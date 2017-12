/ Parado en un pasillo cubierto de pantallas, rodeado de personas que no paran de hablar pero sin quitarle la vista de encima, pendientes de su comodidad; con una taza de la que nunca puede tomar porque no para de dar entrevistas, Chano se muestra contento pero todavía acelerado. Habla rápido, fluido a veces y cortado otras, y no para de moverse, mientras comenta el entusiasmo que le genera volver a tocar, que es tanto como la ansiedad que se le nota.No quiere sentarse y pide un cigarrillo, que alguien le pone en la boca antes de prenderlo, y que alguien más le quitará luego cuando el tabaco ya se haya acabado. Fumar le quita un poco de aire a la hora del vivo, pero sabe que para retomar la rutina de conciertos, sobre todo con esta nueva propuesta que le implica bailar, necesitará entrenarse un poco más.Pero la música, para Chano Charpentier, vale cualquier esfuerzo. Eso deja entrever cuando habla de cómo se puso de pie después del impasse eterno de Tan Biónica, y después de sus problemas de trascendencia mediática, sólo para subirse una vez más al escenario a hacer una música que, repite, es genuina. Por eso le va bien, asegura, aunque tampoco tiene muy claro qué hizo para que el público lo quisiera tanto.Y es que si su exbanda Tan Biónica fue el fenómeno que fue, en gran parte se debió a su carisma, su porte de galán avergonzado, su voz y sus composiciones. Ahora, en plan solista, editó cuatro canciones y una de ellas fue el tema nacional más escuchado del año en Argentina, según la plataforma Spotify. La semana pasada, el sello Universal organizó un showcase exclusivo para prensa en un barrio bonaerense, para anunciar a lo grande la vuelta de Chano a la escena. El 23 de enero dará un show gratuito en Mar del Plata, el 3 de mayo estará en el Luna Park, y el 13 de abril tocará con su nueva banda en el Teatro de Verano de Montevideo. Las entradas aún no están a la venta.-¿Estás contento? Se te veía ansioso en escena.-Estoy muy contento y muy agradecido. Estaba ansioso, pensá que hace dos años que no toco y para mí es muy importante anunciar que vuelvo. Ya el desafío de poder ponerme de pie yo, personalmente; armar un grupo de 20 personas que se mueve logísticamente, tener una banda zarpada… Y lo pude desarrollar, hacer canciones durante este tiempo que me costó un montón, y estoy listo para tocar.-¿Te sentís responsable de este equipo que te rodea?-Me siento responsable de toda esta gente y siento que estoy rodeado de mis amigos de siempre. Las 20 personas que trabajan hoy conmigo trabajaron en Tan Biónica, o sea que también eso me puso muy contento, porque fui una buena persona para trabajar.-¿Cómo fueron estos dos años lejos de los escenarios?-Muy duros. Estuve muy triste, muy solo y me costó muchísimo hacer el trabajo de ponerme de pie. Me ayudó mucho darme cuenta que tengo que estar muy entero, muy despierto para afrontar esto; que no es sólo un grupo y hacerlo tocar. Cuesta hacerlo, y hacerlo con lindas canciones, y pude. Pude responderle a la gente que me quiere, que me pide, y ser un artista genuino en cada canción."Estuve muy triste, muy solo y me costó muchísimo hacer el trabajo de ponerme de pie" Chano Charpentier -¿Cómo armaste la banda?-Yo fui al oeste que es un semillero del rock, donde toda la gente toca muy bien, y lo encontré a Martín Pomares que ya había grabado conmigo. Y yo estaba buscando un grupo que ya estuviera tocando, porque ese swing no lo podés armar artificialmente. Un batero y un bajista se tienen que entender como si fueran casi amigos, es como un arquero y un defensor. Quería que me respaldara como me respaldó, suena muy fuerte. Es la aplanadora del pop.-Algunos periodistas se preguntaban ahora cómo ibas a sostener un show habiendo lanzado solo cuatro canciones.-Y bueno, es todo un misterio acá. Voy a armar unos megahits. Tengo un par de temas que no saqué, pero hay un montón de canciones de Tan Biónica que las hice yo así que las voy a cantar.-En tus redes sociales , tu público pide por tu regreso. ¿Qué te pasa con eso?-Yo me siento un afortunado, un agradecido. Pienso que es mucho lo que me da la gente, que es demasiado para mí, pero yo lo recibo feliz."Carnavalintro" de Chano -¿Por qué crees que la gente te quiere tanto?-Porque hago música genuina, no quiero más nada que eso.-Pero en tus canciones hay letras muy directas y otras que pueden querer decir muchas cosas, que son muy…-( Interrumpe ) Intrincadas. Y porque tengo una cabeza muy intrincada, como la de Borges.-Una vara alta, ¿no?-( Se ríe ) Creo que me pasé un poco, ¿no?-En una canción que tocaste aquí pero aún no lanzaste cantás que te gusta la noche.-Me gusta la noche, no la joda. Hay una parte mía que es así, un yo mío, lo tengo domado y no lo voy a matar porque soy yo mismo, también. Pero está así como controlado. Pasa que a veces tengo que hacerlo un poco menos. A veces tengo ganas de ser un poco más canchero, y hay veces en las que me pongo definitivamente en la vereda de la derrota y me siento un looser total. No siento problemas para contar cómo soy.-En tus nuevas canciones estás experimentando con ritmos más bailables. ¿Conocés algo de la cumbia pop?-Sí, los conozco a los pibes de Márama y Rombai. Hay un chico que se llama Fer que me parece muy creativo, tiene algo nuevo por hacer y se está animando. Porque en Uruguay para ser músico tenés que tocar muy bien, y un género como la cumbia pop despierta prejuicios. Pero estos pibes son buenos músicos como todos los uruguayos. Una vez escuché un músico argentino decir: "¿Estos tocan en el Luna Park?". Y vos por ese comentario de mierda que decís, te merecés no llenar ni La Trastienda, flaco; y estos pibes, por ese desafío, se merecen llenar el Luna Park. Estoy con ellos y los banco.Música Los cuatro singles de Chano UNA SORPRESA "Carnavalintro" "Siento un amarillo que se me re parece a vos", dice Chano en la línea más extraña de su pop, que es un poco cumbia, un poco carnavalito, un poco reggaetón. Con este tema, el ex-Tan Biónica emprendió su camino solista, se animó al baile y volvió a sonar.Una confirmación "Naistumichiu" Siguiendo la tendencia que había iniciado con "Carnavalintro", Chano continuó experimentando con lo pop, lo electrónico y lo bailable, y logró otra vez una canción de estribillo explosivo, cierta gracia y romanticismo y mucho gancho entre el público.Vuelta a la raiz "Claramente" Con esta balada guitarrera en la que volvió al lugar de perdedor con un amor no correspondido, el cantante se volvió a acercar a la estética de su anterior banda. La canción, despojada, tiene un estribillo bien de fogón, que es la especialidad de la casa.Entre dos polos "Para vos" El último single de Chano podría ubicarse a medio camino entre "Carnavalintro" y "Claramente", porque tiene toda la pulsión electrónica y popera pero con un estribillo bien universal, esperanzador, contagiosamente coreable y muy Tan Biónica.