensas mesas comunitarias, en las cercanías de la espectacular piscina del complejo ubicado en Rocha.La devaluación, tema de conversación entre los argentinos. Costantini habló con El País sobre un tema que es de conversación constante entre los visitantes argentinos que se encuentran en el Este: la fuerte devaluación que sufrió la moneda de la vecina orilla en los últimos días.El financista minimizó el impacto de la caída del peso argentino registrada el pasado jueves y destacó las buenas perspectivas que tiene la actividad inmobiliaria de Punta del Este."Veo a todo este tema como algo muy sano. Primero porque de alguna manera se trata de blanquear que la inflación anunciada por el Banco Central de la República Argentina era algo inalcanzable. Ahora se trata de poner un objetivo de inflación más razonable. Esto descomprime un poco a la política cambiaria que se alínea más con la política fiscal", dijo.De todas formas, los argentinos entienden que la depreciación del peso no impactará a la marcha de la temporada turística del Uruguay marcada por una significativa presencia del vecino país."El 2017 cierra muy bien. Y con muchas expectativas. Muchísimos proyectos. A Punta del Este lo veo mucho más activo. Mucho movimiento. Más gente. Y veo de alguna forma a la Argentina convergiendo con Uruguay. Puede suceder que se produzca un revivir del mercado inmobiliario uruguayo que venía en los últimos años un poco golpeado", dijo. "Hoy hay mayor convergencia en los costos de ambos países".Costantini desembolsó más de cincuenta millones de dólares para comprar un predio de la Capital Federal donde levantará el edificio corporativo más grande del vecino país, una inversión que le demandará US$ 450 millones. Es el proyecto Catalinas Norte.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi